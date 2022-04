Hrvatska bi trebala zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO dok se ne izmijeni izborni zakon u BiH na način koji odgovara Hrvatima. Jedna je od poruka koju je predsjednik Zoran Milanović izgovorio više puta u svojim nastupima proteklih dana, dakako između salvi izjava o udbašima, generalima itd. A onda se i obrušio na Sloveniju. Ako bi Slovenija blokirala ulazak Hrvatske u Schengen, Hrvatska bi joj mogla poslati – migrante.

S obzirom na to da je predsjednik Republike definitivno i službeno jedan od sukreatora hrvatske vanjske politike, zanimalo nas je što vodeće oporbene stranke u Saboru misle o ovim političkim porukama predsjednika Milanovića, jer na prvi pogled se doimaju kao zagovaranje metode ucjene u hrvatskoj vanjskoj politici, te, kakav je stav tih stranaka o temama o kojima predsjednik Milanović nedvojbeno ima vrlo radikalan stav.

Arsen Bauk iz SDP-a smatra da se ne radi ni o kakvoj najavi "ucjene", nego kaže da je predsjednik Republike "jasno i bjelodano obznanio svoje vanjsko-političke prioritete, pa je sada vrijeme da i Vlada objavi svoje vanjsko-političke prioritete – i da se onda oni usklade."

"Ono što sam ja shvatio iz njegova govora: on je postavio vanjsko-političke prioritete, on smatra da je pitanje položaja Hrvata u BiH toliko visoko na ljestvici prioriteta, pa i do te mjere da Hrvatska iskoristi svoje pravo, a to je da ne ratificira bilo koji zakon u Saboru. To je pitanje jesu li nam Hrvati u BiH više na ljestvici od primanja Finske i Švedske u NATO", kaže Bauk u izjavi za Net.hr.

A kako će se postaviti SDP? Je li SDP spreman blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO ako izborni zakon u BiH neće biti riješen u korist Hrvata kako to želi Milanović?

Bauk: SDP podržava Milanovića

"To u ovom trenutku nije tema. Niti je proveden postupak za prijam Finske i Švedske u NATO, niti je u Sabor došao Vladin prijedlog zakona. Kada ta tema bude na rasporedu, onda ćemo se postaviti kako mislimo da je to ispravno. Što se tiče zakona, znam da su se takvi zakoni potvrđivali jednoglasno, ili uz poneku iznimku ako netko ima anti-NATO stav. A SDP nema anti-NATO stav", odgovorio je Arsen Bauk.

Ne smatra ni da je predsjednik Milanović pretjerao u porukama prema Sloveniji. "Milanović je govorio o hrvatskoj policiji, o tome da ona postupa – kako postupa – zato da bi ispunila uvjete za Schengen, a ako se Hrvatskoj onemogući ulazak u Schengen, zato jer je neka zemlja odlučila ucjenjivati Hrvatsku zbog nečeg trećeg, nije li logično da motivacija hrvatske policije ne bude tako velika, da prestane izgarati oko toga da migranti dospiju do te zemlje? Nije li to zakon spojenih posuda?", obrazlaže Milanovićeve poruke Arsen Bauk. Za njega i dalje, unatoč brojnim agresivnim izjavama, nije upitna podrška SDP-a prema njegovu vanjskopolitičkom kursu.

"Predsjednik Republike je izabran kao predstavnik SDP-a i ako postoji konstantni prijepor između SDP-a i Vlade Andreja Plenkovića koja se neprestano sukobljava s izabranim predsjednikom republike, nije li logično da SDP stane na stranu svog kandidata, izabranog predsjednika Republike? To je prirodan položaj. I morao bi se dogoditi tektonski poremećaj razine 7 stupnjeva po Richteru pa da promijenimo svoj stav. Ove verbalne eskapade sigurno nisu ta razina da bismo prestali podržavati predsjednika Milanovića. Uostalom, nije se uzalud predstavljao kao predsjednik "s karakterom". Podsjećam također da Zoran Milanović upravo kod glasača SDP-a uživa najveću potporu", kaže Bauk.

Raspudić: Ovo pitanje će izvesti HDZ na čistac

Ni za Nina Raspudića, nezavisnog zastupnika iz Kluba Mosta, koji je upravo na posljednjem Aktualnom satu digao "živac" premijeru pitanjem o položaju Hrvata u BiH, predsjednik Milanović svojim pozivom da se blokira Finsku i Švedsku da bi se utjerale izmjene zakona nipošto nije pretjerao.

