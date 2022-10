Nakon što je Net.hr objavio tekst o odjelima za komunikaciju u ministarstvima i uslugama PR agencija koje još pojedina ministarstva koriste u kojem smo otkrili da je najveći dobitnik među agencijama Media Val, čitatelji Net.hr-a upozorili su nas da bi i iza odgovora koji smo dobili iz Ministarstva turizma moglo biti nekih zanimljivih „relacija“. Naime, Ministarstvo turizma nam je odgovorilo da je za usluge iz projekta eTurizam angažiralo tvrtku Trotočka d.o.o., koja je zapravo potpuno nepoznata na sceni PR i marketinških usluga, a pretragom javno dostupnih podataka pokazivalo se da je tvrtka osnovana 2019., da je, dakle, „mlada“, a registrirana je na privatnoj adresi u Voćinu.

Prema registru tvrtki pokazivalo se da je vlasnica Ileana Filić, a bilo je evidentno da tvrtka nema web stranicu niti javno istaknute kontakte. No, čitatelji Net.hr-a su sugerirali da malo proučimo „vezu agencije s HDZ-ovim načelnikom Voćina, Predragom Filićem“.

Vlasnica agencije Trotočka je, naime, supruga Nenada Filića, brata načelnika Voćina, Predraga Filića, koji je načelnik od 2009. godine, a na prošlim lokalnim izborima ponovno izabran kao kandidat HDZ-a. Pobijedio je glatko, jer - nije imao niti jednog protukandidata. Predrag Filić je inženjer šumarstva, a neko vrijeme je istovremeno bio i šef Šumarije Voćin i načelnik. Mediji su zabilježili da je Virovitičko-podravsku županiju u kojoj dominira HDZ uoči lokalnih izbora posjetio i predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković koji je pohvalio mlado vodstvo HDZ-a i objavio da je u samo mjesec dana HDZ u toj županiji zabilježio – 300 novih članova.

Iz medijski arhiva saznajemo da su braća Predrag i Nenad Filić bili uključeni i u incident: uoči lokalnih izbora 2017. godine, kandidat SDP-a, Marjan Đorđević, optužio je Nenada Filića za fizički napad, no Predrag Filić je u odgovoru medijima ustvrdio da je upravo njihova obitelj bila dvije i pol godine na piku provokacija Marjana Đorđevića. Za fizički obračun su braća Filić tvrdila da ga je isprovocirao Đorđević na terasi kafića. „Nasrnuo je na mog brata i on ga je odgurnuo“, tvrdio je načelnik Voćina, i tako poricao navode SDP-ovca Đorđevića koji je tvrdio da je on bio prvi napadnut.

Činjenica je da su stanovnici Voćina svojim glasovima na izborima dali te 2017. godine, prednost – Predragu Filiću. On je danas i član županijskog odbora strane, a smatra ga se pripadnikom mlađe generacije HDZ-ovaca, u potpunosti lojalnih vodstvu u Zagrebu. No, je li to dovoljno da bi se pomoglo PR tvrtki supruge brata Nenada, maloj tvrtki osnovanoj i registriranoj u Voćinu, da dobije poslove putem „HDZ mreže“?

Prvi posao za Park Papuk

Pretragom javno dostupnih podataka dolazimo do informacije da je Ileana Filić u listopadu 2019. godine sudjelovala u projektu osmišljavanja novog vizualnog identiteta za Javnu ustanovu Park prirode Papuk, te je zajedno sa šefom Parka, Alenom Jurancem, bila i na press konferenciji na kojoj je predstavljen finalni proizvod. Alen Juranec je također član HDZ-a, a na lokalnim izborima 2021. godine – izabran je, kao kandidat HDZ-a, za načelnika općine Čačinci – također u Virovitičko-podravskoj županiji, koju predvodi HDZ-ov župan, Igor Andrović.

Za tvrtku Trotočka nalazimo još da je radila za Grad Lipik „Interpretacijski plan i brendiranje destinacije“, a Grad Lipik predvodi HDZ-ova vlast na čelu s gradonačelnikom Vinkom Kasana, zatim ju je angažirala i Zadarska županija, za Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, a iz 2022. nalazimo da je tvrtku angažirala i Splitsko-dalmatinska županija, za Centar za posjetitelje u Dugopolju… A sada ju je angažiralo i Ministarstvo turizma predvođeno ministricom Nikolinom Brnjac.

Na upit Net.hr-a kako je došlo do angažmana agencije Trotočka iz Ministarstva odgovaraju da se „proveo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, evidencijski broj nabave A-10-2021. za predmet nabave „usluge medijskog ugovora i organizacije prezentacija sudionicima projekta i korisnicima u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizma, procijenjene vrijednosti 142 tisuća kuna bez PDV-a, odnosno 177.500,00 kuna s PDV-om“, te „nabava usluge organizacije prezentacija sudionicima projekta i korisnicima u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizam, procijenjene vrijednosti 93.600,00 kuna bez PDV, odnosno 117.000,00 kuna s PDV-om“, a za te su usluge dobili samo ponude jedne agencije, Trotočka d.o.o. iz Voćina, a ponude su ocijenjene valjanima i financijski povoljnima.

Dakle, radi se poslovima za koje će tvrtka Trotočka zaraditi 235.600,00 kuna (bez PDV-a).

