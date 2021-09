Farmaceutkinja Silvia Majsec otkriva najvažnije savjete o tome kako reagirati kad primijetite konkretne simptome povezane sa zdravljem očiju.

Od 2,2 milijarde ljudi u svijetu koji imaju neku bolest oka, kod najmanje milijardu njih, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, bolest se mogla prevenirati. Zahvaljujući očima moguće je otkriti i neke druge bolesti jer pokazuju simptome dijabetesa, visokog krvnog tlaka ili reumatskih bolesti. Uz starenje i genetske predispozicije, na zdravlje oka utječe još mnogo faktora na koje možemo utjecati sami te tako prevenirati bolesti i unaprijediti naše zdravlje. Zato, prvi put u Hrvatskoj, vodeći oftalmolozi, neurolozi, endokrinolozi, psihijatri, reumatolozi, otorinolaringolozi, estetski kirurzi, obiteljski liječnici, farmaceuti i inženjeri okupljeni u X Labu – expert research hubu JGL-a – analiziraju najnovija istraživanja i, primjenjujući holistički pristup, otkrivaju kako se kvalitetno brinuti za zdravlje očiju i zašto je to važno za naše cijelo tijelo.

Kako si olakšati nelagodu vezanu uz oči ako je riječ o simptomima koji ne upućuju na bolesti?

Simptomi kao što su umorne oči, peckanje/bockanje, osjećaj stranog tijela ili pijeska u očima, povremeno crvenilo, suzenje, svrbež ili povećana osjetljivost oka često su povezani s boravljenjem u klimatiziranim prostorima, nošenjem kontaktnih leća, iritacijom od šminke, vjetrom ili dugotrajnim gledanjem u različite ekrane. Ponekad se simptomi mogu javiti i kao nuspojava određenih lijekova. Pojava navedenih simptoma nije zabrinjavajuća ako se javlja povremeno. Evo kako si olakšati: unosite dovoljno vode u organizam, osigurajte dovoljno sna, povremeno odmorite oči od kontaktnih leća nošenjem naočala, korištenjem umjetnih suza za vlaženje očiju i suzbijanje osjećaja suhoće, održavanjem higijene očiju, nošenjem sunčanih naočala, korištenjem ovlaživača zraka. Kod izraženijih simptoma pomažu i topli oblozi, koji potiču lučenje sekreta bogatog lipidima iz Meibomovih žlijezda.

Što napraviti ako su oči dugo izložene dimu?

Prilikom duljeg izlaganja dimu može doći do crvenila, iritacije, suzenja te osjećaja stranih predmeta u oku.

Preporuka je izbjegavati trljanje očiju jer to može pogoršati iritaciju. Ako nosite kontaktne leće, izvadite ih dok se oči ne odmore jer ste s njima dodatno skloni iritaciji. Isperite oči umjetnim suzama kako biste uklonili potencijalne strane čestice iz oka i smanjili iritaciju, a prije toga obavezno operite ruke sapunom. Ako možete, legnite i odmorite oči držanjem hladnog obloga pet do deset minuta.

Što učiniti ako u oči dospije parfem?

Najprije treba dobro oprati i isprati ruke kako bismo bili sigurni da na njima nema kemikalija ili sapuna. Zatim ispirite oko mlakom vodom ili fiziološkom otopinom desetak minuta. Ako nosite kontaktne leće, izvadite ih iz očiju. Nemojte trljati oko jer to može uzrokovati dodatna oštećenja i iritacije. Ne stavljajte u oko ništa osim vode i umjetnih suza. Poželjno bi bilo leći i odmoriti oči 30 minuta jer će prirodni suzni film izbaciti ostatke parfema. U slučaju trajnog crvenila, ako se simptomi ne povlače ili se pogoršavaju, obavezno se javite liječniku.

Kako kapi za oči ublažavaju smetnje?

Kapi za oči primjenjuju se u liječenju različitih stanja oka. Ovisno o bolesti, mogu sadržavati različite lijekove; antibiotike, kortikosteroide, antihistaminike, lijekove za terapiju glaukoma, lijekove za tretiranje crvenila. Većinu kapi za oči koje sadrže lijek prepisuje liječnik na recept i, ovisno o stanju oka, određuje trajanje terapije. Kapi koje se koriste za tretiranje crvenila oka sadrže supstancu koja stišće krvne žilice u oku te tako rješavaju crvenilo, a smiju se koristiti dva do tri dana u kontinuitetu.

Foto: X LAB

Kada koristiti umjetne suze?

