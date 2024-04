U izbornom smo tjednu, dan prije predizborne šutnje. Ukoliko još uvijek niste sigurni za koga glasati odnosno, što konkretno stranke nude, Danas.hr donosi vam 'last minute' detaljan vodič pitanja od šireg javnog interesa i koja rješenja na te teme nudi pet prema našim anketama vodećih stranaka u Hrvatskoj.

U prvom članku predstavili smo vam stavove tri stranke: MOST, Možemo! i Domovinski pokret, prema tematskim cjelinama koje je sastavio naš redakcijski tim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U nastavku donosimo i pregled stavova SDP-a i HDZ-a na ista pitanja.

Zdravstvo i duge liste čekanja

Koja je vaša zdravstvena politika i kako biste smanjili liste čekanja?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ: "U proteklom smo razdoblju za ciljeve zdravije Hrvatske uložili 2,2 milijarde eura. Donijeli smo glavne zakonske i strateške dokumente kojima smo pokrenuli reformu zdravstva u Hrvatskoj koja uključuje i aktivnu borbu protiv raka, djelovanje na području ovisnosti, razvoj mentalnog zdravlja i drugih područja. Liste čekanja su dugotrajan problem koji smo prepoznali te njegovo rješavanje uvrstili u Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Uz osiguravanje kvalitetne i dostupne zdravstvene skrbi, u svakom dijelu Hrvatske, cilj nam je bio smanjiti prosječno vrijeme čekanja na bolničke dijagnostičke postupke s 400 na 270 dana. Krajem prošle godine taj smo indikator ispunili, a prosječno vrijeme čekanja iznosilo je 146 dana. Taj broj i dalje stagnira što je dokaz održivosti cjelokupnog procesa, a u novom mandatu ćemo uz pomoć već uspostavljenih mehanizama, akcijskim planovima i metodologijama smanjiti taj prosjek za dodatnih 30 posto tako da očekujemo vrijeme čekanja na dijagnostičke postupke ispod 100 dana."

SDP: "SDP će čvrsto braniti javno zdravstvo koje će biti dostupno svima. SDP ima plan za smanjenje lista čekanja na minimum na medicinske pretrage i postupke te osiguranje jednakog liječenja za sve građane bez obzira na mjesto prebivališta ili materijalni status. Prioritet će biti skrb za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, mentalnim poremećajima te oboljele od rijetkih i nasljednih bolesti. SDP će otvoriti bolničke kapacitete izvan redovnog radnog vremena radi smanjenja čekanja i pružanja usluga izvan uobičajenih sati. Primarna zdravstvena zaštita bit će ojačana, posebno u domovima zdravlja, a donijet ćemo i novi plan mreže ugovornih javnozdravstvenih subjekata u cilju povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u svim krajevima Hrvatske. Sačuvat ćemo i ojačati pravo žena na prekid neželjene trudnoće, poboljšati reproduktivno zdravlje i proširiti prava na medicinski potpomognutu oplodnju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Demografija i stambeno pitanje

Kojim biste mjerama povećali natalitet i riješili stambenu politiku u Hrvatskoj?

