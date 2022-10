Iako je fokus afere oko preprodaje plina iz Ine proteklih dana opet vraćen u menadžment Ine zbog uhićenja zamjenika Damira Škrugora, Stjepana Leke, a raskrinkan je još jedan krak prema vanjskoj privatnoj tvrtki, preko Vlade Mandića, u obrazloženju koje je nakon uhićenja objavio USKOK i policija bilo je i novih otkrića o slavonskom kraku afere – koji je pomalo pao u drugi plan.

Konkretno, detaljno se opisuje kako su Škugor i Leko „u razdoblju od lipnja 2020. do kolovoza 2022. godine“ – s vanjskim dijelom ekipe u kojem se navodi i direktorica Plinare istočne Slavonija, PIS, „u trenutku kada je došlo do značajnog porasta cijene prirodnog plina na tržištu, sačinili i u sustav Ine uveli antidatirane upite za davanje ponuda kao i antidatirane komercijalne uvjete – ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda“.

Na taj su način neistinito prikazali da je dogovor PIS-a i Ine kao prodavatelja prirodnog plina po iznimno niskim cijenama postignut u prosincu 2020. godine, iako je stvarno takav dogovor postignut neposredno prije prve isporuke pline u srpnju 2021. godine. „Na temelju zaključenih ugovora o prodaji prirodnog plina tijekom 2021. i 2022. godine dogovorene su dnevne količine plina alocirane na PIS radi daljnje prodaje tog plina trgovačkom društvu, dok je u prosincu 2021. dio dogovorene količine plina provookrivljeni (Škugor, op.a.) prodavao trgovačkom društvu neposredno iz društva Ina, uvijek po fiksnoj cijeni od 19,46 eura/MWh neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu, na koji način su ukupni troškovi trgovačkog društva za nabavu prirodnog plina od PIS-a i Ine u 2021. i 2022. godini iznosili 242.140.032,09 kuna.“, objavljeno je, između ostalog, nakon uhićenja Stjepana Leke i Vlade Mandića, te je tako nesumnjivo bačeno i novo svjetlo na poslovanje Plinare istočna Slavonija.

Je li Marija Ratkić bila solo igračica?

Naime, Marija Ratkić, bivša direktorica Plinare istočne Slavonije, koja je uhićena u prvom valu zajedno sa Damirom Škrugorom i Josipom Šurjakom puštena je iz pritvora odmah nakon što je podnijela ostavku na direktorsku dužnost, a njezini su odvjetnici naglašavali da je evidentno da kod nje „nema nikakve imovinske koristi“, gradeći po svemu sudeći poziciju „sporednog lika“, menadžerice koja je možda uvučena u igru mimo svoje volje, koja je možda samo ispunjavala zadatke koje su joj drugi zadali. No, najnovije priopćenje USKOK-a i policije opet je vraća u „prvu ligu“, u ekipu koja je dogovarala kompleksan zahvat preprodaje plina, antidatiranja ugovora i izvlačenja novaca za odabrane. Iz opisa se pak vidi da je Plinara istočne Slavonije dobre dvije godine bila poprište dogovaranja i antidatiranja dokumentacije i, dakako, postavlja se pitanje – je li moguće da je to sve skupa radila Marija Ratkić sama samcata i da to nitko nije primijetio.

Tim više što je u tvrtki u Nadzornom odboru sjedio Damir Škugor osobno, menadžer Ine kojeg su sumnjiči da je pokretač cijelog modela.

No, u tvrtki Plinara istočne Slavonije, koja je u većinskom vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije, a drugi je vlasnik tvrtka kćer Ine, CROPLIN d.o.o., nakon uhićenja Marije Ratkić i njezine ostavke dogodile su se minimalne promjene. Umjesto Ratkić izabran je novi direktor, Mario Naglić, do tada ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije. I on je član HDZ-a, kao što je i Marija Ratkić. Uostalom, radi se o županiji na kojoj je na vlasti HDZ, a župan, Damir Dekanić, nakon vijesti o uhićenju direktorice PIS-a, objavio je da je „zgrožen“ te da „najstrože osuđuje bilo kakav oblik korupcije i kriminala, te da će svi eventualno umiješani u ovaj slučaj biti sankcionirani“, ali činjenica je da do danas u tvrtki nije došlo do značajnijih promjena, odnosno, da nakon zamjene direktorice Ratkić, i zamjene Škugora u Nadzornom odboru – tvrtka PIS i dalje „plovi“ u posve identičnom sastavu kao i u vrijeme direktorice Ratkić. Novi direktor, Mario Naglić, nakon što je preuzeo PIS, zaključio je čak da mu se čini da je „tvrtka dobro posložena“, te da je „ovo bio eksces“, no ipak je najavio da će se zatražiti nezavisna revizija.

Nakon objave Uskoka o antidatiranim ugovorima teško je međutim povjerovati da se u PIS-u dogodio samo izolirani eksces koji nitko nije mogao primijetiti i kojeg je izvela Marija Ratkić osobno i samostalno.

Sjedili pored Škugora...

