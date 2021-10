Pravi kruh, pripremljen od prirodnih sastojaka bez industrijskih aditiva, prema tradicionalnoj recepturi sve nas više intrigira i sve ga češće želimo pripremiti sami, kod kuće. Međutim, za postizanje vrhunskih rezultata u pečenju kruha nije dovoljno samo promiješati brašno, vodu i kupovni kvasac, ubaciti smjesu u pećnicu i nadati se najboljem. Tome me već poučilo osobno iskustvo i neuspjeli pokušaj, stoga sam odlučila potražiti savjet stručnjaka kako moj sljedeći pokušaj pečenja domaćeg kruha ne bi završio kao doručak za ptice.

Od mnoštva recepata na internetu, pažnju mi je osobito privukao pekarski brend Bread Club, čija sam izvrsna peciva i nezaboravni Didov kruh već imala priliku kušati u njihovoj pekarnici na Trešnjevci. Na digitalnoj platformi priceless.com pronašla sam upravo ono što sam tražila – video u kojem majstori pečenja kruha i pekarskih proizvoda okupljeni u Bread Clubu otkrivaju tajne svojeg zanata. Ekipu Bread Cluba čine suosnivači Andrija Pernar, Darko Kusić, Zrinka Zajec i Anamaria Palić. Zajednički su došli na ideju otvoriti pekarnicu koja će se baviti proizvodnjom kruha s prirodnim kvascem bez aditiva.

U čemu je razlika između običnog kruha i kruha pripremljenog od prirodnog kvasca? Prirodni kvasac, poznat još i pod nazivima sourdough, levain ili kiselo tijesto nastaje prirodnim procesom fermentacije vode i brašna. Kako sami ističu, proizvodnja kruha od prirodnog kvasca je osjetno zahtjevnija, ali zato je i najljepši način bavljenja pekarstvom. Glavna razlika jest što prirodni sastojci i kvalitetno brašno nabavljeno iz koji se ovdje koriste stvaraju puni, neodoljivi okus kruha i peciva.

Možete ih prepoznati već na prvi pogled, jer ovdje je riječ o kruhu hrskave kore, lagane i prozračne strukture u kojoj ćete uživati u svakom zalogaja. Istovremeno, nutritivne vrijednosti ovako pripremljenog kruha ne mogu se uspoređivati s industrijskom proizvodnjom. To, između ostalog, znači i da uživanje u ovako pripremljenim pekarskim delikatesama možete uživati bez neželjenih posljedica za probavu i osjeća težine u želucu. Na platformi priceless.com objavljen je inspirativni video vodič u kojem nas Andrija Pernar iz Bread Cluba vodi kroz sve faze pripreme kruha od kiselog tijesta. Uz to, Darko Kusić pokazat će vam kako pripremiti zlevanku, autohtonu međimursku poslasticu, ali u posebnoj, još slasnijoj interpretaciji pekarnice Bread Club. Sve to, ali i još puno savjeta o izradi startera i kiselog tijesta, možete saznati u virtualnom vodiču pod naslovom Pogledajte kako u pekarnici Bread Club pripremaju kruh od prirodnog kvasca i zlevanku, objavljenom na platformi priceless.com.

Nakon odgledanog videa, odlučila sam zasukati rukave, primiti se posla i ispeći pravi, zdravi kruh po recepturi Bread Cluba. Prema uputama sam nekoliko dana „hranila“ svoj starter i kad se po mirisu i izgledu činio spreman, bacila sam se u daljnju izradu kruha. Nakon pripreme svih potrebnih sastojaka, krenula je prva faza miješanja kako bi se svi potrebni sastojci povezali u jednoličnu smjesu. Kada to radi Andrija, izgleda prilično jednostavno. U mojoj kućnoj izvedbi, brašna i malih komadića tijesta bilo je posvuda, samo miješanje i nije išlo s tolikom lakoćom kao kod Andrije, no pripisat ćemo to mom nedostatku iskustva. Kod pripreme kruha od kiselog tijesta, ključ je posvetiti dovoljno pažnje i vremena cijelom procesu, bez preskakanja koraka. U pothvatu izrade kiselog tijesta, postalo mi je razumljivo zašto u Bread Clubu kažu da je riječ o tehnički najzahtjevnijem vidu pekarstva. Sve što ste naučili o instant pripremi brzih jela sada zaboravite, jer ako želite pripremiti kruh od prirodnog kvasca kako treba, gotovo i pripremljeno tijesto potrebno je ostaviti da se odmara, a za to vrijeme svakih sat vremena potrebno ga je presložiti, odnosno „foldati“, kako bi tijesto dobilo željenu strukturu. Nakon nekoliko sati, kada je tijesto bilo napokon spremno, trebalo ga je oblikovati u formu nakon koje ga se oblikuje po želji. Ja sam se odlučila za oblik štruce. I prilikom oblikovanja, izuzetno je važna tehnika jer je dobro oblikovanje važno da se kruh dobro podigne i naravno potom dobro ispeče. Moram priznati, uz sve ove moje početničke nezgrapnosti, priprema i pečenje kruha s prirodnim kvascem po receptu majstora Bread Cluba se isplatila. Nakon što je bio gotov i pečen, mirisi koji su ispunili kuhinju i okusi samog kruha iz vlastite kućne radinosti potaknuli su me na odluku da pečenje kruha od prirodnog kvasca i kod mene doma postane dio svakodnevice. Dobro, možda ne baš svakoga dana, ali vikenda svakako.

Digitalno iskustvo u kojemu kojemu ćete pronaći savjete stručnjaka za pripremu sourdough kruha i zlevanke dio je programa priceless.com, digitalne platforme koja nudi niz različitih iskustava prezentirajući diljem svijeta ono najbolje od naše zemlje.

Posjetite priceless.com

