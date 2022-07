„Pogledajte ovu livadu između ceste i našeg dvorišta. A sada tu zamislite benzinsku pumpu, skladišta, parkirališta. Evo tu u dvorištu se igraju djeca, a nekoliko metara dalje biti će skladišta goriva, plina…Pa kako je to moguće?“, vodi nas po nevelikom dvorištu uz uređenu obiteljsku kuću Jadranka Kakuk, umirovljenica, bivša medicinska sestra. Doista, parcela između njezine kuće i ceste je poprilično mala i teško je zamisliti kako će to sve biti zgurano.

Jadranka Kakuk i njezina obitelj živi na početku Svetomatejske ulice u Sesvetama, naselju na istočnom dijelu Zagreba. Svetomatejska ulica izlazi na Vugrovečku cestu, to je jedna od onih cesta koja vodi prema Mariji Bistrici preko Laza, a u jednom dijelu skreće i prema groblju na Markovom polju. Dakle, Vugrovečka je dosta prometna cesta, ali kada se skrene u Svetomatejsku redaju se obiteljske kuće s okućnicama prepunima zelenja, s ljuljačkama, pješčanicima – tu su mnoge obitelji našle mir: nije daleko do centra grada, ali kao stvoreno za obiteljsku idilu.

Tako se i Jadranka Kakuk, čija se obitelj odlučila za izgradnju kuće u Sesvetama upravo zato da bi se maknula iz gradske gužve, nadala da će mirovinu provesti u igri s unucima pod hladovinom lipe, a onda je sve krenulo nizbrdo. Prvo joj je umro suprug nakon duge i teške bolesti, a nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je poziv iz područne ispostave Gradskog ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zagreba, iz općine Sesvete, za davanje suglasnosti za izgradnju benzinske crpke uz njihovu obiteljsku kuću.

„Bio je to siječanj 2020. Znali smo da je netko kupio parcelu, ali mislili smo da će se graditi kuća ili nekakav stambeni objekt, nije nam ni na kraj pameti bilo da bi netko htio na ovaj mali komad zemlje ugurati benzinsku pumpu. Osobito zato jer su i na jednu i na drugu stranu relativno blizu već postojeće benzinske pumpe. I onda šok. Naravno da sam išla na općinu i odmah sam jasno i glasno rekla da ne dajem suglasnost. Rekla sam službeniku da je nedopustivo da se tako nešto gradi uz obiteljske kuće, da se ne slažem. A on mi je uzvratio: „Nema veze! Slagali se vi ili ne, proći će njegov zahtjev.“. I ostali susjedi se nisu slagali. Nismo mogli povjerovati da glas okolnih stanara ne znači ništa. Ali sada, dvije godine kasnije suočavamo se s time da smo izgleda za ovaj grad i državu mi građani – beznačajni“, ogorčeno govori Jadranka Kakuk u razgovoru za Net.hr.

Peticija uredno predana, reagirao nije nitko

Mislila je gospođa Kakuk da će Grad reagirati ako se udruže svi okolni stanari pa su hitno organizirali i potpisivanje peticije: 28. siječnja 2020. godine predali su peticiju sa skupljenih više od stotinu potpisa Gradskom uredu za mjesnu samoupravu. „Svi stanari iz Svetomatejske ulice razumiju da nam se značajno srozava kvaliteta života. Jedno je živjeti u mirnoj ulici u zelenilu, a drugo je imati na početku naselja benzinsku pumu, miris i isparavanje goriva, dolazak cisterni – i sve što takav jedan objekt donosi. Ne možemo vjerovati da je po propisima omogućeno da se benzinska pumpa gradi tako blizu obiteljski kuća – pa svugdje gdje su sagrađene vidimo da su značajno udaljene od prvih stambenih zgrada ili kuća. Kako je to moguće da ovako nešto prolazi u Sesvetama?“, opisuje motivaciju za peticiju Jadranka Kukek, i nadu stanara da će peticija biti uvažena.

