Nikola Grmoja, zastupnik MOST-a, osvrnuo se na izjavu ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice koji je rekao da nije bitno tko je AP iz prepiske Gabrijele Žalac i Josipe Rimac, te na riječi šefa Kluba zastupnika HDZ-a Željka Reinera koji je izjavio da AP može biti bilo tko te da “očekuje bijelog medvjeda na kojem jaše Plenković”.

"Ne mogu vjerovati što čujem. Najtragičnije je da oni ljude prave budalama. Sigurno je da su Vlada i premijer upleteni u za njih jako opterećujuću aferu koja će sigurno imati nesagledive posljedice za HDZ i sad valjda traže način kao se izvući, ali im ne ide", rekao je MOST-ov Nikola Grmoja gostujući na N1 te dodao da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek dvaput lagala kada je prošli put bila u Saboru – na Odboru i za govornicom rekavši da nije bila upoznata s predmetom Žalac.

Slučaj se kiselio u ladicama DORH-a

Mostov zastupnik kaže da se slučaj kiselio u ladicama DORH-a, a oživljen je od strane Ureda europskog javnog tužitelja te da se postavlja pitanje je li slučaj cijelo vrijeme bio mrtav u DORH-u jer 'seže do vrha Vlade jer se u porukama spominje sam Andrej Plenković.

"Ovo nije jedini slučaj gdje se premijer spominje u kontekstu nekakvog namještanja. Sjetimo se afere vjetroelektrane, gdje se također njega spominje. Kada smo ga za to u Saboru kolegica Selak Raspudić i ja pitali odgovorio je ‘pitajte (Zdravka) Marića’ jer se negdje spominje u porukama da će se njima dvojici (Plenkoviću i Mariću) predstaviti projekt da se vidi zašto se koči. Imamo i slučaj bivše ministrice Nataše Tramišak, iz njenog kruga dolaze informacije da je Andrej Plenković lobirao za tvrtku Omega softver, odnosno da su se ljudi iz tvrtke pozivali na njega”, rekao je Grmoja.

“Novi crni fondovi HDZ-a”

“Najžešći sam kritičar Andreja Plenkovića, ali nikad me niste mogli čuti u javnosti da sam izrekao rečenicu da je Plenković korumpiran. Rekao sam da je mecena korupcije jer dopušta ovim smojim korumpiranim kadrovima da kradu kako bi se održali na vlasti. Više nisam siguran u to, s obzirom na broj ovih slučajeva postoji izvjesna mogućnost da je uključen u ta pogodovanja, iz kojih razloga, ne znam. Možda su to neki novi crni fondovi HDZ-a, sredstva za izbornu kampanju. Ne mogu u ovom trenutku znati pa ne želim izlijetati. Ali ovakav broj slučajeva i pozivanje na premijera. Smatraju građani da premijer u Vladi održava prezentacije za sve javne nabave koje se održavaju. Zašto onda oko jednog softvera? Takvih poslova sigurno ima na stotine. Iz kojeg razloga? Očito je premijer bio posebno zainteresiran za tu javnu nabavu i otud ovolika nervoza i poušaj izvlačenja od strane predsjednika Kluba HDZ-a Reinera”, smatra Grmoja.

Komentirao je i rad Ureda europskog javnog tužitelja u kojem su zapravo gotovo isti kadrovi koji su bili i u DORH-u.

“Ja svim tim našim kadrovima ne vjerujem, ali očito da u Uredu europskog javnog tužitelja imaju više slobode. Zanima me je li Andrej Plenković pozvan na obavijesni razgovor, to je važna informacija. Mislim da bi građani trebali znati. Mora je biti saslušan barem kao svjedok, ako ne kao nešto više. Mi nemamo te informacije, a mislim da bismo ih trebali znati. Ured europskog javnog tužitelja trebao bi bolje komunicirati i biti transparentniji”, rekao je Grmoja.

Na idući sjednicu Antikorupcijskog vijeća u utorak pozvani su predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, predsjednik Vlade, Andrej Plenković, bivša premijerka Jadranka Kosor, bivši premijer Tihomir Orešković, saborski zastupnik Božo Petrov te bivši ministri Slaven Dobrović i Tomislav Panenić, i to radi rasvjetljavanja problematike upravljanja Inom.

Grmoja je rekao da se zna da Plenković neće doći, a i da mu je isto rekao predsjednik Milanović.

“Rekao je da zbog zaštite institucije predsjednika Republike ne osjeća da bi trebao doći. Od gospođe Kosor još ništa nisam čuo”, rekao je Grmoja.