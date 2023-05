POVORKA U ZAGREBU / Prosvjednice sjele nasred ceste i blokirale 'Hod za život' u Ilici: Pogledajte kako ih odvodi interventna policije

Ove subote više gradova u Hrvatskoj održava se ovogodišnji Hod za život, i to pod geslom ''Ne zaustavljaj otkucaje moga srca! Samo mi daj ljubav''. Organizatori udruge U ime obitelji zahtijevaju da se uvede zakonska zabrana pobačaja, odnosno zaštita života od njegova začeća. U Zagrebu je povorka krenula od HNK, nakon čega se krenulo rutom Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Palmotićeva – Branjugova – Park Ribnjak. Policija prati povorku koja je koračala Ilicom, a od prosvjednika se mogla čuti i pjesma Marka Perkovića Thompsona 'Lijepa li si', pjevali su i Gibonnija te su skandirali 'Mi Hrvati'. U jednom trenutku pojavile su se i protuprosvjednice koje su sjele na pod i iz ruksaka izvadile vješalice, aludirajući na nezakonite pobačaje koje bi zabrana izazvala. 'Nama je jako drago da su sve ove žene rođene i da su ih njihove majke rodile. Žao nam je što one to ne prepoznaju i da svi ljudi imaju to pravo. Bitno je da se ova poruka prenosi, policija je odlično odradila svoj posao. Ne znam što im smeta', rekla je na to Željka Markić. Protuprosvjednike je odvela intervetna policija. U našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo.