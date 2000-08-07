"Moja glava voli samo Laurenta"

"Igrači su učinili sve ne bi li se što bolje snašao u novoj sredini. Ipak, nijedan od njih neće ljubiti moju glavu. Taj privilegij ima samo Laurent Blanc. Zašto? To je naša stvar...", izjavio je Barthez.

Što će biti sada, kada se Laurent Blanc odlučio povući iz reprezentativnog dresa?

"Sigurno je kako Laurent neće potpisati za Manchester. Prema tome, više neću moći uživati u njegovim pusama uoči početka utakmice", dodao je francuski vratar.

Nakon osvajanja naslova prvaka Francuske na vratima Monaca, 29-godišnji Barthez stigao je na Old Trafford za rekordan iznos - 7.8 milijuna funta najveći je transfer na "otoku" isplaćen za nekog vratara. Iako mu je menadžer "crvenih vragova" Sir Alex Fergusson obećao majicu s brojem 1, Francuz će se oko toga morati dodatno potruditi. Naime, u posljednjoj utakmici na turniru u Muenchenu, igrači Bayerna čak su triput pogodili njegovu mrežu...