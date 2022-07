S predsjednikom SDP-a, Peđom Grbinom, razgovarali smo o početku pregovora s drugim strankama lijevo-liberalnog smjera, o tome zašto je HDZ unatoč svim aferama još uvijek premoćno najjača stranka prema svim istraživanjima javnog mnijenja, o gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, o izgledima da Plenković bude poražen na narednim parlamentarnim izborima, te o sumnjama da Milanović svojom glasnoćom smanjuje vidljivost opozicijskih akcija.

NET.HR: Dobili ste mandat od stranačkog vodstva za razgovore sa strankama lijevo-liberalnog smjera o mogućoj suradnji na predstojećim parlamentarnim izborima. Kako je krenulo, jeste li već počeli razgovore s nekim liderima ili nećete ići s takvim detaljima u javnost?

GRBIN: Da, smatramo da je to ispravan smjer, iako razgovori još nisu formalno započeli. Te razgovore nećemo voditi – kroz medije. Kad se nešto dogovorimo i bude zrelo za objavu, znat ćete. No, ne sprema se nikakva "Kukuriku 2" koalicija kako su to interpretirali neki mediji. S dvije stranke iz Kukuriku koalicije sigurno nećemo razgovarati, s HSU-om i HNS-om.

NET.HR: A što ako će neke poluinformacije iz razgovora curiti u javnost…? Možda je bolje dati više u javnost nego voditi 'tajne razgovore'?

GRBIN: Želimo ozbiljne razgovore, razgovore koji će dovesti do dogovora, a takve otvorene razgovore nije moguće voditi pred kamerama. Sjetite se samo onog cirkusa koji je izvodio Most 2016. godine s pregovorima pred kamerama. To je bila formula koja je jamčila da razgovori neće uspjeti, naš cilj je upravo suprotno - uspjeh.

NET.HR: Iz Možemo je neimenovani izvor iz vrha stranke preko Jutarnjeg poručio da su 'sve opcije otvorene', odnosno, stječe se dojam da su zainteresirani, a Ivica Puljak je pak poručio da bi stranka Centar možda mogla malo pričekati, da bi razvijali i jačali identitet stranke, pa onda pred izbore otvorili pitanje suradnje s drugima. Kako to komentirate?

GRBIN: Ne komentiram. Ako želiš da razgovori uspiju, da imaju smisla, onda nećeš razgovarati preko medija, nego uživo. S potencijalnim partnerima se povjerenje gradi.

NET.HR: Kako vi kao lider SDP-a razmišljate: biste li dali prednost čvrstoj koaliciji ili labavijoj suradnji pred izbore…?

GRBIN: Hrvatskoj je potrebna dramatična promjena, promjena gospodarskog modela, promjena modela upravljanja javnom upravom, sustavom zdravstva, obrazovanja… a da bi se takva promjena ostvarila potrebno je staviti glave na kup, potrebno je organizirati se za zajedničku borbu. To je prioritet, a onda ćemo o obliku te suradnje.

NET.HR: S obzirom na to da se spominju stranke lijevo-liberalnog spektra, jesu li time obuhvaćeni i Socijaldemokrati?

GRBIN: Kolege iz Socijaldemokrata su za sada posvetili svoj rad prije svega napadima na SDP, podršci HDZ-ovim prijedlozima, prozivanju vlasti u Gradu Zagrebu… Rekao bih da oni svojim potezima jasno pokazuju u kojem smjeru idu njihove političke namjere.

NET.HR: A ako bi s njihove strane došao prijedlog za razgovor?

GRBIN: Ako dođe, onda ćemo o tome.

NET.HR: Evidentno je da postoje problemi između SDP-a i Možemo u Gradskoj skupštini Zagreba. Pale su i psovke. Je li to nešto što će osujetiti razgovore na nacionalnoj razini?

GRBIN: U politici znaju pasti i teške riječi, pa i psovke. To nije moj stil, nemam previše razumijevanja za takvo ponašanje, ali činim razliku između onih kojima se to "omakne" pa uvide svoju grešku, prihvate je i ispričaju se – a kolega Celakoski je upravo to učinio – i onih kojima je to ustaljeni način rada.