HDZ: "Demografska revitalizacija jedan je od četiri prioriteta u ovom desetljeću. U proteklom mandatu usvojili smo Strategiju demografske revitalizacije do 2033. godine. Kako bismo poboljšali demografsku sliku, u središtu politika je bilo ekonomsko osamostaljivanje mladih i financijska stabilnost obitelji. Zasnivanje obitelji je prije svega odluka svake osobe, a država je ovdje kako bi stvorila uvjete za kvalitetniji život te za obiteljske odluke. Utrostručili smo roditeljsku naknadu s 353 na 995 eura te smo udvostručili iznos i obuhvat obitelji i djece koji primaju doplatak za djecu povećanjem cenzusa s 309 na 618 eura. Doplatkom za djecu obuhvaćeno je čak dvije trećine djece u Hrvatskoj. A uz sve to, izgrađeno je ili obnovljeno preko 800 dječjih vrtića, osigurali smo besplatne školske obroke, udžbenike i prijevoz za učenike u osnovnim školama i pokrenuta su rekordna ulaganja u škole! Uz daljnji rekordan rast plaća koje su već sada rasle 65 posto i suzbijanje inflacije, tim politikama nastavit ćemo podizati kvalitetu života i jačati obitelji kao jezgru hrvatskog društva. U idućem mandatu udvostručit ćemo jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, a za svako rođeno dijete majke će dobiti godinu dana mirovinskog staža. Povećat ćemo novčane naknade za korištenje prava na roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja te povećati naknade za nezaposlene korisnike i korisnike izvan sustava rada. Povećat ćemo i iznose doplatka za djecu za sve skupine korisnika. Uz sve to, nastavit ćemo s poticanjem zapošljavanja mladih na neodređeno vrijeme, a u prvih šest mjeseci mandata donijet ćemo Nacionalni plan stambene politike na dobrobit mladih i obitelji. Pronalazak modela priuštivog stanovanja ključni je zadatak naše Vlade u idućem mandatu, a nastavit ćemo ulaganja u dječje vrtiće, izgradit ćemo sportske dvorane i poduzeti brojne druge mjere za kvalitetniju infrastrukturu, usluge te ukupni život obitelji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP: "Naši građani prestat će se iseljavati kada im omogućimo kvalitetniji život u Hrvatskoj, a to mora značiti niz konkretnih mjera, od besplatnih vrtića, boljih radnih mjesta, većeg dječjeg doplatka pa do lakšeg i jeftinijeg stanovanja. SDP između ostalog nudi: Oslobađanje roditelja troška boravka djece u vrtićima i osiguravanje održive financijske podrške kroz državni proračun pa će tako vrtići biti za sve besplatni; SDP će organizirati doplatak za djecu kao podršku mladim obiteljima, pri čemu će visina doplatka ovisiti o dobi djeteta; Javno zdravstvo dostupno svima. SDP ima plan za smanjenje lista čekanja na minimum na medicinske pretrage i postupke te osiguranje jednakog liječenja za sve građane bez obzira na mjesto prebivališta ili materijalni status; SDP će otvoriti bolničke kapacitete izvan redovnog radnog vremena radi smanjenja čekanja i pružanja usluga izvan uobičajenih sati; SDP će povećati kvalitetu i brzinu rješavanja sudskih postupaka posebno za sporove kao što su statusni (obiteljski) sporovi, radni sporovi ali i sve druge sporove čije prosječno trajanje nadilazi europski prosjek. SDP putem „Plana za stan“ planira osigurati mladim ljudima priuštivo stanovanje kroz različite modele poput dugoročnog najma i prodaje društveno priuštivih stanova. Formirat ćemo poseban fond za gradnju i obnovu stanova kojim ćemo izgraditi 15 000 stanova u šest godina. Kako bi osigurali dostupnost priuštivih stanova, SDP predlaže niz mjera stambene politike: Osnivanje Namjenskog fonda: Fond bi bio zadužen za gradnju i obnovu stanova kako bi se povećala ponuda priuštivih stanova; Zakoni za Poticanje razvoja stambenog sektora: potrebni su zakoni koji će poticati razvoj stambenog sektora i osigurati stabilno tržište; Promicanje stambenih zajednica: potrebno je stvoriti poticajno okruženje za razvoj stambenih zajednica kako bi se osigurala socijalna povezanost i podrška; Javno-privatno partnerstvo: partnerstvo između javnog i privatnog sektora može potaknuti bržu

izgradnju stanova; Promicanje socijalne uključivosti: važno je osigurati da svi slojevi društva imaju pristup priuštivom stanovanju; Revitalizacija napuštenih objekata: postojeći prostori mogu se obnoviti i iskoristiti za stanovanje."

