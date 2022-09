Kako komuniciraju ministarstva Vlade RH s medijima, ali i građanima? Jesu li uz glasnogovornice i glasnogovornike pojačali timove, odnosno zaposlili nove službenike ili su angažirali PR i komunikacijske agencije? Kako su se mijenjale vlade u Hrvatskoj, tako su se mijenjali i standardi, a često su se mediji bavili i procjenom utjecaja pojedinih PR stručnjaka na poteze Vlade ili pojedinih ministarstava, ili su se – opravdano – postavljala pitanja kako je moguće da pojedini PR stručnjaci nastupaju kao nezavisni politički analitičari, a istovremeno rade za ministarstva, Vladu direktno ili tvrtke u državnom vlasništvu, da, dakle, imaju odnos koji može narušiti njihovu razinu „nezavisnosti“.

Također, radi se o plaćanjima iz državnog budžeta, dakle, PR i komunikacijski stručnjaci rade za ministarstva ili ministre – te ih nastoje usavršiti i kao političare – a za to su plaćeni javnih novcem, ili prevedeno: plaćate ih vi, dragi građani. Pa bi sve moralo biti vrlo transparentno. Osim toga, ako se agencija "umreži" s ministarstvima i ministrima, ona se približava izvoru ključnih informacija u državi i tako postaje nesumnjivo mnogo atraktivnija i za privatni sektor, osobito one koji trebaju pristup ili bilo kakav kontakt prema tom centralnom mjestu moći u državi.

Milanović zabranio PR agencije, Plenković ukinuo zabranu

S obzirom da je u prvoj fazi nakon formiranja Vlade Zorana Milanovića problematizirana razina utjecaja agencije Madison Consulting na poteze njegove Vlade – jer je njegova posebna savjetnica Zinka Bardić volontirala u Vladi, a primala plaću u agenciji Madison Consulting, njegova Vlada je 2012. godine donijela zabranu angažiranja PR agencija u ministarstvima, ustanovama i javnim poduzećima. No, 2017. godine Vlada Andreja Plenkovića ukinula je tu zabranu, ali angažman nisu posebno objavljivale ni agencije niti ministarstva, nego bi se obično bi se o tome saznavalo sporadično, primjerice, ako bi mediji istraživali neku temu.

Tako se u vrijeme koronakrize saznalo da je Ministarstvo zdravstva bez natječaja dogovorilo milijunski posao za izradu web stranice s agencijom Media val, a Net.hr je istraživao i cjelokupni PR angažman oko rada Stožera. I opet se došlo do agencije Media val, agencije u vlasništvu Maria Aunedi Medeka, Bernarda Mihaljevića i Ivana Hubzina.

Net.hr je stoga odlučio napraviti svojevrsnu snimku stanja u svim ministarstvima Vlade u ovom trenutku: koliko zapošljavaju djelatnika službe za odnose s medijima i javnošću, te koje komunikacijske agencije dodatno angažiraju.

Većina ministarstva - bez vanjskih agencija

Od ukupno šesnaest ministarstava Plenkovićeve Vlade velika većina ministarstava uopće ne koristi usluge agencija, a neki imaju i prilično skromne timove za odnose s medijima i javnošću.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, predvođenog Radovanom Fuchsom, odgovoreno nam je da Ministarstvo nema „odjel niti posebnu ustrojstvenu jedinicu koja se bavi odnosima s medijima, nego se time bave dvije osobe u Kabinetu ministra (glavni savjetnik i glasnogovornica)“, te da ministarstvo uopće ne koristi usluge PR agencija ili vanjskih savjetnika za PR.

U Ministarstvu vanjskih poslova u Službi za odnose s javnošću trenutno radi 4 djelatnika, a ni to ministarstvo nije angažiralo niti jednu agenciju za odnose s javnošću.

Ni MORH predvođen Marijem Banožićem nema angažiranu vanjsku PR ili komunikacijsku agenciju ili savjetnika, a u Odjelu za odnose s javnošću i medije radi pet osoba iako je „Uredbom o unutarnjem ustroju Ministarstva obrane predviđeno sedam osoba.“

Iz Ministarstva branitelja su nam odgovorili da nemaju „zasebnu ustrojbenu cjelinu za odnose s javnošću, niti je u tu svrhu u posljednjih šest godina korištena vanjska usluga“, a poslove odnosa s javnošću obavlja dvoje zaposlenika u Kabinetu ministra.