NET.HR: No, neovisno o psovki, gradski SDP predvođen Viktorom Gotovcem, često kritizira poteze Možemo…

GRBIN: Pa nismo jedna stranka! Naravno da oko nekih problema postoje razmimoilaženja ili različite vizije kako ih najbolje riješiti. Ali povezuje nas zajednička želja da se Zagreb nakon dugogodišnje vladavine Milana Bandića počne razvijati u pravom smjeru. Ako pogledate kako se u proteklih godinu i nešto više od mjesec dana glasalo u Gradskoj skupštini Zagreba, mislim da samo jedna odluka koju je predložila gradska uprava ili mi kao partner nije prošla. Sve ostale su donesene zajednički. Ako se dogovorimo oko 99 posto stvari, onda je to jasan pokazatelj da možemo surađivati. I odmah ću dodati: bit će još razlika, možda i teških riječi, ali to je demokracija i pluralizam.

NET.HR: Ivica Puljak je u noći pobjede u Splitu dao naslutiti da ima i veće političke ambicije od vođenja Splita. Možete li njega vidjeti kao potencijalnog kandidata za premijera? Ili ste to ipak vi?

GRBIN: U ovom trenutku cilj su razgovori na razini lijevo-liberalne opozicije. Gradimo suradnju. To je trenutak u kojem svatko od nas treba zatomiti dio svog ega. Imamo viši cilj. Imamo odgovornost i obvezu donijeti promjene. Ako se nastavi ova promašena, štetna politika HDZ-a, tone cijela Hrvatska. Sedam godina mi propadamo i iz krize u krizu svjedočimo da HDZ-ova vlast ne može donijeti prava rješenja. U koronakrizi smo se suočili da nam se raspada zdravstveni sustav, iz godine u godinu svjedočimo da nam se raspada obrazovni sustav… Grcamo u ekonomskim problemima. Da bismo to preokrenuli, moramo se skupiti, udružiti, pokazati građanima da jasna alternativa postoji i da oni svojim glasom mogu osigurati bolje društvo. I zato ovo nije trenutak u kojem ću se prije svega baviti time tko je gdje i na kojoj poziciji.

NET.HR: No, možete li ipak reći jeste li vi osobno spremni preuzeti odgovornost, biti lider oporbe, premijer 'u sjeni'…? Ili bi to mogao biti netko drugi?

GRBIN: SDP, ali i ja osobno, znamo da je ovo trenutak u kojem je naša obveza povući, inicirati, djelovati i to ćemo činiti. Opozicijske su stranke posljednjih mjeseci jasno pokazale tko se od nas spreman boriti za bolju Hrvatsku, a tko bi ipak malo pomagao HDZ-u. Stranke koje žele stvarati novu vladu, koja će nas izvući iz kaljuže u koju Hrvatsku gura HDZ sada će razgovarati o mogućem modelu suradnje: tko će od nas biti u vladi, a tko ne, tko će biti na kojoj poziciji sada nije na stolu. Ne ideš u razgovore s gotovim rješenjima. Zato i ne želim i ne mogu odgovarati konkretnije na vaše pitanje tko bi što bio u toj nekoj mogućoj budućoj vladi.

NET.HR: Naglašava se da ćete razgovarati sa strankama ljevice i liberalima, a što je s Mostom? Radi se o stranci koja raste, koja je žestoka opozicija HDZ-u, ali definitivno nije lijevo…

GRBIN: S Mostom je ponekad moguće razgovarati oko pojedinačnih stvari. Evo, nedavno su nas podržali u Rijeci u realizaciji važnog projekta za taj grad, a dijelimo i stav o važnosti sveobuhvatne borbe protiv korupcije koja uništava naše društvo. Ali brojni njihovi stavovi su teško probavljivi, od pitanja prava žena pa do Buljeve reakcije na nagradu Dežuloviću. To je bilo ispod svake razine i bojim se da je s Mostom neka dublja suradnja teško ostvariva. Oko pojedinih tema sigurno, ali nešto više od toga teško.

NET.HR: Kako vi komentirate činjenicu da je HDZ unatoč svim aferama i svim problemima s održavanjem Vlade i dalje stabilno najjača stranka u državi prema svim mjerenjima javnog mnijenja?