Ali ni peticija nije značila ništa. Lokalni poduzetnik, vlasnik tvrtke „Šemper usluge“, Stjepan Šemper, dobio je lokacijsku dozvolu Gradskog ureda za prostorno uređenje i izgradnju grada. Uslijedile su tri žalbe okolnih susjeda, koja se upućuju nadležnom Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine, ali sve su žalbe odbijene. 26. svibnja 2022. godine Jadranka Kakuk je primila Rješenje Ministarstva s potpisom ministra Ivana Paladine u kojem joj je objašnjeno da je se dozvoljava izgradnja „benzinske postaje s pratećim sadržajima, nepravilnog tlocrta razvijenog unutar dimenzija 13.60 m puta 33,80 m na k.č.br. 4272/1 k.o. Đurđekovec, Sesvete u skladu s glavnim projektom…“.

U Ministarstvu tvrde da je sve u skladu sa zakonom i propisima, a što se tiče dijela žalbe u kojem su susjedni stanari upozoravali da objekt nije ekološki prihvatljiv i da za njega nije izdana „ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže“, odgovoreno im je da im „navod“ nije osnovan jer se „predmetna građevna čestica nalazi unutar granica građevnog područja naselja, na području zone gospodarske, pretežito proizvodne namjene, te se ista ne nalazi unutar područja ekološke mreže „Natura 2000“ od koje je udaljena min 1000 metara, iz čega proizlazi da se za taj zahvat ne utvrđuju posebni uvjeti u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.“ Sve ostalo što se gradi, pa i kopanje u dubinu do 25 metara, po ocjeni Ministarstva – u skladu je s Generalnim urbanističkim planom, famoznim GUP-om, koji je u vrijeme dugogodišnje vladavine Milana Bandića oblikovan tako da je doista moguće svašta graditi bilo gdje u gradu i prigradskim naseljima.

„Nije mi jasno kako je dopušteno kopanje toliko u dubinu s obzirom da smo svi mi u ovom području nakon potresa kojem je bio epicentar u Markuševcu pretrpjeli značajnu štetu? I kako je moguće da u ovo vrijeme kada se toliko govori o ekologiji, nikoga nije briga što znači ubacivanje benzinske pumpe ovako među obiteljske kuće? Što to znači za ljude, posebno za djecu, za prirodu?“, zdvaja Jadranka Kakuk.

Odvjetnik investitora pisao onima koji se žale

A onda je polovicom srpnja stiglo i pismo odvjetnika investitora Stjepana Šempera. „Osjećala sam se i jadno i poniženo i zgroženo. Ja to doživljavam kao prijetnju. Prema zakonu mi imamo još pravo pokrenuti upravni spor, a odvjetnik investitora, gospodina Šempera, kojeg ja niti ne poznajem, uputio mi je dopis u kojem nam piše da je vrlo izvjesno da ćemo taj spor izgubiti, i da ćemo onda mi snositi troškove, ali i da će nas onda on možda tužiti zbog izgubljene dobiti – i da će to sve skupa biti teret za nas. Dakle, unaprijed nas plaši da ćemo sve to skupa još mi masno platiti.“, kaže Jadranka Kakuk.

Investitor: 'Pumpu ću sigurno izgraditi, nema nikakve mogućnosti zagađenja'

Investitor, graditelj benzinske pumpe protiv koje protestiraju i prvi susjedi, ali i stotinjak potpisnika peticije, Stjepan Šemper u razgovoru za Net.hr rekao je da ga te akcije ni na koji način neće omesti u planiranoj investiciji. Pitali smo ga, s obzirom na probleme malih vlasnika benzinskih crpki zbog cijene nafte i naftnih derivata, je li možda odustao od investicije zbog tih razloga, no on je odgovorio odlučno: „Ne, nikako. Sada postoje poteškoće, ali i to će proći. Benzinsku pumpu ću sigurno izgraditi. Ako samo prošao 13 instanci u različitim državnim institucijama, onda je jasno da sam na pravom putu. Ne znam zašto se susjedi bune i skupljaju potpise jer tu se ne radi ni o kakvom ekološkom problemu. Nisu danas benzinske pumpe ono što su bile nekada. To će biti mala crpka i dva agregata, plus trgovina. Nema nikakve mogućnosti zagađenja“, rezolutan je Šemper.