Rad nedjeljom

Podržavate li neradnu nedljeju ili ne te koji su vaši argumenti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ: "Hrvatska demokratska zajednica realizirala je izborno obećanje iz 2020. godine, kada smo najavili da ćemo pronaći održiv model za reguliranje rada nedjeljom kako bi većinu nedjelja u godini 220 tisuća radnica i radnika u trgovinama mogle taj dan provesti sa svojom obitelji. Zakon o trgovini je kvalitetan i uravnotežen, što je potvrdio i Ustavni sud koji je prijašnja rješenja vraćao na doradu i nikada nije zaživjela neradna nedjelja do sada. Kao i sve što radimo, zakon sa 16 radnih nedjelja donesen je u konzultacijama sa svim akterima, uz većinsku potporu građana i radnika, osobito u trgovini i uz dogovor sa sindikatima. Smatramo da je tom odlukom napravljen veliki iskorak u ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. Već vidimo da su se građani prilagodili tim okolnostima. Kao turistička zemlja našli smo balans jer rješenje sa 16 radnih nedjelja omogućuje da u najintenzivnijem dijelu sezone, od 1. lipnja do 30. rujna, sve trgovine, ako dobro planiraju, mogu raditi sva ta četiri mjeseca i ostvariti veće prihode. U narednom razdoblju otvoreni smo za dijalog o mogućim daljnjim unaprjeđenjima ovoga rješenja, nakon što je već na snazi oko godinu dana. Pritom, nužno je imati na umu i potvrđenu ustavnost ovoga zakona jer nikoga ne diskriminira, a svako novo rješenje morat će također proći test ustavnosti."

SDP: "Osigurat ćemo provedbu i kontrolu primjene radnog zakonodavstva te jasnije definirati rad nedjeljom u trgovini i drugim sektorima. Stvorit ćemo sustav rada i radnog prava koji smanjuje društvene nejednakosti, osigurava stabilnost i predvidljivost na tržištu rada, te rješava probleme rodne diskriminacije, posebno izražene u zapošljavanju i napredovanju žena. Osim toga, uspostavit ćemo pravedno tržište rada koje potiče rad i osigurava prosperitet za sve koji rade, a osigurat ćemo i dostojanstvene plaće za radnike u javnom i privatnom sektoru. Unaprijedit ćemo radne odnose i zaštititi prava i obveze radnika, uz poštivanje demokratskih standarda i sudjelovanje radnika u odlučivanju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zamrzavanje cijena proizvoda u trgovini i cijena energenata

Treba li s time nastaviti ili ne, te zašto?

HDZ: "U proteklom mandatu mjerama državnog intervencionizma i paketima pomoći vrijednima 7,7 milijarda eura koji odražavaju društvenu solidarnost, spriječili smo poskupljenje struje, plina i goriva te smo ograničili cijene 30 vrsta proizvoda. Uz ograničenje cijena, proveli smo konzultacije i sa socijalnim partnerima te s predstavnicima trgovačkih lanaca i banaka koji su isto važni u suzbijanju inflacije. U sljedećem mandatu ćemo u svrhu smanjenja rasta inflacije, nastaviti donositi mjere koje će štititi građane od kriza. Ključni cilj je suzbiti inflaciju ispod 2 posto i na tome ćemo nastaviti raditi. Na ovim izborima želimo obnoviti povjerenje građana kako bismo imali uporište za odluke u budućnosti, a one će biti pravovremene i ići na dobrobit građana, što smo dokazali u svim krizama u kojima smo reagirali."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP: "S obzirom na to da su plaće u Hrvatskoj pale na dno europske ljestvice po kupovnoj moći i da građani i dalje trpe udare inflacije, SDP predlaže sljedeće: Smanjenje poreza na dobit za poduzetnike koji isplaćuju veće plaće te uvođenje poreza na ekstraprofite za sektore koji su iskoristili inflaciju; Ravnomjerno ćemo raspodijeliti porezno i doprinosno opterećenje na sve vrste rada kako bismo smanjili nejednakosti i osigurali rast plaća; Stvorit ćemo pravedan sustav rada koji smanjuje nejednakosti, osigurava stabilnost na tržištu rada te rješava probleme rodne diskriminacije, posebno kod zapošljavanja žena; Ograničit ćemo upotrebu ugovora o radu na određeno vrijeme, posebno jer ti ugovori negativno utječu na žene, te im osigurati pravo na otpremninu; SDP se zalaže za poticanje istraživanja i razvoja u javnom i privatnom sektoru putem poticaja, subvencija i financiranja istraživačkih projekata, što će dovesti do inovacija i tehnološkog napretka; Jasno ćemo definirati radno zakonodavstvo kako bi svatko u radnom odnosu razumio svoja prava i obveze te jasno odrediti minimalne iznose povećanja za različite oblike rada; Za brži razvoj gospodarstva, usmjerit ćemo napore i investirati resurse u izgradnju gospodarstva koje će se temeljiti na znanju i koje će poticati kreativnost i inovacije na svim razinama društva."

