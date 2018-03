OSTOJIĆ I DALIĆ U ŽESTOKOM DUELU: SDP-ovac Vladi pobrojio grijehe, a ministrica mu žestoko uzvratila

Što je Vlada učinila u prvih godinu dana svog mandata, u kojem smjeru se pomiče Hrvatska i kako će završiti kriza u Agrokoru, teme su kojima su se jučer bavili i u emisiji ‘Otvoreno’ Hrvatske televizije.

Tom prigodom ministrica gospodarstva Martina Dalić hvalila je dakako vladajuću ekipu ističući jedino demografski problem kao dugoročan te onaj koji će se riješiti rješavanjem pitanja gospodarstva. Pritom je kazala kako je i situacija u posrnulom hrvatskom koncernu prilika za temeljitu reformu dijela tržišnih i ekonomskih odnosa u zemlji. Također je rekla kako krizu u Agrokoru nisu očekivali, ali da je ona usporila neke reforme Vlade.

“Svi uzroci koji su doveli gotovo do bankrota Agrokora, uključujući neplaćanje, bili su prepreka efikasnoj tržišnoj ekonomiji u Hrvatskoj. Sama činjenica da je izvanredna uprava Agrokora ugovorila isporuku robe u zadanim rokovima je važna reforma i to će u konačnici rezultirati efikasnijim odnosima na tržištu”, kazala je Dalić koja je također navela kako će se dugoročno uvesti i euro.

‘Agrokor je obiteljski problem HDZ-a i Todorića’

SDP-ovac Rajko Ostojić, pak, pobrojio je vladajućima njihove grijehe navodeći kako su prvak po broju ministarstava u Europi, kako porezna reforma pogoduje samo onima s većim plaćama, da je prijedlog Obiteljskog zakona iz srednjeg vijeka te je Dalić kazao kako bi trebala poslušati što govori struka kada je u pitanju uvođenje eura da ne bismo završili poput Grčke.

Ostojić je također prozvao Dalić jer je rekla da krizu u Agrokoru nisu očekivali, no ona mu je uzvratila da je tome tako jer je koncernom upravljao vlasnik i njegova Uprava.

“Morala bih ponoviti i da ti silni dugovi Agrokora vuku korijene iz 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. kada je SDP bio na vlasti, a nije ponudio baš nijedno rješenje”, kazala je Dalić na što joj je Ostojić uzvratio da je Agrokor ‘obiteljski problem HDZ-a i Todorića’.

Sve što su u Mostu govorili postalo realnost

Rasvjetljavanje stanja u Agrokoru bila je inicijativa koju je započeo Most, rekao je Tomislav Panenić, a to je tema koja je i gospodarski i politički otegotna. Premijer ju je riješio tako da je prekinuo suradnju s Mostom, a nakon toga sve što su mostovci govorili, postaje realnost. Panenić smatra da će kriza u Agrokoru utjecati i na poljoprivredu. Osim toga, zabrinut je i za to što zaposlenost ne raste, a Hrvati se iseljavaju. Nezadovoljan je i povećanjem BDP-a, a najviše od svega, smatra Panenić, nedostaju investicije.

HNS želi biti konstruktivni partner u ovoj Vladi, ali i korektiv, rekao je Milorad Batinić. Koalicijski sporazum je platforma za suradnju. HNS ima stabilno biračko tijelo, uvjeren je Batinić. Reforma obrazovanja je krenula, gospodarski trendovi su pozitivni, a da bi se spriječio odljev građana potreban je integralni pristup, dodao je Batinić.