GRBIN: Moj je prioritet podrška SDP-u i kako je povećati, za to sam dobio povjerenje članica i članova SDP-a. Predugo smo bili predmet interesa javnosti zbog naših unutarnjih turbulencija, a to je sada iza nas. Sada imamo zadatak pokazati da nudimo rješenje za svako područje, svaki resor koji je HDZ razorio. Ali jedno ipak priznajem – rado bih porazgovarao, čuo argumente od tih 11 posto građana koji smatraju da Hrvatsku HDZ-ova vlada vodi u pogrešnom smjeru, ali i dalje podržavaju HDZ kao najbolju opciju.

NET.HR: U redu, ne želite posebno komentirati HDZ kao stranku, ali oni već tako dugo vode ovu državu da su, zapravo, jedan od presudnih faktora koji određuje hrvatsku stvarnost… koji diktiraju kako živimo. Pa rade li to dobro ili ne?

GRBIN: HDZ-ov model upravljanja svodi se na moć, na kontrolu. Ne na uspjeh društva, nego na njihovu moć, na prisvajanje! Njihov je stav – država to sam ja. Onog trenutka kada su se poistovjetili s Hrvatskom zaključili su da im ta Hrvatska bezuvjetno pripada, da je mogu trošiti kako njima odgovara. Zauzeli su pozicije, postavili svoje ljude neovisno o kvalifikacijama, začepili su pore ovog društva. Pa smo imali Ćorića koji je čerupao u svojem resoru, Aladrovića u svom, Tolušić si je zgrabio poljoprivredu, i tako dalje.

Oni su preuzeli državu za sebe, za svoj džep. Ne čine ništa da bi unaprijedili kvalitetu života, ništa za građane. Reagiraju jedino na vanjski podražaj, kao instinkt samoodržanja. Reagiraju na vanjske krize kao što je bio slučaj Agrokor. Ili sada, u slučaju inflacije - tek kada je SDP izašao sa svojim programom, onda su se i oni sjetili nešto ponuditi. HDZ ne djeluje proaktivno, nego reaktivno, tek ako se dogodi pritisak izvana, kada moraju nešto napraviti da opstanu. Bez plana, ideje, vizije...

NET.HR: Andrej Plenković je u trenutku kad je prvi put postao predsjednik HDZ-a najavio da će mijenjati stranku da bi promijenio Hrvatsku…

GRBIN: U HDZ-u se isključivo mijenjaju imena onih koji kradu, a model je ostao isti. Okej, malo se promijenio i model djelovanja - osim domaće kase vidimo da su odlučili zagrabiti i u europske fondove. Jedino su, izgleda, zaboravili da je kontrola izvana malo stroža.

NET.HR: Poznajete Plenkovića iz vremena kada je postao europarlamentarac. Je li se on promijenio kao političar? Ili je to uvijek isti Andrej Plenković?

GRBIN: Teško je uspoređivati osobu u različitim ulogama. Jedno je biti zastupnik, a drugo – premijer. On je danas pompozan, bahat, beskrupulozan. Političar koji je nespreman priznati bilo koju svoju grešku. Koji želi dokazati da je on uvijek u pravu. Tjerat će do kraja bez obzira koliko će to drugi morati platiti. A po sastavu Vlade i rezultatima vidimo koliko je to uspješna formula vladanja.

NET.HR: Kako komentirate misteriozan odlazak ministra financija Zdravka Marića?

GRBIN: I Marićev odlazak i raniji izbor zamjenskih ministara, primjerice Paladine, jasno pokazuju da u ovoj Vladi nema sustava. Mi nemamo odgovor zašto je ministar financija otišao u vrijeme iznimno teške krize i prelaska na euro. To je i zastrašujuće i neozbiljno istovremeno. A kako se drži premijer? Boli ga briga.

NET.HR: Biste li vi da ste premijer dopustili prelazak na euro u ovom trenutku?