Banke i porezni sustav

Treba li dodatno oporezivati banke, uvesti poreze na ekstraprofit?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ: "U jeku energetske krize sastali smo se s predstavnicima bankarskog sektora s kojim smo iskomunicirali protukrizne mjere Vlade, a usuglasili smo se da će tome doprinos dati i bankarski sektor. Podsjetit ćemo vas da je Vlada uvela i porez na dodatnu dobit koji je zahvatio jednim dijelom i bankarski sektor, a prikupljena sredstva usmjerena su za najugroženije u društvu. Što se tiče daljnjih nameta, zasad ne vidimo razlog za selektivno oporezivanje. Nastavit ćemo pratiti situaciju, uzimajući u obzir da bi dodatna porezna opterećenja na banke posljedično mogla rezultirati i povećanjem troškova u vidu rasta naknada ili kamatnih stopa. Umjesto oporezivanja, Vlada je izišla s boljim i učinkovitijim rješenjem za građane u vidu plasmana narodnih obveznica i trezorskih zapisa."

SDP: "Reforma sustava poreza na dobit s ciljem poticanja razvoja onih sektora koji stvaraju veću dodanu vrijednost i isplaćuju veće plaće. Budući da je prostor za povećanje plaća izmjenama poreza na dohodak postao sužen te u pravilu honorira visoke plaće malog broja ljudi, izmjenama u sustavu poreza na dobit osigurat ćemo daleko niže stope za one poduzetnike koji isplaćuju veće plaće i stvaraju dodanu vrijednost (umanjenje u odnosu na sadašnjih 18 posto više stope). Istovremeno, uvesti ćemo ciljani porez na ekstraprofit, pogotovo u onim sektorima koji su besramno iskoristili inflaciju (veliki trgovci, banke, utjerivači), kako bi ih se prisilio da ili korigiraju marže i način poslovanja ili da se prikupljeni novac od poreza na ekstraprofit iskoristi za pomoć najsiromašnijima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Blokirani građani

Je li ovo gorući problem i kojim konkretnim potezima biste ga riješili?

