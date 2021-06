Lokalni izbori koji su iza nas u nekim su sredinama doveli do zanimljivih promjena na vlasti, dok su u nekim županijama, općinama i gradovima župani, načelnici i gradonačelnici bez puno muke osvojili povjerenje birača za nadolazeće četiri godine. Među tim političarima je i međimurski župan Matija Posavec, koji je svoj mandat potvrdio u prvom krugu.

Posavec je doslovno pomeo konkurenciju osvojivši 64,51 posto glasova, a za njegov je reizbor glasalo 26. 546 Međimuraca. U kampanju i ovog puta Posavec nije uložio ništa. Dok su njegovi protukandidati oblijepili županiju svojim plakatima, Posavec nije imao niti jedan plakat, niti jedan city light te niti jedan letak.

No, Posavec ima dvostrukog razloga za slavlje, jer osim županije, koalicija koju tvore njegova nezavisna lista, HNS, Demokrati, HSLS i HDSS ostvarila je velik rezultat i u gradu Čakovcu, gdje je njihova zajednička kandidatkinja Ljerka Cividini pobijedila SDP-ovog Stjepana Kovača te postala gradonačelnica Čakovca.

Teško je SDP-u pao gubitak grada na sjeveru zemlje koji je do nedjelje bio u njihovim rukama. No, međimurski župan i njegova kombinacija dobrano su zapaprili socijaldemokratima koji se takvom ishodu sigurno nisu nadali. Nova gradonačelnica koja dolazi iz redova HNS-a, na to mjesto teško da bi zasjela da iza sebe nije imala podršku međimurskog župana – nesuđenog šefa HNS-a koji je iz stranke izašao nakon velikih previranja u vrijeme ere Ivana Vrdoljaka, odnosno netom prije njegova odlaska s mjesta predsjednika.

Nesuđeni predsjednik HNS-a

Bila je to svojevremeno prava drama u redovima Hrvatske narodne stranke, a da će Matija Posavec naslijediti Ivana Vrdoljaka bila je praktički riješena stvar. No, vrhuška mu je tada jako zamjerila gostovanje kod Aleksandra Stankovića i njegovu javnu ispriku članovima i simpatizerima zbog toga što je HNS u Saboru podržao HDZ te im tako omogućio većinu. Posavec je tim činom pobrao velike simpatije birača centra, koji tu koaliciju nikada nisu oprostili HNS-u te su im zbog toga velikim djelom okrenuli leđa. Posavec je na kraju izašao iz stranke.

Na parlamentarnim izborima 2020. godine Matija Posavec izlazi na izbore kao nezavisni na listi Restart koalicije. Tadašnji šef SDP-a, Davor Bernardić, uložio je puno napora da ovog političkog kapitalca iz III. izborne jedinice stavi na svoju listu. I u tome nije pogriješio, jer je Posavec osvojio impresivan broj preferencijalnih glasova, njih čak 16.379, čime je '"prešišao" sve SDP-ove zastupnike na toj listi - potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvojio je na tim izborima 14.485 glasova, nositelj liste krapinsko-zagorski župan Željko Kolar osvojio je 3.516 glasova, dok je poraženi gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač na tim izborima osvojio tek 1. 038 preferencijalnih glasova.

Posavec ne samo da je premoćno pokazao svoj politički kapital tada, već je i dobrim dijelom pomogao SDP-u da njihova lista, za koju su mnogi dobro upućeni SDP-ovci tvrdili da je jako loše sastavljena, ostvari koliko-toliko dobar rezultat u toj izbornoj jedinici. Kako je funkcija župana i saborskog zastupnika bila nespojiva, Posavca u Saboru mijenja Boška Ban Vlahek.

Razmišljao o utrci za gradonačelnika

Prije lokalnih izbora, dugo je Matija Posavec u sebi lomio hoće li krenuti na još jedan mandat u županiji ili pak će se kandidirati za gradonačelnika Čakovca pa s tom funkcijom kombinirati mandat saborskog zastupnika. Na jednu od upražnjenih funkcija u toj je priči računao međimurski SDP, no karte su se posložile tako da su u konačnici ostali kratkih rukava.