„Za Grupu 1. predmeta nabave, tvrtka Trotočka d.o.o. je angažirana za organizaciju konferencija za medije (dvije konferencije za medije na području Grada Zagreba) i organizaciju prezentacija razvijenih e-usluga u turizmu (tri poludnevne prezentacije na temu tri razvijene e-usluge u turizmu) u okviru projekta Hrvatski digitalni turizma – eTurizam u dijelu financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Za Grupu 2. predmeta nabave angažirana je za organizaciju poludnevnih prezentacija o razvijenim e-uslugama (pet poludnevnih prezentacija na temu pet razvijenih e-usluga u turizmu) u okviru projekta Hrvatski digitalni turizma – eTurizam u dijelu financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“, pojašnjeno nam je konkretnije što će točno tvrtka Trotočka raditi.

Odakle reference za posao u Ministarstvu?

S obzirom da prema javno dostupnim informacijama vlasnica tvrtke Ileana Filić nije imala do osnivanja tvrtke iskustva u PR-u i organizaciji događanja iz područja turizma (prema javno objavljenoj biografiji na LinkedIn-u od 2005. do 2009. radila je u agencijama, ali ne na zahtjevnijim poslovima, a potom se zaposlila u Hrvatskoj pošti, te udruzi ADRA, koja se bavi humanitarnim radom), pitali smo je – nakon prilično dugotrajne potrage za bilo kakvim kontaktom – kako komentira činjenicu da je upravo njezinu agenciju izabralo Ministarstvo turizma, odnosno, koje su reference njezine agencije za zahtjevne projekte iz područja turizma.

„Poduzeće je počelo s radom 2019., ja bih rekla već, a ne tek, jer nam vrijeme leti s puno projekata i ponosni smo na protekle tri godine i organski rast našeg poduzeća. Reference iz domene evenata imam osobno ja, koja sam u marketing branši od 2005., a započela sam karijeru rado u Imago reklamnoj agenciji d.o.o. i to primarno mi je klijent bio Red Bull za regiju nekoliko godina, a osnovni kanal komunikacije Red Bulla je upravo događanje ili live eventi. Za PR, kao i za niz drugih usluga za koje se natječemo, kao što je izrada vizualnog identiteta, produkcija video spota i slično, koristimo vanjske suradnike, a ono što je zajedničko je integrirana marketinška komunikacija koju nudimo klijentu kao svoju uslugu“, stigao je odgovor Ileane Filić.

Ileana Filić je objasnila da je tvrtku osnovala i registirala u Voćinu u rodnoj kući oca tijekom čuvanja trudnoće jer joj je tako „administrativno bilo jednostavnije obaviti lokalno registraciju poduzeća“, a tamo joj je bilo i prebivalište. No, naglašava da je pri Zavodu za statistiku registrirana i poslovna jedinica tvrtke Trotočka u Zagrebu, koja i posluje iz ureda u Zagrebu.

A zašto nemaju web stranicu ili javno dostupne kontakte? Vlasnica agencije kaže da web stranicu nemaju jer je ne stignu napraviti. „Kako se primarno bavim, nakon 17. godina rada, strategijom marketinga i komunikacije, nisam zadovoljna s površnim rješenjima pa odgađamo produkciju za neke bolje dane kada ćemo imati više resursa, primarno vremena, a nadam se i novca s uspješno dobivenim i provedenim javnim nabavama (budući ne volimo previše odlaziti na festivale branše već volimo pristupiti analitički projektu i dati formalnu ponudu, ukoliko naravno zadovoljavamo reference). I to je glavni razlog, uz činjenicu da brendiranje gradova, županija i raznih drugih projekata od javnog značaja, je moguće raditi isključivo putem javne nabave, a navedeni su nam, nakon dugogodišnjeg iskustva rada u branši, puno interesantniji od korporacija.“, stoji u odgovoru vlasnice Filić, koja napominje da se više o njoj može naći pod djevojačkim prezimenom Radojević.

Ona naglašava da je njezino iskustvo temeljeno na radu u Imago reklamnoj agenciji, te u zagrebačkoj podružnici Kreativa, a da je potom bila direktor humanitarne međunarodne agencije ADRA, te da je u međuvremenu, „puno prije udaje“, držala i gostujuća predavanja na Studiju dizajna pri Arhitekturi, te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Činjenica je ipak da dostupni podaci svjedoče da je u agencijama radila prilično kratko i prilično davno.

Filić: Pogrešna percepcija poslovne žene u Hrvatskoj

Na pitanje kako komentira činjenicu da – prema javno dostupnim podacima – nalazimo informacije da njezina agencija dobiva većinom poslove u institucijama ili jedinicama lokalne uprave koje su vezane za HDZ, Ileana Filić kaže da trenutno rade na 17 projekata i da su svi dobiveni putem javne nabave, te da o svim tim projektima mogu dati dodatne informacije. Sumnje da je njezina agencija koja je osnovana 2019. tako brzo poslovno procvala zahvaljujući HDZ vezama preko obiteljske linije, jer je šogorica načelnika općine Voćin kojeg se ubraja u HDZ-ovce u usponu, Ileana Filić odgovara da je joj je „pomalo tužno da je njezina udaja u kasnim tridesetima zasjenila njezin dugogodišnji rad“, ali da je to „valjda nesvjesna percepcija poslovne žene u hrvatskom društvu.“

Podaci o poslovanju tvrtke Trotočka koja se iznenada pojavila 2019. s jednim zaposlenim, koja je još uvijek bez weba i javno vidljivih referenci, a danas zapošljava četiri osobe, pokazuju da je formula Ileane Filić nesumnjivo uspješna. 2021. godinu tvrtka je završila s dobiti od 279.888,00 kuna. S obzirom da su se ove godine s poslom za Ministarstvu turizma popeli i na nacionalnu razinu, nema sumnje da će rezultat za 2022. biti još impresivniji.