Radni je dan, vruće je od ranog jutra. Još jednom pregledavam mailove prije polaska, valjda nisam nešto zaboravila. Nema vremena za kavu i doručak, kao i obično. Uzimam bicikl i jurim, ako negdje zapnem zakasnit ću na intervju i snimanje koji su zadnji čas pomaknut na 9:00 ujutro u centru grada. OK, umjesto doma popit ću kavu sa sugovornikom, a doručak uloviti negdje usput.

Dobro je, ne kasnim. Sjedamo na kavu, a čovjek s kojim pričam, pokrenuo je vlastiti startup projekt, obožava astronomiju i u slobodno vrijeme bavi se astrofotografijom. I stvarno je ugodan sugovornik. Priča razumljivo, jasno i detaljno odgovara na sva postavljena pitanja, upozorava na detalje koji treba spomenuti i upućuje na dodatne izvore na kojima mogu naći precizne podatke za temu na kojoj radim. Strpljivo pozira fotografu, iako se vidi da mu je pomalo neugodno. Jednostavno, jedan od tipova koji se puno bolje osjećaju iza nego ispred kamere. Završavamo i on odlazi, a ja vadim novčanik i počinje me loviti panika. Nisam ponijela novčanik u kojem nosim i gotovinu i svoju debitnu karticu Visa Zagrebačke banke! Što sad?

Pitam konobara što da radim. Znam da sam prije nekoliko tjedana aktivirala Google Pay aplikaciju, ali nisam je koristila jer nekako, još uvijek imam osjećaj da nismo toliko napredovali u primjeni financijskih tehnologija da plaćanja mobitelom mogu obaviti bilo gdje. Sama aktivacija nije bila pretjerano komplicirana. Za cjeloviti proces aktivacije nije bilo potrebno odlaziti u poslovnicu banke, a ovaj način povezivanja preporuča sama banka jer je ujedno i najsigurniji. Unutar m-zabe u izborniku m-novčanik na pametnom telefonu trebalo je odabrati karticu koju koristim i klikom je povezati s Google Pay aplikacijom. I eto, čini se da je stigao trenutak da ovu metodu plaćanja konačno isprobam.

Pitam konobara ima li POS uređaj koji prima kartica i mogu li platiti (pokušati platiti) aplikacijom pametnog telefona, ili da javim u redakciju da ću ostati ovdje prati suđe nekoliko sati i tako odraditi dug. Na sreću, konobar kaže da nema problema. Dodaje da se ljudi sve više koriste ovom metodom plaćanja. Sve što treba napraviti je otključati pametni telefon i približiti ga POS uređaju. Riječ je o beskontaktnom plaćanju za koje nije potrebno ni pokrenuti samu aplikaciju. Ništa lakše! Plaćanje naše dvije kave prošlo je bez komplikacija, a ja sam još uvijek malo u nevjerici kako je plaćanje postalo jednostavno i praktično.

Nakon cijelog dana dolazim kući, a želudac me podsjeća da još nije bilo doručka iako je već vrijeme za ručak. Odlučujem se za dostavu pizze iz obližnje pizzerije. Jest da novčanik našla kod kuće, ali odlučim da ću i dostavu platiti mobitelom, preko aplikacije Google Pay, koja me danas već jednom spasila.

Za što još mogu koristiti Google Pay? Logično, za mobilna plaćanja unutar raznih drugih aplikacija na pametnom telefonu. Rad od kuće ima svojih prednosti, ali među tim prednostima nije nedostatak uredske elektroničke opreme, koja nam je često potrebna. Printeri, skeneri i slično, mislim da ih većina ljudi nema, a ponekad nam, bez obzira na digitalizaciju, baš ti uređaji trebaju. Baš kao što sada meni treba skener za slanje dokumentacije koja mora biti ovjerena vlastoručnim potpisom, ali nije dovoljno da je pošaljem u formi fotografije. Već ranije sam instalirala aplikaciju za skeniranje, no kako sam već ispucala besplatni probni period, aplikacija me tražila da uplatim manji iznos za nastavak korištenja. I to se može vrlo jednostavno napraviti putem Google Pay aplikacije.

Osim što se za plaćanja putem Google Pay aplikacije ne naplaćuje nikakva naknada, sama aplikacija omogućava praćenje troškova i potrošnje te stanja na vašim računima. Iako je i beskontaktno plaćanje karticom na POS uređajima izvrsna metoda koja štedi vrijeme, žao mi je što se nisam ranije isprobala Google Pay, jer ne moram nositi novčanik, a čak i ako ga nosim sa sobom, ne moram ga tražiti u prepunoj torbi. Plaćanje aplikacijom putem mobilnog telefona ipak je praktičnije jer mi je mobitel uvijek negdje pri ruci.

U pogledu sigurnosti, aplikacija za plaćanja ne koristi podatke o vašoj kartici nego transakciju obavlja putem kriptirane virtualne kartice, što je opet sigurnije nego da konstantno sa sobom nosim fizičku karticu. Naime, u slučaju krađe novčanika i kartice, kradljivac može beskontaktnim plaćanjem napraviti trošak na vašoj kartici sve dok ne primijetite da je ukradena i o tome obavijestite banku. S druge strane, ako dođe do krađe mobitela, kradljivac ne može tako jednostavno otključati zaslon telefona i poslužiti se s novčanim sredstvima s vaše kartice.

U vrijeme kada sve više vremena provodimo na otvorenom, planiramo godišnji odmor i odlazak na putovanje ili godišnji odmor, plaćanje Google Pay aplikacijom uvelike pojednostavljuje život jer na plažu više ne moram nositi novčanik. Jedino o čemu sada moram razmišljati jest kako da se baterija mobilnog telefona ne ostane prazna, jer sve što mi treba, mogu platiti svojim telefonom.

