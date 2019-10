SUTRA NEMA ŠKOLE U ZAGREBU I DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI: Mihalinec odmah napustio sastanak u Vladi

Jutros u 10 sati započeo je sastanak pregovaračkih odbora Vlade i sindikata javnih službi o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike

Štrajku prosvjetara ne nazire se kraj. Danas nema nastave u trima županijama – Primorsko-goranskoj, Međimurskoj i Sisačko-moslavačkoj, a sutra neće raditi škole u Zagrebu i Dubrovačko-nerezvanskoj županiji, objavili su sindikati u ponedjeljak ujutro.

Sa sastanka o kolektivnom ugovoru u Vladi, koji je počeo u 10 sati, odmah je na početku izašao predstavnik sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec i okupljenim novinarima rekao:

“Sindikat je postavio pitanje – ima li Vlada termin za sastanak sa sindikatima koji su u štrajku. Dobili smo odgovor – ne znam. Ne znam više je li to rekao ministar Marić ili Aladrović”.

Naglasio je i kako ima dovoljno predstavnika sindikata koji su ostali na sastanku:

“Ovo je simboličan potez, ima dovoljno predstavnika sindikata koji su ostali na sastanku i koji mogu pregovarati o osnovici”.

Obavijest o štrajku pojavila se jutros

Na web stranicama Osnovne škole Ante Kovačića u Zagrebu još se i prije službene sindikalne objave pojavila obavijest o štrajku:

“Učitelji, administrativno i tehničko osoblje OŠ Ante Kovačića su u utorak, 29. listopada 2019., u štrajku. Aktivnost “Jumicar” za 3. odjele odvija se prema planu, takav oblik nastave ne smatra se prekidom štrajka. Iako nema nastave, sva djeca koja dođu u školu bit će zbrinuta. Ako u ponedjeljak, 28. listopada 2019., dođemo do novih informacija glede štrajka, obavijest će biti na web-stranici škole”.

‘Nismo tražili ni više ni manje’

Nakon sastanka predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša rekao je kako prijedlog koji su dobili ide na sindikalna tijela. “Nismo tražili ni više ni manje. Kada dobijemo kompletnu sliku osim osnovice i sve ovo drugo i kada završimo pregovore idemo na sindikalna tijela”, rekao je, javlja N1.

Nije htio ulaziti u to treba li analizu koeficijenata napraviti domaća ili strana tvrtka, ali apelira da se napravi što objektivnija analiza radnih mjesta jer je to nešto o čemu dugi niz godina govore pa je dobro da se to napravi.

Predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić rekao je da je 6,12 posto dobar početak. “To je startna pozicija, protokol je potpisan gdje će se pregovarati i o drugim materijalnim pravima policijskih službenika, a tada počinjemo pregovore s resornim ministrima o povećanju koeficijenta policijskim službenicima na 1,0. Dobar je početak i nastavljamo sljedeću srijedu”, rekao je.