GRBIN: Podržavam uvođenje eura, glasao sam za to. Ali problem uvođenja eura nije samo trenutak – on je određen znatno prije početka ove zadnje inflatorne krize – nego nedostatak priprema. HDZ u svemu kasni pa tako i u onome što im je jedan od najvažnijih projekata, i ovo rade krivo. Ne znaju, ne žele slušati: kolega Lalovac mjesecima upozorava koliko se kasni i koje je stvari, poput monitoringa cijena, proaktivne politike prema prodavačima, trebalo napraviti. Mi sada u rujnu startamo s onime što je Slovenija počela godinu dana prije uvođenja eura. Četiri mjeseca si dajemo za ono što je Sloveniji trebala godina dana i onda nas i dalje uvjeravaju da neće doći do porasta cijena – a u svim zemljama koje su prešle na euro došlo je do porasta cijena. Marić, Ćorić, Filipović, Primorac… samo se mijenjaju, a nisu u stanju prekopirati iskustvo drugih zemalja, pitati ih – ljudi, što je kod vas funkcioniralo, a što nije.

NET.HR: Premijer je u jednom od svojih posljednjih intervjua podučio javnost da inflacija nastaje zbog rata u Ukrajini, a ne zbog Vlade, odnosno, nastavlja politiku adresiranja problema u inozemstvo i priprema javnost na to da ćemo mi u Hrvatskoj proći jednako kao i ostali u EU-u. Je li Vlada RH ipak mogla nešto više i drugačije?

GRBIN: Čitao sam nedavno o obnovljenoj kući na Baniji koju je oštetila prva kiša. To je kao da se pitamo: je li za to kriva kiša ili loše izgrađena kuća? Tako je i s inflacijom. Naravno da su je prouzročili i pandemija i rat u Ukrajini, ali za njene posljedice u Hrvatskoj odgovorna je Vlada, to joj je posao, to joj je zadaća. Ako odgovor na inflaciju nije odgovarajući, ako je stopa inflacije osjetno viša od prosjeka EU-a, onda je to odgovornost Vlade.

Mjere za pomoć građanima predstavljene su u veljači ove godine, a od tada do danas Plenković i njegovi se bave samo cijenom goriva. Pri čemu se uglavnom oslanjaju na molitve da cijene nafte na svjetskom tržištu padnu. A prostora za djelovanje ima. Mi smo predložili mjere koje bi doista zaštitile standard građana, od novog načina obračuna koji bi povećao mirovine, preko podizanja neoporezive osnovice poreza na dohodak čime bi se povećale plaće, inflatornog dodataka... također i čitav niz mjera za intervencije prema gospodarstvu. Moguće je. Vlada ima sredstava, ali ne reagira. Tu i tamo neka kratkoročna mjera, ali ništa dugoročno.

SDP je otvorio i temu energetske tranzicije, što je za nas osobito važno. Točno je da mi trenutno imamo nešto povoljniju energetsku sliku od nekih drugih zemalja, ali treba misliti dugoročno i ozbiljno uvoditi energiju iz obnovljivih izvora. To će donijeti energetsku neovisnost, osigurati stabilnost cijena, ali isto tako i pokazati odgovornost prema okolišu u kojem živimo.

NET.HR: Što se tiče energetike, je li se Hrvatska previše vezala za uvoznike ruskog plina koji su u međuvremenu toliko ojačali da mogu diktirati uvjete državi?

GRBIN: To je dugogodišnja realnost energetske slike u Hrvatskoj i sigurno da nije dobro. A brine i to da uopće ne vidimo nikakvu strategiju razvoja Hrvatske elektroprivrede, HEP-a. Hoće li se usmjeriti prema izgradnji hidroelektrana? Hoće li više ući u sektor obnovljivih izvora? Dapače, mnogi koji ulaze u posao s obnovljivim izvorima energije žale se da upravo HEP predstavlja kočnicu za realizaciju njihovih projekata. Umjesto da HEP bude generator razvoja, postao je kočničar.

NET.HR: Most je nedavno imao okrugli stol o rođačkom kapitalizmu koji je oštetio i još uvijek razara normalan razvoj gospodarstva, i pri tome su prilično jasno usmjerili svoj ekonomski program u smjeru liberalnog, u smjeru 'oslobađanja' tržišta. Gdje je SDP sada u definiraju svog ekonomskog smjera?

