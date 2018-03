Nedostaje vam energije? Nemojte odmah zvati HEP, pripremili smo plan kojim ćete svoje baterije vratiti na maksimum – koje god dobi bili

U VAŠIM DVADESETIMA

Gubitak energije Teoretski u ovim biste godinama trebali biti na vrhuncu energetskog potencijala, no veliki su izgledi da je vaša razina energije smanjena zbog silnih neprospavanih noći i trošenja do daske. Istraživanje koje je provela britanska Nacionalna zaklada za spavanje potvrđuje da su mladci u dvadesetima na samom vrhu liste onih kojima manjka sna. To je, pak, posebno loša vijest za one koji bjesomučno tulumare jer su znanstvenici izračunali da u dobi od 19 do 30 godina trebamo sedam do osam sati spavanja kako bi se energetske razine sasvim obnovile. “Tek nakon 90-ak minuta – kad počnete padati u dublju REM fazu – sustavi za oporavak tijela i obnavljanje energije doista se aktiviraju”, kaže Rehana Jawadwala, znanstveni fiziolog na Sveučilištu Central Lancashire. To svakako spomenite šefu kad vas idući put prekine u drijemežu i slinjenju po tipkovnici oko 10 sati…

Napunite baterije Ako je vaš društveni život jednostavno predobar da biste ga se samo tako odrekli i ako vam se čini nemogućim redovito odraditi propisanu kvotu spavanjca, pokušajte barem do revitalizacije stići kraćim putem, tako što ćete popraviti kvalitetu sna koji ste uspjeli uhvatiti. Tuširanje prije bacanja u krpe, primjerice, donosi dodatne minute ujutro i, još važnije, dovodi brže do one vrste sna koji doista obnavlja. Kad se sušite, u tijelu se uključuje unutarnji sustav za hlađenje. Taj proces hlađenja brže dovodi do trenutka kad zapadate u onu duboku REM fazu koja puni baterije, pokazalo je istraživanje Laboratorija za ljudsku kronobiologiju pri Medicinskom fakultetu Weill Cornell. Naravno, može se dogoditi i da REM faza mora još pričekati nekoliko minuta – ako svježe istuširani mirisom probudite uspavanu ljepoticu…

U VAŠIM TRIDESETIMA

Gubitak energije Prema studiji Britanskog ureda za istraživanje tržišta trideset-i-nešto-godišnjaci su “pregorjela generacija”. “Pritisci koje nosi karijera i zahtjevi što ih postavlja obitelj izvor su stresa koji crpi energiju”, kaže dr. Maria Melchior s Instituta za psihijatriju londonskog King’s Collegea.



U međuvremenu, istraživanje s newyorške Akademije znanosti pokazalo je da nas s vremenom naši fizički odgovori na stres – “bori se ili bježi” hormoni kortizol i adrenalin – umaraju. “Razina šećera u krvi raste, a probava se zaustavlja”, kaže Marco Narici, profesor fiziologije starenja na Sveučilištu Metropolitan u Manchesteru. Zvuči kao normalan dan u uredu? “Kad se zbog nemilosrdnog stresa te hormone luči dan za danom, taj vas proces s vremenom istroši”, dodaje Narici.

Napunite baterije Ako ne možete eliminirati tjeskobu (premlaćivanje šefa ipak je pomalo drastično), obnovite svoju razinu energije služeći se taktikama za kontrolu stresa. “Vježbanje djeluje poput ispušnog ventila za te zarobljene hormone”, kaže Robert Thayer, stručnjak za raspoloženje i autor knjige Calm Energy. Na medicinskom fakultetu Johns Hopkins u SAD-u otkrili su, pak, da samo 30 minuta hodanja ili plivanja na dan smanjuje anksioznost i vraća energiju. “I samo deset minuta rastezanja na dan također oslobađa kemijske elemente za dobro raspoloženje koji jačaju dušu i tijelo”, kaže Thayer.

U VAŠIM ČETRDESETIMA

Gubitak energije U ovoj dobi vaš bazalni metabolizam – broj kalorija koje sagorite u sat mirovanja – kao i mišićno tkivo ponašaju se jednako kao i vaša kosa, polet i sposobnost da se nosite s mamurnošću. “Ako s 40 jedete jednako kao što ste jeli s 20 godina, dobivat ćete na težini i naškodit ćete tjelesnom sustavu za proizvodnju energije”, kaže dr. Henning Wackerhage, fiziolog sa Sveučilišta Aberdeen. Više masnih stanica i manje mišićnih stanica znači da vaše tijelo više ne može proizvoditi niti učinkovito isporučivati svoje osnovno gorivo – glukozu.

Napunite baterije Doručkujte. Studija Sveučilišta Harvard pokazala je da je kod sredovječnih muškaraca koji doručkuju 23 posto manji rizik da će se udebljati. Osim očitih koristi poput zadržavanja istih hlača neko vrijeme i zadržavanja love koja vam inače iz džepova bježi za raznim junk-grickalicama, doručak čini još jednu, manje primjetnu stvar – drži spomenute sabotere daleko od vašega energetskog pogona. Dan počnite njemačkim doručkom – Schinken und Käse. Znanstvenici sa Sveučilišta Swansea analizirali su učinke različitih vrsta doručka, odnosno njihova glikemijskog opterećenja (GL) na razinu energije te ustvrdili da slatka hrana poput cornflakesa sa šećerom uzrokuje pad sposobnosti pojedinca. Niskoglikemijska kombinacija šunke, sira, niskokaloričnog namaza i integralnoga kruha dala je najbolje rezultate.

U VAŠIM PEDESETIMA

Gubitak energije Nakon pedesete razina testosterona smanjuje se otprilike za 1 posto svake godine uzrokujući stanje poznato i kao andropauza ili muška menopauza. Nuspojave uključuju smanjeni seksualni nagon, povećane masnoće u tijelu i umor. Aktivan muškarac postaje neaktivan. Prije nego što vas uhvati panika pa počnete razgledati grudnjake koji bi vam odgovarali ili se zaputite liječniku – pokušajte na prirodan način podići razinu testosterona i energije.

Napunite baterije Opteretite se većom težinom, jedite više masnoća i zašprehavajte više komada. OK, a sada druga strana medalje. Pod težinom mislimo na razne utege, a ne vlastito salo. Finska je studija pokazala da muškarci koji podižu utege dva puta tjedno podižu i svoju razinu testosterona i do 49 posto. Kad je o masnoćama riječ, studija objavljena u časopisu International Journal of Sports Medicine tvrdi da i muškarci koji konzumiraju više masnoća također imaju više razine testosterona. Neka to budu jednostruko nezasićene masnoće iz ribe, oraha, badema i sličnog ili avokada. A zašprehavanje? Znanstvenici sa Sveučilišta Chicago ustanovili su da je i kratko čavrljanje s mladom osobom ženskog spola dovoljno da povisi razinu testosterona muškarca i do 30 posto. Hoće li i vaša ljubomornija polovica progutati tu priču? To je već sasvim druga stvar…