HDZ: "Na godišnjoj razini broj blokiranih kontinuirano pada. U rujnu 2023. zabilježen je godišnji pad broja blokiranih za 6,8 posto. Broj blokiranih još je manji od onoga prije pandemije kada smo imali 241.000 blokiranih. Prije reforme iz 2018. broj blokiranih bio je preko 325.000. Mjerama Vlade (otpis duga, obustava ovrhe nakon proteka roka kod Fine, jednostavnog stečaja potrošača…) broj blokiranih pao je za gotovo 100.000. Uveli smo sustav e-Ovrhe, značajno smanjili troškove ovršnog postupka, uveli obavijest ovršenicima i rok od 15 dana u kojem mogu podmiriti dug. To je rezultiralo padom od gotovo 90.000 ovrha na temelju vjerodostojne isprave kod Financijske agencije u godini dana. Većina duga je plaćena mirnim putem u naprijed spomenutih 15 dana. Zakonskim izmjenama propisali smo da je od ovrhe izuzeto ¾ novčanih primanja, a niz socijalnih primanja izuzeta su od ovrhe – božićnice, regresi, naknade za prijevoz. Na dan 29. veljače 2024. prema podacima Financijske agencije broj blokiranih građana je 211.137, što govori u prilog konstantnom broju smanjenja blokiranih građana u Republici Hrvatskoj (cca 16.000 odnosno 7 posto u posljednjih godinu dana)."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP: "Već smo sustavno upozoravali na probleme blokiranih građana kroz konkretne saborske inicijative, a posebno tijekom saborske rasprave o prijedlogu izmjena Zakona o kreditnim institucijama čime smo tražili da se dugovi ne mogu prodavati bez pristanka dužnika. Izmjenama koje smo bili predložili htjeli smo pomoći građanima koji su se našli u raljama utjerivača dugova. Kad dođemo na vlast, zaštiti ćemo blokirane građane. U Hrvatskoj tržište dugovima nije uređeno, iako je EU donio propise i trebamo ih implementirati, nismo to napravili i zbog toga utjerivači dugova praktički djeluju izvan zakona. Igraju igru koja samo njima odgovara po svojim pravilima, a brojni su građani zbog toga u izuzetno nepovoljnoj poziciji da ih se maltretira i da doslovno ne znaju koliko duga moraju platiti. Tražimo da se promijeni način na koji funkcionira prodaja dugova, tako da se ne može prodavati dugove bez pristanka dužnika, koje može biti dano najranije 60 dana prije nego što će doći do prodaje duga i da se prodaja dugova može činiti samo onim institucijama koje su regulirane i nad kojima netko pazi. Tragično je da Vlada nije imala hrabrosti čak ni dati očitovanje na naš prijedlog Zakona koji je bio više od dva mjeseca u proceduri. Zato su HDZ i ostali iz vladajuće većine dali do znanja građanima da im na prvom mjestu nisu interesi ljudi kojima treba pomoć i zaštita, tj. da su im na prvom mjestu interesi utjerivača dugova."

EU fondovi

Kako povećati povlačenje novca iz europskih fondova?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ: "Kada je započeo mandat naše Vlade, 2016. godine, ugovorenost europskih sredstava bila je niža od 10 posto, a mi smo osigurali da iskoristimo svaki eurocent iz prethodne perspektive te smo snažnim zalaganjem u pregovorima o novom Višegodišnjem financijskom okviru te Mehanizmu za oporavak i otpornost, osigurali 25 milijardi eura europskih sredstava za ovo desetljeće. Uz to, iskoristili smo i sva sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za obnovu javnih zgrada. Znat ćemo iskoristiti sva sredstva osobito za poljoprivredu, gospodarstvo, obrazovanje, ravnomjerni regionalni razvoj, obnovu od potresa i podizanje kvalitete socijalnih usluga. Na primjeru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je krajem prošle godine postala prva država EU koja je povukla preko 50 posto raspoloživih bespovratnih sredstava. Dodatno, krajem prošle godine ispregovarali smo dodatnih 4,4 milijarde eura sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost te sada imamo na raspolaganju preko 10 milijardi eura za provedbu našeg Plana oporavka. Taj iznos čini oko 14,5 posto našeg BDP-a, po čemu smo druga najbolja država u EU, odmah nakon Grčke. 15. travnja dobit ćemo uplatu 4. rate za provedbu Plana opravka u iznosu od 162,5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz europskog proračuna, a isti dan poslat ćemo zahtjev za isplatom 5. rate Plana oporavka u iznosu od 822 milijuna eura. To je do sada najveći pojedinačni zahtjev za isplatom EU sredstava, a rezultat je iznimno uspješne provedbe Plana oporavka. To je tako jer smo ispunili svih 157 od planiranih 157 reformi i investicija koje smo dogovorili s Europskom komisijom u prvih pet rata NPOO-a. Time smo do sada ispunili 100 posto planiranih reformi i investicija. Po brzini ispunjenja reformi i investicija te povlačenja sredstava za provedbu Plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je druga najuspješnija članica EU, odmah nakon Italije."

