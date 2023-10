Otkako je za vikend Hamas napao Izrael u onome što se smatra najžešćim napadom u posljednjih 50-ak godina, ne prestaju čuđenja o tome zbog čega je izraelska obrana podbacila. No, je li doista tako?

Teze o špijuskom debaklu, koje se spominju ovih dana, ne drže vodu. Uostalom, kao da je lako infiltrirati se u Hamas i sa sigurnošću znati spremaju li određeni napad, kaže vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za Net.hr.

"Hamas se ponaša kao teroristička organizacija, oni se uvježbavaju. Ne znam kako bi netko uopće mogao reći kada će se nešto dogoditi. Izrael je stalno usmjeren na predviđanje mogućnosti napada iz Gaze, odnosno, napad Hamsa, Hezbollaha. Djelovanje željezne kupole pokazalo je visoku učinkovitost. Govorimo o tisućama ispaljenih projektila od kojih je tek jedan minoran broj nanio stvarnu štetu", kaže Avdagić.

Druga je priča, dodaje, upad iz Gaze, koji se dogodio istovremeno s raketiranjem i koji je iznenadio izraelske snage koje su većinom bile koncentrirane na Zapadnoj obali.

'Tamo nema trajnog mira'

Znakovit je detalj i da se već neko vrijeme govorilo o iščekivanju napada.

"Izraelci su prije mjesec dana imali vježbu leta do Grčke, kojom se uvježbavao napad na Iran. Koliko god netko u drugim dijelovima svijeta to ne primjećuje, tamo nema trajnog mira. Imate žestoku konfrontaciju, međsubobnu mržnju koja tu i tamo izbije. Ovo je definitivno nešto što Izrael nije očekivao jer su do sada žrtve bile u daleko manjim brojkama, to je ono što je frapiralo izrael", kaže Avdagić.

Ističe da u cijeloj priči nije zanemarivo niti to što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu institucionalno naštetio razvoju Izraela, načinom na koji gura vlastitu poziciju.

"To je moralo donijeti posljedice. Sukobi unutar izraelskog društva su veliki", primjećuje analitičar.

Tko bi se mogao umiješati?

Izrael je već dobio snažnu podršku Sjedinjenih Država, a ona će se u nadolazećim danima pokazati još više, smatra Avdagić. Dublje miješanje SAD-a u sukob vidi samo ukoliko bi Izrael uspio neupitno dokazati da je Iran sudjelovao u napadu putem Hezbollaha.

"To su spekulacije, ali tu bi možda mogla krenuti priča. Ne vidim apetit arapskih zemalja da se priključuju. Misli da je Izraelu jasno da brutalnost njihovog odgovora na ovo diktira i odgovor arapskih zemalja i cijelog islamskog svijeta. Netanjahu se čitavo vrijeme praktički održava na političkom životu pomoću ortodoksne židovske desnice koja zahtjeva žestoke odgovore. Kad pogledate kartu regije i vidite sve te ogromne zemlje, to je jedan mali komadić zemlje - gdje se nalaze Izrael, Palestina, Gaza - ako to uspoređujete sa Sirijom, Irakom, Egiptom", kaže Avdagić.

Ključan odnos za normalizaciju situacije

Ono što je sada ključno, napominje, jest odnos prema Iranu i arapskim zemljama te normalizacija odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

"Još za vrijeme predsjednika Dolanda Trumpa SAD je pokrenuo niz normalizacije odnosa arapskih zemalja s Izraelom. One ne priznaju postojanje Izraela. To se za vrijeme Trumpa promijenilo, ali ključna zemlja je Saudijska Arabija. Odnos Saudijske Arabije i Izraela mijenja odnos islamskog svijeta prema Izraelu. Normalizacija bi mogla dovesti do toga da se nađe rješenje i za izraelsko-palestinsko pitanje, a ta se priča može posve drugačije sagledati kad se uspostave diplomatski odnosi", pojašnjava Avdagić.

Priznavanje Izraela od strane Saudijske Arabije ugroženo je ovom situacijom, a način na koji Izrael misli odgovoriti pomno će se pratiti.

"Dovoljno je gledati kako će se Izrael odnositi prema Palestinskom stanovništvu u Gazi. Koliko su poginuli židovski civili, toliko gine jako puno civila i u Gazi, jako puno djece. To ne prolazi ispod radara u arapskim zemljama, kod njih se stavlja naglasak upravo na taj segment. Ako normalizacija ne prođe, govorimo o statusu quo", kaže Avdagić koji u normalizaciji odnosa Izraela i Saudijske Arabije vidi zatvaranje jednog dijela ove priče.

"Rješenja uvijek ima. Postoje i ona koja nisu zadnja i najbolja, ali su rješenja. Cipar je primjerice podijeljen, tamo su snage UN-a, ali nema sukoba. To je rješenje koje nije rješenje, ali barem zatvara sukob. Možda bi se ovdje moglo krenuti s nečim takvim, pa prema trajnom rješenju", zaključuje Avdagić.