Umjetne suze ne sadrže lijekove. Služe za vlaženje oka i nadomještanje prirodnog suznog film te se primjenjuju kao nadomjesna terapija prirodnim suzama kada je smanjeno njihovo lučenje ili su im oslabljeni funkcija i sastav. Vlaže i ispiru oko te štite od infekcija i mehaničkih oštećenja, primjerice česticama prašine ili piljevine, te od alergena. Umjetne suze odabiru se ovisno o simptomima. Ako su osjećaj peckanja i crvenilo izraženiji ujutro, a suzenje je pojačano nakon rada na računalu ili boravka na vjetru i hladnoći, onda se vjerojatno radi o hiperevaporacijskom suhom oku tj. poremećaju masnog sloja suza. Treba odabrati kapi u čijem je sastavu i lipidna komponenta. Ako se simptomi poput osjećaja suhoće i pijeska u očima te crvenila javljaju uglavnom navečer, najvjerojatnije je riječ o hiposekrecijskom obliku suhog oka tj. smanjena je produkcija suza. Tada treba nadoknaditi vodenu komponentu. U slučaju izrazite suhoće te nakon dijagnostičkih ili operativnih zahvata na oku, poput laserskog skidanja dioptrije, preporuka je koristiti umjetne suze s dodatkom dekspantenola jer potiče regeneraciju površine oka tako što ubrzava proces cijeljenja oštećene konjunktive i rožnice. Umjetne suze najbolje je koristiti svakodnevno, po potrebi nekoliko puta na dan, posebice prije rada na računalu i prije spavanja, kako bi se sluznica oka tijekom noći što bolje regenerirala. Treba birati kapi bez konzervansa i svakako je preporuka obratiti pozornost na rok trajanja.

Postoje li kapi za oči koje se koriste samo kod alergije?

Smetnje koje se javljaju kao odgovor na alergene su crvenilo, svrbež, osjećaj bockanja, suzenje očiju i otečenost kapaka. Kapi za ublažavanje simptoma alergijske reakcije propisuje liječnik. Najčešće su to kapi koje sadrže antihistaminik. Budući da je moguća nuspojava suhoća oka, preporuka je koristiti i umjetne suze, ali s vremenskim odmakom. Preporučuje se nakon boravka na otvorenom ili kontakta s alergenom oči isprati umjetnim suzama. One će ih ovlažiti i smiriti te pomoći u ispiranju od alergena. Za osobe koje pate od alergija preporuka su umjetne suze koje sadrže i ektoin. To je prirodni sastojak koji se dobiva iz ekstremofila, mikroorganizama koji mogu preživjeti u ekstremno nepovoljnim okolišnim uvjetima. Umjetne suze s ektoinom djeluju preventivno kod izloženosti alergenima (preporuka je nakapati oči i prije izlaganja alergenima s obzirom na to da ektoin djeluje tako da oblaže sluznicu stvaranjem filma i time otežava prianjanje alergena), ali i ublažavaju postojeće simptome tako što štite od štetnog djelovanja alergena i pomažu u procesu obnavljanja nadražene i osjetljive sluznice oka. Važno je ne trljati oči kada su nadražene jer se simptomi mogu pogoršati. Radije koristite hladne obloge.

Koji vitamini mogu povoljno utjecati na zdravlje očiju?

Vitamin A (beta-karoten) je važan jer njegov manjak može dovesti do suhoće oka i noćnog sljepila. Antioksidativnim djelovanjem štiti oko od razvoja bolesti i makularne degeneracije. Istraživanja su pokazala da vitamin A s ostalim antioksidansima pomaže usporiti progresiju neuropatije. Vitamin E – također antioksidans – štiti stanice oka od djelovanja slobodnih radikala. Vitamin C važan je za obranu od slobodnih radikala i sintezu kolagena te usporava degenerativne procese u oku. Lutein i zeaksantin su antioksidansi s protuupalnim djelovanjem. Štite očno tkivo, leće i makulu, što smanjuje osjetljivost na svjetlost te prevenira bolesti poput katarakte. Organizam ih samostalno ne može sintetizirati te ih je potrebno unositi hranom (konzumacijom zelenog lisnatog povrća) ili suplementima. Omega-3 masne kiseline smanjuju upalne procese. Cink je jedan od najvažnijih nutrijenata jer pomaže apsorpciji drugih vitamina i mineral. U kombinaciji s ostalim vitaminima štiti mrežnicu oka i smanjuje rizik od makularne degeneracije. Uravnotežena prehrana bogata vitaminima i mineralima, koje nalazimo u namirnicama kao što su mrkva, zeleno lisnato povrće, grah, riba i morski plodovi, batat, orašasti plodovi i jaja, ključna je za održavanje što boljeg vida. Navedeni vitamini djeluju tako da jačaju očno tkivo, smanjuju osjetljivost očiju na svjetlost, umanjuju rizik od makularne degeneracije i katarakte te štite od učinka slobodnih radikala.