Ministarstvo kulture i medija također ne koristi usluge niti jedne agencije, a posebno je naglašeno da „od početka mandata ministrice kulture i medija dr.sc. Nine Obuljen Koržinek, nikada za potrebe komunikacije nije angažirana PR agencija niti savjetnik, niti su plaćeni oglasi u medijima“. Ministarstvo također nema poseban odjel za komunikaciju, nego glasnogovornicu zaposlenu u Kabinetu ministrice, a uz nju „na poslovnima komunikacije s medijima, odnosno obavještavanja javnosti o djelatnostima Ministarstva rada, rade i tri službenice zaposlene u Službi za web i Culturenet – portal koji sabire i objavljuje sve javne kulturne sadržaje u Hrvatskoj i bavi se prezentacijom hrvatske kulture u svijetu.“

Manji i veći timovi za odnose s javnošću

Iz Ministarstva unutarnjih poslova nam je odgovoreno da ni oni ne koriste nikakvu vanjsku agenciju za komuniciranje, ali imaju nešto kompleksnije organiziraju Službu za odnose s javnošću na čelu s voditeljicom Službe. „Unutar Službe postoji podjela poslova te stoga u svakom trenutku četiri djelatnice/djelatnika rade neposredno s predstavnicima medija, dok četvero djelatnika komuniciraju s građanima na adresama @policija i @pitanja, pišu i objavljuju vijesti te objavljuju sadržaj na društvenim mrežama Ministarstva. Pored navedenog u Službi se obavljaju poslovi službenika za informiranje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a služba ima i službenog fotografa te administrativnu tajnicu.“, navedeno je u pisanom odgovoru na upit Net.hr-a.

Iz Ministarstva financija nam je odgovoreno da imaju zaposlenu glasnogovornicu i četiri službenika u Službi za informiranje, a nije angažirana niti jedna vanjska agencija ili vanjski komunikacijski savjetnici.

Ni Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje vodi najdugovječniji ministar u Plenkovićevoj Vladi, Oleg Butković, ne koristi usluge niti jedne agencije za PR i komuniciranje, a u Službi za odnose s javnošću Ministarstva ukupno je zaposleno sedam osoba. Odgovoreno nam je da tih sedam zaposlenika pokriva odnose i s medijima i cjelokupnom javnošću, te „poslove administriranja internetske stranice, postupke savjetovanja sa zaintersiranom javnosti i prava na pristup informacijama te druge poslove“.

Iz Službe za informiranje Ministarstva poljoprivrede odgovoreno nam je da tamo trenutno rade četiri osobe, „da je jedna državna službenica raspoređena na određeno vrijeme, do 31. listopada 2025. godine, na rad u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu, a druga koristi rodiljni dopust“, a na poslovima komunikacije s medijima, odnosno javnošću radi još glasnogovornica Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede - kampanja za 'Dokazanu kvalitetu'

Ovo Ministarstvo također nema angažiranu vanjsku PR/komunikacijsku agenciju niti savjetnika, ali su nas informirali da će je u ovoj godini je za potrebe edukativno - informativne kampanje nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta", proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnih specijaliteta na društvenim mrežama za razdoblju od 6 mjeseci angažirana agencija MRAK STUDIO, a da je ta agencija odabrana između pet zaprimljenih ponuda kao ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu ukupna cijena usluge s PDV-om za razdoblje od 6 mjeseci iznosi 37.500 kuna. Pretragom javno dostupnih podataka dolazimo do informacije da se radi o agenciji iz Donje Stubice u vlasništvu Krunoslava Vlahovića.

Ministarstvo turizma i sporta također nema poseban odjel za komunikaciju, ali ima glasnogovornika i savjetnika u Kabinetu ministrice „koji među ostalim poslovima i zadacima obavljaju i poslove provođenja strategije informiranja i održavanja mrežnih stranica, komuniciranje s elektroničkim i internetskim medijima i na društvenim mrežama“ itd. No, saznali smo da je Ministarstvo u 2022. ugovaralo usluge kominikacijskih aktivnosti isključivo u sklopu EU projekata (e-Turizam i Smartmed), te da su za tu svrhu osigurana sredstva iz EU fondova, te je i proveden jedan postupak javne nabave podijeljen u tri grupe ukupne vrijednosti 656.875 kuna s PDV-om, a za putem javne nabave izabrane su dvije agencije, Trotočka d.o.o. i Akter Public d.o.o.