GRBIN: Neoliberalna ekonomska politika i zaklinjanje u slobodno tržište upravo su doveli do krize 2008. I što sada? Opet se zalagati za to? Smatramo da se neki resursi ne smiju prepustiti isključivo privatnom sektoru. Recimo, energetika, konkretno HEP. Nadalje, država, a pogotovo EU, moraju postavljati jasna pravila igre. I tu se ne radi ni o kakvoj borbi za održavanje "uhljebništva", nego o zalaganju za regulaciju tržišta i jasna pravila igre. Recimo, gdje bismo bili bez zaštite potrošača? Kolegica Borzan je svojim radom jasno pokazala kako velike kompanije varaju kupce i poduzela korake da se to spriječi. Pa sjetimo se kredita u švicarcima - da nema nikakve zaštite kada netko sutra krene uvaljivati kredite u jenima ili tko zna već kojoj valuti? No, da ne ulazim u detalje: neka područja moraju ostati pod kontrolom državnog aparata, a taj aparat moramo učiniti boljim. Ona koja nisu treba urediti s jasnim, pravednim, fer pravilima igre. Moramo ugraditi antikorupcijske mehanizme, jer ne možemo imati povjerenja da će se poštenje ovdje probuditi samo od sebe. Osobito kada su tako dugo vladali oni koji su zaboravili na poštenje kao temeljnu ljudsku odliku.

NET.HR: Ne volite govoriti o 'uhljebima', ali što s golemim državnim aparatom? Zadržali biste ovaj golemi državni aparat ili ipak mislite da bi trebalo negdje racionalizirati? Vidimo kako to izgleda u praksi: Možemo u Zagrebu ne može otpustiti niti one za koje su izmišljena radna mjesta, ili osobe s optužnicama…

GRBIN: Protivnik sam onog kad se kaže da treba rezati 10 posto "uhljeba" ili već koliki postotak. Ne možemo tako govoriti. Pa to su ljudi. Racionalizacija nije pitanje broja, nego učinkovitosti. Negdje dramatično fali ljudi, a drugdje ih ima previše. Cijeli državni aparat treba podvrgnuti reformi. Ali bez odokativnih zaključaka koliko ljudi treba "odrezati".

NET.HR: U kojoj je fazi inicijativa za ugradnju prava na abortus u Ustav?

GRBIN: Sabor je 15. srpnja donio odluku o izmjenama Ustava. Tijekom jeseni ćemo kroz parlamentarnu raspravu inzistirati da u Ustav jasno uđe pravo žene na izbor i nećemo odustati od toga. A ovisno o reakciji vladajućih odlučit ćemo o daljnjim koracima. Prikupljanje potpisa za referendum je itekako na stolu, ako iscrpimo sve parlamentarne mogućnosti.

NET.HR: Neovisno o tome što mnogi smatraju da vrijeme teške ekonomske krize, poskupljenja i sve težeg života nije najzgodnije za skupljanje potpisa za referendum o pravu na abortus?

GRBIN: Za ženu koja u Hrvatskoj ne može ostvariti svoje pravo to je izuzetno važno, nekad i pitanje života ili smrti. To nije ideološko, nego civilizacijsko pitanje. Pitanje ljudskih prava. Kroz povijest se upravo vrijeme razornih ekonomskih kriza znalo iskoristiti da bi konzervativci povukli cijelo društvo unatrag, u mrak. To nećemo dopustiti. Bavimo se ekonomskim pitanjima, ona su važna, ali nećemo dopustiti da se u sjeni krize provede napad na slobodu, na temeljna prava. SDP je u stanju nuditi rješenja za borbu protiv inflacije i boriti se za ljudska prava.

NET.HR: Što kažete na ocjene da će Plenković ići na prijevremene parlamentarne izbore? Mnogi u izlasku Radimira Čačića iz vladajuće koalicije vide taj znak…

GRBIN: Kad god budu izbori, mi ćemo biti spremni. A izlazak Radimira Čačića je samo znak da je stari lisac nanjušio da je vrijeme napustiti brod koji tone.

NET.HR: Hoćete li vi razgovarati sa Čačićem?

GRBIN: Razgovarat ćemo s mnogima, a hoćemo li se išta dogovoriti – to je već drugo pitanje.

NET.HR: Što mislite o potencijalu Damira Vanđelića? Je li on nestranačka osoba koja bi mogla okupiti širu oporbu za svrgavanje HDZ-a s vlasti?

