Izraelski premijer Benjamin Netanyahu isključio je u srijedu prekid vatre u ratu u Pojasu Gaze prije "eliminacije" Hamasa koji međutim traži prekid sukoba kako bi pustio na slobodu taoce.

"Nastavljamo rat do kraja. Rat će se nastaviti do eliminacije Hamasa, do pobjede. Oni koji misle da ćemo stati, nemaju veze sa stvarnošću", rekao je Netanyahu u video obraćanju koje je objavio njegov ured.

"Nećemo prekinuti borbe dok ne ostvarimo sve ciljeve koje smo si odredili: eliminaciju Hamasa, oslobađanje talaca i otklanjanje prijetnje iz Gaze", dodao je.

"Napadamo Hamas vatrom, paklenom vatrom. Posvuda, i danas. Napadamo i one koji ih podržavaju izbliza i izdaleka. Svi Hamasovi teroristi, od prvog do posljednjeg, mrtvi su ljudi. Imaju samo dvije opcije: predati se ili umrijeti", poručio je.

Razgovor o prekidu borbi

Netanyahu je to rekao u trenutku kada je vođa Hamasa Ismail Hanija u srijedu u Egiptu počeo razgovore o prekidu borbi što bi omogućilo puštanje na slobodu talaca i dopremu humanitarne pomoći u Gazu.

Dužnosnik Hamasa koji je želio ostati neimenovan rekao je u srijedu za AFP u Gazi da su "potpuni prekid vatre i povlačenje izralske okupacijske vojske iz Gaze uvjet za bilo kakve ozbiljne pregovore o razmjeni" izraelskih talaca za palestinske zatvorenike.

U UN-u se u međuvremenu razgovara o prijedlogu rezolucije Vijeća sigurnosti koja bi omogućila brzu dopremu humanitarne pomoći Gazi.

Glasanje je već dva puta odgođeno i zemlje članice traže dobru formulaciju kako bi se izbjegao američki veto. Tekst, koji je u početku pozivao na "hitan i trajan prekid neprijateljstava" u Gazi sada spominje "suspenziju" borbi.