Je li moguće da članovi Nadzornog odbora, Domagoj Bujadinović, Denis Travančić, Mihajlo Tomašković i Željana Kljajić, koji su sjedili na sjednicama zajedno s Damirom Škrugorom doista nisu ništa znali niti primijetili u cijelom tom razdoblju nikakav sumnjiv potez u izvješćima koja su primali? Pitali smo stoga u uredu župana Damira Dekanića je li županija kao vlasnik poduzela kakve korake oko rasvjetljavanja situacije u PIS-u i eventualnog utvrđivanja odgovornosti članova Nadzornog odbora, odnosno, zašto su članovi koji su „nadzirali“ u vrijeme Marije Ratkić i Damira Škugora još uvijek u svojim foteljama – jer tako stoji na službenim web stranicama tvrtke.

No, iz županije nam je odgovoreno da su „dosadašnji članovi NO koji su bili imenovani ispred Vukovarsko -srijemske županije razriješeni, te nisu više članovi NO PIS d.o.o.“ Poznato je da je već ranije Ina umjesto Damira Škugora, imenovala novog člana, Andreja Dmitrovića. „Vukovarsko -srijemska županija je, kao većinski vlasnik PIS d.o.o., predložila je dva nova člana NO te prijedlog poslala Skupštini društva koja će se održati 20. listopada 2022. godine.“ Odgovoreno nam je na pitanje kolika je naknada članovima NO (tisuću kuna neto mjesečno), ali na ponovljeno pitanje koje su osobe predložene za nove članove Nadzornog odbora PIS-a – iz županije nisu htjeli odgovoriti.

Nezavisni Panenić kao iznenađenje

Imena novopredloženih članova Nadzornog odbora nisu bila ni spomenuta na posljednjoj županijskoj skupštini, jer ih bira i predlaže župan osobno, te se pretpostavljalo da će službeno ostati tajna do sjednice Skupštine PIS-a, 20. listopada, no lokalni portal Vinkulja objavio je 13. 10. da su za članove NO PIS-a predloženi – Tomislav Panenić, sada nezavisni vijećnik u županijskoj skupštini, a svojevremeno član Mosta, te je po toj liniji bio i ministar gospodarstva u Vladi Tihomira Oreškovića, i Marko Dikonić, mladi pročelnik Ureda župana Vukovarsko-srijemske županije, dakle, osoba od osobnog županovog povjerenja. Za Panenića se neslužbeno saznaje da će biti – predsjednik Nadzornog odbora.

Zanimljivo je da je nezavisni vijećnik Panenić odmah nakon uhićenja Marije Ratkić bio žestoki kritičar župana Dekanića, prozivao ga za političku odgovornost, a članove NO – smatrao nekompetentnima za povjerenu zadaću, te će se, ako je doista on kandidat za člana NO, pokazati da je došlo i do zanimljivog političkog obrata. Izjavljivao je, primjerice, da župan Damir Dekanić „nema pravo na izgovor da nije o ovome imao saznanja jer je na ovogodišnjoj skupštini Plinare istočne Slavonije, predstavljajući 60 posto glasova, potvrdio da PIS zakonski posluje.“ Upozorio je da su dosadašnji članovi NO koje je izabrala županija „po zanimanju ravnatelj škole i umirovljenik koji nemaju nikakvih znanja o plinarskom poslovanju“ i da ih se „vrtilo oko malog prsta“.

Panenić: Pozvao me župan jer sam kompetentan

Tomislav Panenić na upit Net.hr-a potvrđuje da je upravo on kandidat za NO PIS-a i da ga je za to mjesto zvao župan osobno. Na našu konstataciju da to znači da mu župan nije zamjerio kritičke izjave, Panenić odgovora „da nije imao što zamjeriti“, da je on uvijek takav u javnoj komunikaciji, da nema što kriti, da se sa županom zna osobno. „Pozvao me i ponudio mi to mjesto jer me smatra kompetentnim. Poznato je da sam bio i ministar gospodarstva i da znam dosta o energetici. Tu živim, i želim da se tvrtka izvuče iz problema jer nam je to bitno za cijeli kraj. Nadzorni odbor nije svemoguć, ali nastojati ću raditi ozbiljno i odgovorno.“, izjavio je Tomislav Panenić za Net.hr.

Na pitanje znači li to da se on time približio HDZ-u, jer „zna se“ da se dosadašnji članovi NO PIS-a koje je predlagala županija bili HDZ-ovci, kao uostalom i menadžment tvrtke, Panenić odgovara da on i dalje ostaje nezavisni vijećnik u županijskoj skupštini i da će glasati – ovisno o projektima.

A što će biti s utvrđivanjem odgovornosti unutar PIS-a? Revizija poslovanja traje, a propitivanje političke odgovornosti, od smijenjenih članova NO PIS-a do pitanja koliko je župan znao ili mogao znati, ostaje kao tema preostalim oporbenim vijećnicima. Jer i sa smjenama u NO, ta tema nije nipošto zatvorena, odnosno, s obzirom na informacije iz USKOK-a i policije, sve je jasnije da se radi o kompleksnijem zahvatu koji nipošto nije mogla „odraditi“ Marija Ratkić sama sa sobom.