GRBIN: O njegovu smjeru dovoljno govori činjenica da je na osnivanju njegove udruge bio i Bartulica. Sjetite se, pristao je biti kandidat za premijera u onoj famoznoj i srećom nikad realiziranoj vladi Kolinde Grabar Kitarović. Ako doista misli ići u političku borbu, vrijeme je da to jasno i glasno kaže. Svatko tko se želi okušati u politici, samo naprijed i želim mu da bude daleko uspješniji nego što je bio na čelu Fonda za obnovu od potresa, gdje se nije baš proslavio.

NET.HR: Da ste vi premijer u ovom trenutku, biste li radili ovako spektakularnu svečanost povodom otvorenja Pelješkog mosta?

GRBIN: Ovakva pompa je meni strana. Naravno da treba obilježiti završetak radova, na ovom mostu se radilo desetljećima, izmjenjivale su se mnoge vlade, ali ovo vrijeme iziskuje skromnost.

NET.HR: Rat Plenković-Milanović ne jenjava. Kakav je vaš stav, nanose li Milanovićevi napadi na Plenkovića vama u SDP-u više štete ili koristi?

GRBIN: Niti jedno niti drugo. Predsjednik države ne može niti treba prešutjeti kada vidi neke devijacije u Vladi, u HDZ-u…

NET.HR: Ne mislim samo na verbalno. Recimo, prije nekoliko dana je odlikovao optuženika za ratni zločin.

GRBIN: Nisam sretan s njegovom politikom odlikovanja.

NET.HR: Dio ljevice smatra da biste se morali jače, odlučnije, distancirati od njega. Da ispada da vam je prihvatljivo sve što on govori.

GRBIN: Kada sam smatrao da su njegove izjave o Srebrenici pogrešne, to sam i rekao. O ulasku Finske i Švedske u NATO ili o nekim odlikovanjima. Ali kada za predsjednicu Vrhovnog suda predloži Zlatu Đurđević ili kasnije, Radovana Dobronića – itekako ću reći da je to izvrstan izbor i državnički potez. Kako ćemo se postaviti oko stvari koje on radi, naša je odluka. On nije Kolinda Grabar Kitarović da dolazi po mišljenje na Iblerov trg, nisu ga ljudi za to birali, a ja isto tako neću dopustiti da mi Plenković ili ocvali politički analitičari diktiraju što bih i kako trebao misliti u odnosu na Milanovića.

NET.HR: Plenković i HDZ vole tvrditi da je Milanović zapravo lider opozicije, da upravlja svima vama.

GRBIN: Izuzetno mi je žao što je tu HDZ-ovu laž prihvatio dio medija, ne razumijevajući da HDZ to potencira jer želi sakriti da je predsjednik republike – dio vlasti. Oni bi zapravo s njim trebali dijeliti vlast na području sigurnosti, vanjske politike, obrane, trebali bi surađivati, ali ne žele pa im je lakše plasirati laž da je predsjednik Republike opozicija i da ne žele razgovarati s njim. Time pokazuju koliko im nije stalo do ove države i njenih institucija.

NET.HR: Je li ipak Milanović utjecao na to da se fokus javnosti u Hrvatskoj s hrvatskih unutarnjopolitičkih i ekonomskih problema svrne na probleme u BiH?

GRBIN: U jednoj mjeri sigurno da je.

NET.HR: Što vi kažete na spekulacije da se Plenković zapravo pakira za Bruxelles?

GRBIN: To ćete morati pitati Plenkovića. Nemam kristalnu kuglu.

NET.HR: Mislite li da ga možete poraziti na narednim izborima, ma kada bili?

GRBIN: Apsolutno. Ali, on je već sam sebe porazio. Pa pogledajte tu njegovu Vladu u kojoj su još samo dvoje ministara iz prve postave. I ne radi se tu zapravo o tome da se treba poraziti jednu osobu, političara Plenkovića. Ne radi se ni o kakvom popunjavanju nekih fotelja nekim drugim ljudima. Radi se o tome da trebamo građankama i građanima Hrvatske predstaviti da se može i mora drugačije upravljati i pokazati da to znamo. Da nam bude svima bolje, a ne samo odabranima. Ako to nismo u stanju, onda neka Plenković vlada još 20 godina.