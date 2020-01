PRVO DESETLJEĆE IDEJEX i MIXX-A: Prestižne nagrade u znaku zanimljivih novosti za prijavitelje

Prijave za prestižna natjecanja IdejuX i MIXX službeno su otvorene, a jubilarnu desetu godišnjicu obilježavaju novosti koje će možda baš vas odvesti sve do Cannesa

Najbolji projekti komunikacijske industrije i ove će godine biti proglašeni na festivalu Dani komunikacija, koji će svoja vrata otvoriti od 2. do 5. travnja u hotelu Lone u Rovinju, stoga se pozivaju sve agencije da prijave svoje projekte na IdejuX i MIXX! Prijave su u tijeku, a ova prestižna natjecanja slave deset godina postojanja te najbolje od najboljih očekuju zanimljive novosti.

IdejaX

Povodom jubilarne desete godine održavanja IdejeX, nacionalnog kreativnog natjecanja koje nagrađuje najoriginalnije ideje koje su jedinstvene i pomiču granice, organizatori su pripremili posebnu nagradu za dobitnika Grand Prixa – uz honoriranje troškova prijave pobjedničkog projekta za natjecanje Cannes Lions 2020., pobjednik će osvojiti i kotizaciju za ovaj najveći međunarodni festival kreativnosti!

Slavljenički ton nastavlja se uz Juana Señora! Dugogodišnji voditelj prestižnih dodjela nagrada na festivalu Cannes Lions uveličat će ove godine posebnu dodjelu IdejeX u Rovinju. Proglašen je jednim od najvećih svjetskih inovatora u području novinarstva i medija, učvrstivši svoju titulu čak i nominacijom za Emmy, a svojim se bogatim znanjem i iskustvom savršeno uklapa u veliku proslavu desetljeća djelovanja IdejeX.

Skupinu kategorija Media Neutral, koja je važna oglašivačima iz raznih industrija i segmenata poslovanja, od ove godine znat ćete pod novim imenom Best on Market, dok je skupina kategorija Craft, posebice primamljiva digitalcima, dizajnerima i produkcijskim kućama, preimenovana u Best of Ad-Making.

Na IdejiX mogu konkurirati cjelovite kampanje, kao i pojedinačni radovi koji su se provodili od 1. siječnja 2019. do 2. ožujka 2020. Projekte će biti moguće prijaviti do 9. ožujka, što je ujedno i posljednji prijavni rok, koji se više neće produljivati.

MIXX

Ovogodišnje jubilarno deseto izdanje natjecanja MIXX nastavit će dosadašnjim kontinuitetom nagrađivanja najboljih digitalnih kampanja i alata/platformi u području tržišnih komunikacija, a posebnost je sastav žirija. Ovogodišnji se žiri sastoji od 9 dosadašnjih predsjednika žirija – stručnjaka koji su uvelike upoznati s načelima i kontinuitetom ovoga natjecanja, a žirijem će, znakovito, predsjedati Saša Škorić (Publicis), ujedno predsjednik žirija prve dodjele nagrada MIXX, održane 2011. godine.

Žiri MIXX-a ove je godine okupio sljedeće članove: Vanja Bertalan (CEO, Human), Angela Buljan Šiber (Director, Izone), Marko Črne (Digital Client Service Lead, GroupM), Domagoj Davidović (Founding Partner / Creative Strategist, Švicarska), Sanja Đekić (Head of Digital, GroupM), Vladimir Končar (Design Director, Five), Gjuro Korać (Creative Director / Co-founder, Nivas) i Nikola Vrdoljak (Director / Partner, 404).

Kako su se u 10 godina postojanja MIXX-a digitalni marketing i platforme uvelike mijenjali tako su se i kategorije nagrada prilagođavale. MIXX se niz godina usavršava i uspješno prepoznaje promjene na tržištu, stoga su organizatori uspjeh prošlogodišnjega rasporeda kategorija odlučili održati te u ovu dodjelu nagrada ući s jednakim brojem kategorija kao i prošle godine. Natjecatelje očekuju tri nagrade za kampanje i nagrada Best in Show, dok najbolje digitalne alate/platforme nagrađuju s osam nagrada.

Članovi žirija ocjenjivat će kombinaciju kreativnosti, strategije, izvedbe, korištenja medija i postignutih rezultata. Svoje projekte možete prijaviti sve do 20. veljače 2020. godine, a kvalifikacijski period obuhvaća sve projekte koji su se provodili od 1. siječnja 2019. do 20. veljače 2020.

O Danima komunikacija:

Festival DK prepoznat je kao jedan od najboljih svjetskih evenata prema britanskom Association Excellence Awards zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, provokativne produkcije te visokokvalitetne organizacije. Organizatori i ove godine garantiraju raznolik sadržaj te pozivaju sve oglašivače, agencije, stručnjake za odnose s javnošću, predstavnike medija, studente i ostale profesionalce iz komunikacijske industrije da budu dijelom promjene. Rane prijave za kotizacije i smještaj bit će otvorene do 9. veljače 2020. Više informacija o Danima komunikacija pročitajte na službenim stranicama festivala.