"Godinama već upozoravam da se Hrvatska mora početi ponašati kao neovisna, suverena država, kao jednakopravna članica EU-a i blokirati sve moguće inicijative dok se taj izborni zakon ne promijeni. Tu nije riječ ni o kakvoj bilateralnoj ucjeni u nekakvoj nefer situaciji, ili za vlastite interese, kao što je to recimo radila Slovenija Hrvatskoj. Situacija za Hrvatsku je kristalno čista i moralna. Mi ne tražimo u BiH za hrvatski narod ništa što ne bismo tražili za druga dva naroda. Tražimo da se poštuje Daytonski mirovni sporazum i odluka Ustavnog suda BiH i da se promijeni izborni zakon tako kako je bilo prije nasilnih izmjena, da svaki narod može birati svoje predstavnike. Da, mi nećemo u Saboru ništa ratificirati dok se ne promijeni izborni zakon u BiH", kaže Nino Raspudić za Net.hr.

Što se tiče Milanovićevih poruka oko Schengena, Raspudić kaže da je potpuno pogrešno opterećivati se Schengenom. "Schengen je jedan mit. Kao da je Schengen nešto bitno i silno vrijedno. Najmanje dva puta smo vidjeli da je Schengen priča za malu djecu. Prvi put kada je bio onaj veliki migrantski val. Odjednom, nema zajedničke EU granice, nego svatko brani svoje nacionalne granice, netko diže žicu, drugi dovode vojsku na granice. Drugi put smo se suočili s time kada je krenula koronakriza. Opet nije bilo zajedničke politike, nego svatko po svome. Dakle, mi se moramo osloboditi tog mita o Schengenu, mi ništa posebno ne dobivamo sa Schengenom, niti bi išta posebno trebalo žrtvovati za to", komentirao je Raspudić.

On smatra da Milanović u svojim posljednjim nastupima nije radikalizirao svoje stavove oko vanjskopolitičkih pitanja, da je konzistentan od početka svog mandata. "Ako netko smatra da je bezuvjetna poslušnost prema zapadnim saveznicima rješenje, onda da, onda sam za radikalizaciju. Ono što Hrvatska traži u BiH je moralo i političko neupitno i nije ništa radikalno. I to je pitanje koje će izvesti HDZ na čistac u Saboru: ili će glasati za budućnost Hrvata u BiH ili za Plenkovićevu budućnost u Bruxellesu", zaključuje Raspudić.

Benčić: Milanović izbija poluge HDZ-u

Sandra Benčić iz Možemo, predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, ne podržava Milanovićevu retoriku, no smatra da "ključ predsjednikovih izjava ne treba tražiti u vanjskoj, nego u unutarnjoj politici."

"On koristi vanjskopolitičke teme da bi HDZ-u izbio poluge i mitove na kojima temelji svoj navodno domoljubni karakter: uzima im pitanje Hrvata u BiH, uzima im generale, uzima im monopol nad Domovinskim ratom. Međutim, takva taktika ima puno kolateralnih žrtava; između ostalog, stradaju i međunarodni odnosi Republike Hrvatske s ostalim zemljama članicama EU-a, tijelima EU-a, odnosi s Ukrajinom i sl. Ne mogu zamisliti situaciju u kojoj RH uvjetuje ulazak Finske u NATO izmjenom izbornog zakona u BiH jer ne postoji uzročno-posljedični mehanizam koji bi to mogao proizvesti: riječ je o procesu koji prije svega ovisi o internoj dinamici u Federaciji BiH, odnosno o odnosima SDA, SDP i HDZ BiH, a nijednoj od te tri stranke nije u interesu da se izborni zakon mijenja jer bi im mogao stvoriti situaciju realne opozicije unutar nacionalnog korpusa, dok je njima interes prije svega status quo", komentira Sandra Benčić najnovije Milanovićeve izjave.

Ona naglašava da postoji jasan interes da se riješi pitanje reprezentacije Hrvata u tijelima odlučivanja, ali smatra da put koji vodi Plenković, ali i ovaj Milanovićev neće dovesti do tog cilja. "Dapače, smatram da sadašnji akteri, Čović, Dodik i Izetbegović, to sigurno nisu u stanju prije svega jer im nije u osobnom interesu i da će zbog njih BiH još jedno vrijeme biti u limbu", mišljenje je Sandre Benčić.