SDP: "Dosljednim iskorištavanjem sredstava Europske unije ubrzat ćemo prvenstveno tranziciju prema zelenim i održivim praksama. EU fondovi će potaknuti usvajanje modernih, ekološki prihvatljivih tehnologija i praksi, što će povećati i ulaganja u gospodarstvo, djelujući na povećanje produktivnosti i konkurentnosti niza gospodarskih subjekata. Iskoristit ćemo ta sredstva kako bismo podržali gospodarstvo u nadogradnji opreme i uvođenju održivih i učinkovitijih procesa. U SDP-u smo svjesni kako je administrativni aspekt EU fondova izuzetno složen što zahtijeva ulaganje u administrativne kapacitete na lokalnoj i nacionalnoj razini. Trebaju nam regulatorna tijela i agencije koje mogu olakšati usvajanje održivih praksi, kao i podrška poduzećima s posebnim naglaskom na prelijevanje znanja između administrativnih jedinica i poslovnih subjekata. Ne manje važno je jačanje suradnje između tijela na nacionalnoj razini i tijela kao što su Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) koji doprinose otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu korupcije. Trenutno je ta suradnja uglavnom iznuđena zbog istraga pronevjerenog novca iz EU fondova."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Arbitraža Ina - Mol

Treba li nastaviti s arbitražom? Kako se postaviti prema pitanju rafinerija u Hrvatskoj?