Paladina startao s novom agencijom

Za razliku od ministara i ministarstava koja su zaključivala da mogu komunicirati bez dodatne, vanjske pomoći, odmah nakon što je izabran novi ministar prostornog uređenja, graditeljstva i imovine, Ivan Paladina, pisalo se o tome da je angažirao vanjsku agenciju. Tada je i objavljeno da je sklopio ugovor s tvrtkom „Komunikativna agencija“ u vlasništvu Glorije Mage Gospić, a interes medija je izazvala i činjenica da se radilo o prilično nepoznatoj agenciji osnovanoj 2017. godine, koja je prethodnu godinu završila s minusom od 10 tisuća kuna. No, vlasnica agencije, Gloria Mage Gospić naglasila je da je posao dobila na javno istaknutom pozivu, da je njezina ponuda bila najbolja, te da nije nikakva početnica, da je „pekla zanat“ kod poznatog PR stručnjaka iz Splita, Jerka Trogrlića.

Sada nam je iz Ministarstva odgovoreno da je Ministarstvo na temelju provedenog postupka „Nabave usluge komunikacijskog savjetovanja za projekte od posebnog značaja za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine“ 28. ožujka ove godine sklopilo Ugovor s Komunikativna agencija d.o.o. iz Zagreba, te da je trošak angažmana agencije u ovoj godini 30.877,68 kuna.

Odgovoreno nam je također da u Službi za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trenutno rade četiri službenika.

Bivši šef Glorije Mage Gospić, komunikacijske stručnjakinje koju je angažirao ministar Paladina, Jerko Trogrlić, preko vlastite tvrtke Vajt d.o.o, angažiran je u drugom ministarstvu, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koje predvodi ministrica Nataša Tramišak.

To Ministarstvo, kako nam odgovaraju na upit, nema poseban Odjel za odnose s javnošću, nego te poslove vodi jedino glasnogovornica, a za „potrebe savjetovanja na području odnosa s javnošću“ Ministarstvo je u siječnju 2022. godine ugovorilo posao s tvrtkom VAJT d.o.o. za poslove savjetovanja na razdoblje od godinu dana“. Vrijednost ugovora iznosi 178.800,00 kuna bez PDV-a, odnosno 223.500,00 kuna s PDV-om.

Ministar Beroš angažirao Drenislava Žekića

Ministarstvo zdravstva predvođeno ministrom Vilijem Berošem koje se našlo u fokusu javnosti zbog angažmana agencije Media val u prvoj fazi koronakrize, ali i brojnih drugih skandala, danas koristi usluge agencije Preclarus komunikacije d.o.o. u vlasništvu Drenislava Žekića, nekoć poznatog televizijskog voditelja s HTV-a, a sada već dugogodišnjeg PR-ovca za kojeg se pisalo da je i privatno prijatelj s ministrom Vilijem Berošem.

Iz Ministarstva nam je odgovoreno da u samom Ministarstvu trenutno na poslovima odnosa s javnošću rade tri osobe, da su nakon dolaska ministra Beroša bila zaposlene dvije osobe, a da Ministarstvo, osim toga ima „ugovoreno pružanje savjetodavnih usluga u odnosima s javnošću na strateškim projektima s tvrtkom Preclarus komunikacije d.o.o. iz Zagreba“, te da je „vrijednost ugovora 87.500 kuna bez PDV-a“, no nije nam odgovoreno na potpitanje je li taj iznos ugovoren mjesečno ili godišnje.

Unatoč tome što je tvrtka Media val izgubila posao u Ministarstvu zdravstva, radi se o tvrtki koja je definitivno pobjednik u ovom našeg malom istraživanju: Media val, čiji je jedan do vlasnika i predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Mario Aunedi Medek, ima unosne ugovore s čak tri jaka ministarstva, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Media Val u čak tri jaka ministarstva

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja komunikacijama se bave dvije osobe, a 21. prosinca prošle godine zaključen je godišnji ugovor s PR agencijom Media Val na ukupan iznos od 194.946,00 kuna + PDV, odnosno 16.245,50 kuna + PDV mjesečno. S obzirom na datum ugovaranja usluge važno je naglasiti da je taj ugovor sklopio prethodni ministar Tomislav Ćorić, te nije poznato hoće li i sadašnji, novi ministar, Davor Filipović, nakon isteka ugovora ići u novo obnavljanje.

