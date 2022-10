ŠOK U NOVOM ZAGREBU / Ovo je zgrada u kojoj je došlo do eksplozije, pogledajte kako izgleda mjesto nakon detonacije u kojoj je život izgubila jedna osoba

U zagrebačkom naselju Trnsko u subotu ujutro došlo je do eksplozije, zatim i do požara, sve se dogodilo u stanu na prvom katu zgrade, a vatrogasci su u stanu pronašli tijelo muškarca. Vrlo brzo na mjesto događaja stigli su vatrogasci. Požar su ugasili, a u stanu našli tijelo. "Danas, 1. listopada 2022. godine oko 6.20 sati u Zagrebu, Ulica Trnsko, u stanu, za sad iz neutvrđenog razloga izbio je požar, tijekom kojega je jedna osoba smrtno stradala i pri čemu je došlo do eksplozije plinske boce. Liječnička pomoć pružena je još dvjema osobama zbog udisanja dima, dok drugih ozlijeđenih nema. Očevid je u tijeku”, izvijestila je policija.