Kaže da crpka neće raditi 24 sata, odnosno, neprestano, nego je planirano radno vrijeme do 23 sata. Na pitanje zašto je njegov odvjetnik slao pisma, svojevrsne opomene susjedima s upozorenjem da bi zbog upravnih tužbi mogli imati troškove, odgovara da on smatra da se ne radi ni o kakvom neprimjerenom ili nezakonitom potezu. „Ne, to nisu prijetnje. Nego informiranje. Neka si provjere kod svojih odvjetnika“, kaže Šemper. Na pitanje hoće li on početi izgradnju već sada, odgovora da neće – da će ipak pričekati i vidjeti hoće li slučaj „završiti“ na Upravnom sudu. No, uvjeren je da će u tom slučaju on biti pobjednik, a da će stanari iz okolnih kuća koji ne žele benzinsku pumpu pod svojim prozorima – biti gubitnici, odnosno, da će morati njemu nadoknaditi štetu.

Ministarstvo: Nismo ovlašteni za očevid

Iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva objasnili su nam da je ono što su oni analizirali zakonito, a na pitanje jesu li oni u bilo kojem trenutku izašli na teren, odnosno, pogledali prostor na kojem će se graditi benzinska pumpa, i jesu li razmatrali peticiju građana, odgovoreno nam je da „u postupku rješavanja po žalbi na građevinsku dozvolu Ministarstvo nije ovlašteno izlaziti na očevid, jer se građevinska dozvola izdaje, odnosno istom se dozvoljava građenje koje je prikazano u glavnom projektu te je ono predmet izdavanja građevinske dozvole pa se građevinska dozvola izdaje ako su za njezino izdavanje ispunjeni Zakonom o gradnji propisani uvjeti. Eventualno pitanje građenja bez dozvole kao i građenja odstupno od izdane dozvole predmet su drugih postupaka, a pitanje je li građevina izgrađena sukladno građevinskoj dozvoli se utvrđuje u postupku izdavanja uporabne dozvole od strane Grada Zagreba.“

Uputili smo upit i Gradu Zagrebu, u kojem je u međuvremenu došlo do promjene vlasti, ali i dalje se radi po Bandićevom GUP-u, no, do zaključenja teksta nismo primili nikakav odgovor. Zanimalo nas je, dakako, jesu li spremni razmotriti cijeli slučaj s obzirom da protivljenje stanara, potpisanu peticiju, ali i činjenicu da je parcela tik uz obiteljske kuće upisana i tretirana kao dio građevinske zone u kojoj se benzinska pumpa može izgraditi bez ikakvih studija o ekološkom utjecaju.

Obratili smo se i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s pitanjem kako to da se ne treba benzinske pumpe u naseljenom mjestu posebno udaljiti od obiteljskih kuća, ali nismo dobili nikakav odgovor.

Jadranka Kakuk kaže da se osjeća kao u noćnoj mori. Da je mislila da ljudi mogu natjerati nadležne službe da se pitaju kako to izgleda u stvarnosti. „Nitko od svih tih koji su potpisali papire i dokumente nije bio ovdje. Nije pogledao kako to izgleda u stvarnosti. Pišete, borite se, kucate od vrata do vrata, skupljate peticije – i sve uzalud. Okrenu vam leđa. Još me boli kad se sjetim kako je onaj prvi službenik u općini Sesvete slegnuo ramenima i rekao „da nećemo ništa postići“. Pa čemu onda sva ta prava, mogućnosti žalbe i peticije – ako svi unaprijed znaju tko je pobjednik?“, ogorčeno govori Jadranka Kakuk, i apelira na gradsku vlast koja je najavljivala drugačije ekološke standarde i odnos prema građanima da još jednom proanalizira cijeli slučaj.