I u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike nema posebnog odjela za komunikacije s javnošću, te glasnogovornik jedini obavlja poslove vezane za komunikacije s medijima i cjelokupnom javnošću. I tu je angažirana agencija Media Val d.o.o. „kao potpora u obavljanju tih poslova“. Iz Ministarstva nam je odgovoreno da je trošak angažmana u 2022. godini do sada 128.000,00 kn bez PDV-a, no, nemamo preciznu informaciju je li ugovor potpisan u vrijeme bivšeg ministra Josipa Aladrovića, ili ga je potpisao sadašnji ministar Marin Piletić.

Ministarstvo pravosuđa i uprave kojeg predvodi Ivan Malenica ima Odjel za odnose s javnošću s dvoje zaposlenih službenika, ali ima i važeći jednogodišnji ugovor za usluge komunikacijskog savjetovanja s tvrtkom Media Val nakon provedenog postupka javne nabave u kojem je agencija Media Val bila „najpovoljniji ponuditelj“. U 2022. je agenciji isplaćeno 122.400 kuna (a nije navedeno je li bez ili s PDV-om).

Ako se zbroje iznosi ugovora za ministarstva, Media Val će za pomoć u komuniciranju za tri ministarstva ove godine zaraditi oko 317 tisuća kuna (bez PDV-a), što je nesumnjivo značajna zarada za privatnu agenciju, ali i značajan odljev iz državnog budžeta, iliti – iz džepova građana. No, ono što je na sceni PR i komunikacijskih agencija u Hrvatskoj još važnije od konkretno isplaćenog novca jest činjenica da prikopčavanje na čak tri ministarstva donosi iznimno veliki utjecaj i "ključ" za mnoge druge poslove.

I PR za Ministarstvo, i rad u Radnoj skupini?

Ima li Media Val neki poseban ulaz do „srca“ Plenkovićeve Vlade? Ili je sve samo splet slučajnosti? Mario Aunedi Medek, partner i suvlasnik u tvrtki Media Val koja se očigledno uspješno nametnula kao najtraženija agencija u Vladi Andreja Plekovića, na godišnjoj konferenciji HUOJ, Hrvatske udruge za odnose s javnošću, 2019. godine vodio je iznimno ugodan, nepolemički, razgovor s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem „o utjecaju koji će Hrvatska imati tijekom predsjedanja EU“.

Osim što je predsjednik HUOJ, Aunedi Medek je i predavač na Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays. Također je značajni dioničar i predsjednik Nadzornog odbora u tvrtki Ingra d.o. Iako je njegova tvrtka Media Val direktno angažirana u Ministarstvu pravosuđa i uprave, zanimljivo je da je on izabran i za člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o lobiranju – koja je osnovana pri istom Ministarstvu.

Media Val je izgleda vrlo tražena agencija u političkom komuniciranju: vodili su, primjerice, kampanju za nestranačkog kandidata HDZ-a Zorana Đogaša na nedavnim izborima u Splitu, a na posljednjim lokalnim izborima radili su i za SDP. Index je otkrio da je upravo Media Val dobio i posao vođenja komunikacija za Regionalni centar čisto okoliša, tvrtku u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije koju vodi HDZ - za impresivnih 1,5 milijuna kuna.

U jednom od svojih posljednjih intervjua, krajem svibnja ove godine za Novi list, Mario Aunedi Medek, čiju smo tvrtku sada identificirali kao najuspješniju u ugovaranju poslova s ministarstvima Vlade Andreja Plenkovića izjavio je da „niti jedna javna politika ne može do kraja biti uspješna ako nije dobro komunicirana“, a ukidanje zabrane rada ministarstvima i tijelima javne uprave s agencijama pohvalio je kao značajan korak naprijed za komunikacijske agencije. Samo je zaboravio spomenuti da je agencija u kojoj je on suvlasnik ispala najveći dobitnik, barem u „kategoriji ministarstva“. Nema sumnje da je ukidanje zabrane bilo poželjno, no, problem je da nije donijelo previše transparentnosti ili jednaku dostupnosti tog sigurnog izvora zarade svim agencijama.