Milanović poručio: 'Mladi, vršite pritisak na vlast'

Programom Granacija za mlade želi se u zdravom, bliskom kontaktu imati mlade i poslodavce, istaknuo je premijer Zoran Milanović u razgovoru o provođenju tog programa s troje mladih koje je pritom pozvao da stalno vrše pritisak na vlast i ukazuju na stvari koje ih sputavaju, a naglasio je i da Hrvatskoj nedostaje visoko obrazovanih mladih ljudi tehničkog smjera.

Razgovor je vođen u Banskim dvorima, a objavljen na službenom Facebook profilu Vlade.

"Vaš zadatak je da cijelo vrijeme vršite pritisak na vlast i ukazujete na stvari koje vas sputavaju i ne valjaju", poručio je Milanović mladima u intervjuu.

Istaknuo i kako bi volio da Vlada može izravnije utjecati na to koliko će se u Hrvatskoj godišnje školovati inženjera, a koliko profesora i za koja zanimanja, ali da je to u velikoj mjeri u ingerenciji sveučilišta.

"Volio bih da država ima više izravnog utjecaja jer daje novac. Da se kaže, i da to stvarno funkcionira, da nam treba 1.000 inženjera, ali ne više od 100, 200 ili 50 profesora književnosti ili povijesti. Ne možete imati akademiju bez humanističkih disciplina, ali postoje prioriteti, a u ovom trenutku naši prioriteti su tehnička znanja", istaknuo je.

Milanović smatra da će Garancija za mlade smanjiti broj mladih nezaposlenih, a pritom ističe da je poreznim olakšicama od Nove godine preko šest tisuća mladih zaposleno jer su poslodavci oslobođeni plaćanja doprinosa na pet godina.

"Garancija za mlade politički je program koji je politika odlučila na mišiće provesti kao nešto dobro", dodao je.

"U srži ovih programa je da vas i poslodavce držimo u zdravom, bliskom kontaktu cijelo, da vi ne sjedite doma ili radite nešto za što se niste školovali, već da se na neki način gradite i jačate svoju šansu", rekao je.

Premijer tvrdi i kako je nemoguće zaustaviti trend odlaska mladih obrazovnih ljudi u inozemstvu jer tamo dobiju posao, ali je uvjeren da će većina ostati u Hrvatskoj.

"To je naprosto nešto što se ne može zaustaviti i u zabludi je svatko tko misli da se to može napraviti nekom administrativnom mjerom. Ljudi će odlaziti, vraćati se, to je prostor slobode kretanja... nema načina da zabranim nekome tko je u Hrvatskoj završio medicinu da odmah pod dobivanju diplome ode u Austriju. Međutim, uvjeren sam, puno ljudi će ostajati. Većina", ocijenio je Milanović.