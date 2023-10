Hamas je, između ostalog, oteo i 22-godišnjeg mladića srpskog podrijetla Alona Ohela, pišu Nezavisne novine. Bio je na glazbenom festivalu, što je potvrdila i njegova majka Idit Ohel čija obitelj ima korijene u Novom Sadu.

"On je glazbenik i otišao je na festival mira, gdje je bilo oko 2500 ljudi. Oko šest ujutro uslijedilo je masovno raketiranje područja gdje se održavao festival. On i njegovi prijatelji odvezli su se do skloništa, gdje su se sakrili od raketa", ispričala je Idit ono što je čula od Alonovih prijatelja.

U skloništu je bio s još 27 osoba sličnog uzrasta, a svi zajedno pokušavali su spasiti živote od napada militanata Hamasa. U jednom trenutku, Hamasovci su ih pronašli i pokušali ubiti tako što su u sklonište ubacili sedam granata.

"Moj sin i jedan njegov prijatelj pokušali su golim rukama uhvatiti granate i izbaciti ih iz skloništa kako bi spasili ljude. Jedna od njih je eksplodirala u skloništu i ranila mnogo ljudi. Nakon detonacije ušli su teroristi i izveli mog sina. Bio je živ, a otet je s još troje ljudi. Stavili su ih na kamion i odvezli. Sve je to vidio njegov najbolji prijatelj. Bio je ozlijeđen i s djevojkom se pretvarao da je mrtav, dok su teroristi pucali na ostale u skloništu. Nakon što je doveden u bolnicu, rekao nam je da je Alon otet i odveden u Pojas Gaze", kazala je majka otetog 22-godišnjaka.

'Došlo je do novog Holokausta u kojem su oteli Alona'

Osim sina, Idit ima i 13-godišnju kćer koja je neprestano zvala brata na mobitel u nadi da će se možda javiti, a oko 11.30 javila joj se žena koja je kazala: "oni nas ubijaju, dođite nas spasiti". Nakon toga, uzela je 13-godišnjakinji mobitel i pokušala saznati ime te gospođe, no ona je prekinula vezu. Otkrila je da je zaražila i pomoć veleposlanstva Srbije u Izraelu.

Idit kaže da je, budući da je Alon srpski državljanin, zatražila pomoć konzulata Srbije u Izraelu.

"Obitelj s majčine strane je iz Novog Sada. Moj djed je tamo rođen i kao mladić od 15 godina, na početku Drugog svjetskog rata, uspio je pobjeći. Cijela njegova obitelj je ubijena, ostao je samo dio koji se nalazi u Beogradu", objasnila je majka otetog mladića. Ovaj mjesec, Aloni njegov brat planirali su obići rođake u Beogradu.

Iditov djed, istaknula je, došao je u Izrael kako bi izgradio novi život koji će biti siguran za njegove potomke, no "došlo je do novog Holokausta u kojem su oteli Alona". Nada se da će Srbija pomoći izvući Alona iz Pojasa Gaze.

"Alon je nedužan mladić. Mi smo kao i svaka druga obitelj. Naša svakodnevnica se potpuno preokrenula ovom stravičnom realnošću s kojom smo suočeni. Ne spavamo, budimo se u košmaru", zaključila je majka 22-godišnjaka drhtavim glasom.