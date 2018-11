NASTAVNCI, MEDICINARI… IDU U ŠTRAJK? ‘Situacija u kojoj radimo je neizdrživa, a sad su nas još i ponizili’

Čelnici sindikata zaposlenih u javnih službama izvijestili su u ponedjeljak kako odbijaju Vladinu ponudu tri postotnog povećanja osnovice plaća u 2019. te najavili kako će se za pravedniju cijenu rada nastaviti boriti raznim oblicima pritiska među kojima je i štrajk

Devet sindikata javnih službi odbilo je Vladinu ponudu nakon provedenog izjašnjavanja, odnosno odluka sindikalnih tijela, rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec na konferenciji za novinare.

Dodao je kako započinju pripreme za daljnje aktivnosti ne isključivši mogućnost štrajka te napomenuo kako o tome postoji visoka suglasnost sindikalnog članstva. Također je rekao kako pozdravljaju Vladinu najavu povećanja neoporezivog dijela za prigodne nagrade radnicima na 7500 kuna.

Upitan o mogućnosti štrajka Mihalinec je rekao kako se oko toga još konzultiraju i dogovoraju pa će naknado odlučiti o tajmingu, napominjući kako se 86 posto članstva izjasnilo za daljnje sindikalne aktivnosti s tim u vezi.

Stanje loše još od Milanovićeve vlade

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić istaknuo kako je porast osnovice plaća u javnim službama od samo tri posto neprihvatljiv nakon 10 godišnjeg zaostajanja plaća zbog ekonomske krize i pogrešne ekonomske politike što se na njih nepovoljno reflektira, ustvrdivši kako su izrazito nepovoljno razdijeljene.

Ustvrdio je kako to traje još od Vlade premijera Zorana Milanovića ta da je time upravo javni sektor najviše pogođen i razoren s obzirom da su plaće niske napuštaju ga najkvalitetniji ljudi i da je sve to rezultat hajke na javnu potrošnju. Sve to postaje, iritantno, perverzno i bezobrazno, smatra Ribić ocijenivši kako se histerija napada na javni sektor nastavlja i dalje.

Zbog svega toga ljudi postaju apatični, pristaju na sve i gube vjeru u moć kolektivne akcije pa se pitamo možemo li ih probuditi, rekao je Ribić.

Kazao je kako bi ponuđeno povećanje osnovice od tri posto na plaću od 5000 kuna značilo uvećanje za 150 kuna bruto. Također je rekao kako su s obzirom na situaciju s Uljanikom tražili povećanje osnovice od 6 do 7 posto, jer prema njihovim izračunima plaće u javnim službama zaostaju više od 18 posto za onima u gospodarstvu.

‘Zdravstveni sustav mogao bi pući’

Ribić je rekao kako smanjenje plaća i kažnjavanje zaposlenih u javnim službama neće poboljšati taj sektor, već ga treba reformirati kako bi bio učinkovitiji te odvojiti i razlikovati one koji mu pridonose, od onih koji ne rade.

Dopredsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Igor Tripalo upozorio je na mogućnost puknuća zdravstvenog sustava zbog odljeva najkvalitetnijih liječnika, pogotovo specijalista, brojne prekovremene neplaćene sate i druga zakidanja. On je Vladinu ponudu povećanja plaće ocijenio ponižavajućom.

I predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara Ankica Prašnjak Vladinu ponudu ocijenila je ponižavajućom upozorivši na egzodus medicinskih sestara u zemlje EU-a, ustvrdivši da samo KBC-u Zagreb nedostaje oko 300 medicinskih sestara.

Ocijenila je kako situacija u zdravstvenom sustavu postaje neizdrživa, jer su zaposlenici prenapregnuti, no da još uvijek uspijevaju održati razinu zdravstvene njege.

Vladina odluka o nagradama dobra, no…

Glavna tajnica sindikata djelatnika u kulturi Ljubica Pilić pozdravila je Vladinu odluku o povećanju neoporezivog dijela za prigodne nagrade radnicima rekavši kako je ona pokazala da su sindikati bili u pravu i da njihova primanja nisu visoka. Dodala kako će se tek vidjeti tko će, što i koliko dobiti izrazivši nadu da će radnici osjetiti povećanje tih primanja.