Posavec je prelomio te odlučio da želi nastaviti voditi županiju, gdje je na koncu i premoćno pobijedio, no SDP nije računao da će im u velikom finišu pomrsiti račune u Čakovcu. Koalirao je sa svojom bivšom strankom koja je od njegova odlaska promijenila tri šefa, a na čelu koje je sada Stjepan Čuraj, da bi u nedjelju njihova kandidatkinja Ljerka Cividini postala gradonačelnica Čakovca.

Bez podrške Matije Posavca teško da bi HNS-u samome uspjelo ostvariti takav rezultat s obzirom da su strašno oslabili i na sjeveru zemlje koji je bio njihova utvrda, a to najbolje pokazuju rezultati parlamentarnih izbora prije osam mjeseci, odnosno broj glasova koje je HNS tada dobio.

Dobro upućeni u ta politička previranja odmah su to povezali s vremenom kada je Posavec bio u igri za šefa HNS-a, aludirajući na to da bi se HNS pod njegovom palicom najvjerojatnije iščupao s margina na kojima se sada nalazi.

Oteo Čakovec iz ruku SDP-a

Velika stvar je i da je pobjeda ostvarena i u Gradskom vijeću Grada Čakovca u prvome krugu lokalnih izbora. „Nikada se nije desilo da jedna lista koja nije SDP-ova ostvari pobjedu“, kaže nam Matija Posavec, župan Međimurske županije.

Povjerenje koje je dobio od građana treba i opravdati, jer kako kaže, građani u konačnici očekuju i neke rezultate.

„Na sve to gledam s velikim strahopoštovanjem u smislu odgovornosti koja me čeka zajedno sa svojim suradnicima u narednom mandatu gdje će se trebati više truditi, raditi, graditi i napraviti rezultate. Građani su mi dali ogromno povjerenje, ali očekuju i da budu rezultati“, zaključuje Posavec.

Neko se vrijeme govorilo i da bi se Matija Posavec u Hrvatskom saboru mogao prikloniti vladajućoj većini, odnosno Andreju Plenkoviću.

„Ma to su gluposti“, kaže nam Posavec.

„To su bile špekulacije koje su se pokazale da nisu točne. Ja imam zamjenu u saborskom mandatu, ta osoba je članica SDP-a, ona je u njihovom klubu i nikada do sada ona nije radila nikakve egzibicije koje bi uopće dovele u sumnju da bi do toga došlo“, kaže Matija Posavec, odbacujući nagađanja lokalnih političkih kuloara da bi Posavec mogao dati podršku većini Andreja Plenkovića.

'Dupli pas' Matije Posavca

Matija Posavec u Međimurju ima savršenu situaciju, jer je i njegova lista za županijsku skupštinu premoćno osvojila većinu, osvojivši 23 od 37 mjesta, pa im nisu potrebne nikakve koalicije. Ta je stavka u cijeloj priči možda i najvažnija, pošto su mu u prošlom mandatu u skupštini svojevremeno glavobolje zadavali vijećnici SDP-a, i to baš u onom trenutku pred parlamentarne izbore kada ga je Bernardić nagovarao da bude na njihovoj listi.

Pobjedom na razini županije, ali i u Čakovcu, Posavec je SDP-ovcima odigrao 'dupli pas' te ih bacio na koljena. Teško im je pao gubitak Čakovca, a utjehu su našli južnije, u Varaždinu, gdje je njihov kandidat Neven Bosilj pobijedio Ivana Čehoka te postao prvi gradonačelnik iz redova SDP-a koji će voditi Varaždin.

Bez obzira na utjehu u Varaždinu, SDP-u od Matije Posavca zasigurno ostaje gorak okus, pošto im je u godinu dana pokazao tko je glavni na sjeveru – prvo na parlamentarnim izborima gdje je po broju preferencijalnih glasova bio daleko ispred njihovih zastupnika, a sada i na lokalnim izborima gdje ih je bacio na koljena i uzeo im Čakovec, jedan od ključnih gradova koje su držali.