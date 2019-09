JE LI KOLINDA HODAJUĆA KOMUNIKACIJSKA KATASTROFA? ‘Nije šovinizam, bolje bi joj bilo da samo maše’

Bili smo na Weekend Media Festivalu u Rovinju na panelu ‘Svi predsjednikovi ljudi’. Znamo da vas živciraju predizborne kampanje, ali iza njih stoji cijela mašinerija. Koliko dobro odrađuju svoj posao je sasvim jedna druga tema

Skorašnji predsjednički izbori tema su koju više ne možemo izbjeći, kako u medijskom prostoru tako i tijekom zamjene motornog ulja u vašem lokalnom servisu (true story). Iako vas možda uopće ne zanima, ne možete reci da je prošao makar jedan dan, a da niste čuli s kime je netko od aktualnih kandidata pjevao/plesao/kuhao/hranio domaće životinje. Možda vas to nervira, možda želite razbiti mobitel kad vam kroz feed prođe reklama s nasmiješenim licem novog ili starog stanovnika Pantovčaka, no realno, to znači samo jednu stvar – ljudi koji su plaćeni za to da nam netko od 15 kandidata iskače iz paštete, dobro rade svoj posao.

I upravo je to bila tema jednog od panela ovogodišnjeg Weekend Media Festivala na kojem su pod moderatorskom palicom Hrvoja Krešića govorili RTL-ova urednica Željka Gulan, čovjek za kojeg se nadate da neće nikada izvještavati ispred vaših vrata, Andrija Jarak te dvoje vrsnih političkih PR-ovaca, Ankica Mamić i Jerko Trogrlić.

Ako govorimo o trenutnim top kandidatima, to su bez sumnje aktualna predsjednica, bivši premijer bivši konzul i tvorac domoljubnih hitova, stoga i ne čudi da se diskusija bazirala upravo na njima. Jedno od zanimljivijih pitanja koje je Hrvoje Krešić postavio panelistima bilo je vrlo direktno – je li Kolinda Grabar Kitarović zapravo jedna hodajuća komunikacijska katastrofa?

Trivijalizacija donosi i benefite

Jerko Trogrlić iz agencije Vajt smatra da je predsjednici trivijalizacija funkcije donijela određene benefite. “Ona pjeva, kuha, pleše, udomljava pse. Izaziva oduševljenje kod građana, sviđa im se. Oni ne znaju njen program, ali im se sviđa da im ona bude predsjednica”, kaže Trogrlić.

On ujedno smatra i kako, kad gledamo predsjedničinu komunikaciju i kampanju, bitno je razdvojiti prve tri četvrtine njenog mandata i ovo što se događa u posljednje vrijeme. “Zadnjih mjeseci ona je uzela pištolj i puca. Pogodila se u ruke, u noge… Kao da želi izgubiti. Bolje bi prošla da do kraja šuti. Ovo nije šovinizam, rekao bih to i za takvog muškog kandidata, ali bolje joj bi joj bilo da samo maše jer sve što u zadnje vrijeme ispada iz nje su gafovi”, zaključio je Trogrlić. “Ona se ponaša kao da gubi 6:0, ali realno, ona još uvijek vodi i mogla bi jednom dosadnom utakmicom pobijediti”, dodaje.

‘Ljudi su zbunjeni’

Andrija Jarak pak smatra da je predsjedničina poruka pogrešno prenesena. “Njeni ljudi su trebali bolje građanima prezentirati što se tu događa. Trebali su pojasniti. Trebali su reći – čitala je Pipi dugu čarapu za to i to. Ljudi su sad zbunjeni jer se javlja u istom prostoru još jedna osoba, Miroslav Škoro, koji im je jednako simpatičan. Ali ona je u startu imala dobru računicu s onom strategijom izmještanja ureda. Svaka osoba s kojom se slikala, s kojom se rukovala joj je jedan glas. Svaka baka koja joj je u prolazu rekla – ajme predsjednice što ste lijepi – je jedan glas. I to joj nitko ne može oduzeti”, zaključio je Jarak.

S teorijom o pogrešno prenesenoj poruci složila se i RTL-ova urednica Željka Gulan, no ističe da je predsjednica i dalje zvijezda i da joj to igra veliku ulogu. “Ono što je Severina na estradi, to je predsjednica u politici i to je činjenica”, smatra Gulan.

Istog je stava i politička PR-ovka Ankica Mamić koja se osvrnula na predsjedničin nogometni pohod na Rusiju. “Ona je izabrala najveći brend na svijetu da se brendira. Nakon Rusije ona je postala jako popularna u svijetu i danas vam ljudi, gdje god da dođete i kažete da ste iz Hrvatske prvo kažu da imamo jako lijepu predsjednicu. Ali tu nema ničeg autentičog. Sve je to dobro osmišljeno kazalište”, smatra Mamić.

Milanović i Škoro se nisu iskazali

A što je s ostalim kandidatima? Kako su oni ušli u ovu utrku? Zoran Milanović, složili su se svi, nije se previše iskazao. “Njemu je falilo ozbiljnosti. On je u kampanju ušao na Dan državnosti, snimivši čestitku u parku iza svoje zgrade. U lošoj produkciji, bez državnih obilježja. Škoro je bio još manje ozbiljan od njega. On nije formalno ništa oglasio, u kampanju je ušao na Facebooku, ali je ušao efektnije i to se primijetilo”, smatra Ankica Mamić iz IMC-a.

Trogrlić smatra da je jedina dobra stvar koju je Milanović imao bila tajming. “Ušao je prije ostalih lijevih kandidata, oni će se prilagođavati njemu. No, tko je išta zapamtio?”, pita se.

Postavilo se tu i pitanje Mislava Kolakušića koji je odabrao voditi kampanju mimo tradicionalnih medija. “Ako mislite da on nije aktivan, da njega nigdje nema, varate se. On je možda aktivniji i od ostalih kandidata samo što se obraća uskom krugu ljudi. To mu nije dovoljno za rezultat, ali ne možemo reći da ne vodi kampanju”, zaključuje Trogrlić.