HDZ: "Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID), sa sjedištem u Washingtonu, D.C., donio je pravorijek u arbitražnom predmetu koji je MOL pokrenuo protiv Hrvatske u srpnju 2022. godine. Tim arbitražnim pravorijekom završen je postupak koji je trajao još od 5. prosinca 2013. Arbitražni postupak i spor s MOL-om bio je posljedica odluka prethodnih hrvatskih vlada, ponajprije procesa privatizacije INA-e koji je započela Vlada Ivice Račana koja je 2003. s MOL-om potpisala ugovor o prodaji 25 posto plus jedne INA-ine dionice, zatim odluke Vlade Ive Sanadera o sklapanju Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara i Ugovora o plinskom poslovanju, kao i odluke Vlade Zorana Milanovića u odnosu na obveze u vezi s liberalizacijom tržišta plina. Ova Vlada je naslijedila taj arbitražni postupak i u tom okviru nastojala na najbolji način obraniti hrvatske interese. Činjenica jest da je u svojem pravorijeku Arbitražni sud odbio većinu MOL-ovih zahtjeva za naknadu štete i prihvatio tek njihov manji dio koji iznosi oko 184 milijuna dolara od ukupnih zahtjeva, koji su dosezali više od 1,1 milijardu dolara. Iako je Hrvatska u postupku osporavala samu nadležnost Arbitražnog suda, nažalost, taj prigovor nije bio prihvaćen, ipak odlučujući o biti zahtjeva MOL-a, velikim je dijelom odlučio u hrvatsku korist. Što se tiče daljnjih postupaka, Vlada je u prosincu 2022. godine zatražila stručno pravno mišljenje radne skupine stručnjaka s četiri Pravna fakulteta u Hrvatskoj, kao i Državnog odvjetništva RH iz kojih jasno proizlazi da ne postoji mogućnost pokretanja novog postupka za reviziju ili poništenje arbitražnog pravorijeka pred hrvatskim sudom. Pitanje priznanja i ovrhe ovog pravorijeka je predmet postupka pred američkim sudom koji je još u tijeku. Što se tiče rafinerija, u završnoj je fazi najveći energetski projekt u Hrvatskoj modernizacija INA-ine Rafinerija nafte Rijeka. Riječ je o projekt u koji kompanija ulaže više od 630 mil. eura. Zahvaljujući provedbi projekta, Rafinerija nafte Rijeka postat će moderna europska rafinerija konkurentna na ovim prostorima. Najveći dio radova odnosi se na izgradnju novog postrojenja za obradu teških ostataka. Riječka će rafinerija biti ekološki prihvatljivija i učinkovitija, postizat će veću iskoristivost prilikom prerade sirove nafte. Računa se da će se moći proizvesti 13-15 posto više dizela uspoređujemo li preradu iste vrste nafte, te će unaprijediti sigurnost opskrbe domaćeg tržišta te ostalih tržišta na kojima INA posluje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP: "Ova arbitraža je posljedica djelovanja Ive Sanadera i HDZ-ove Vlade, a Hrvatska je dovedena u nezavidnu pravnu i ekonomsku poziciju. Pokušaj Plenkovića da se opere je, naprosto tragičan, jer se sluganska, korumpirana politika HDZ-ovih Vlada prema MOL-u i Orbanu nastavlja, a zbog te i takve politike građani ove zemlje će rezervoar plaćati 200 kuna više nego građani Mađarske. Od Vlade smo očekivali čuti koji su sljedeći koraci, odnosno koje mjere će se poduzeti protiv ove arbitražne odluke, ali isto tako i kako bi se popravio odnos Hrvatske i MOL-a prema INA-i. Na kraju svega, još jedna odluka koja nanosi štetu Hrvatskoj, a posljedica je korupcije nekog HDZ-ovog dužnosnika. A o HDZ-ovim aferama vezano za rafinerije, trgovinu plinom, razne "ćoriće" i "škugore" očekujemo što hitnije djelovanje pravosuđa. Hrvatska kao turistička zemlja mora težiti izgradnji "zelene i plave zemlje" s fokusom na održavanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava i zadruga te smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz pošumljavanje i borbu protiv šumskih požara."

Uvođenje obveznog vojnog roka

Jeste li za ili protiv, te koji argumenti za vaš stav?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ: "S obzirom na trenutne geopolitičke okolnosti, isprepletene krize koje su uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu i nestabilnostima na Bliskom Istoku zatražili smo od stručnjaka i nadležnih tijela da pripreme različite modele dragovoljnog osposobljavanja. U našem izbornom programu posebno poglavlje posvetili smo sigurnim granicama, modernoj vojsci i ponosnoj državi. U Hrvatskoj imamo suspendirani vojni rok već više od desetljeća i pol. Imajući u vidu rastuće globalne napetosti te sve razornije posljedice klimatskih promjena, diljem Europe raste svijest o potrebi pohađanja kraćeg tečaja radi pružanja temeljnih vojnih sposobnosti i kompetencija iz domene civilne zaštite i prve pomoći kako bi se kod mladih ljudi podigla spremnost i kako bi stekli korisne vještine za budućnost. U tom pogledu razradit će se najbolji model prema našim potrebama i logističkim sposobnostima. Upravo radi sigurnosti Hrvatske osigurali smo i opremanje hrvatskih obrambenih snaga modernom tehnikom i naoružanjem koje uključuje nabavku 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, helikoptera Black Hawk i Kiowa Warrior, borbenih oklopnih vozila Patria i Bradley te raketnog sustava protuzračne obrane."

SDP: "Potrebno je dodatno analizirati postojeće ugroze i na temelju tog procijeniti koji je odgovor najbolji za takve ugroze. Hrvatska ima profesionalnu vojsku koju treba jačati, a i članica smo NATO-a. Mladi trebaju znati da i dalje, sukladno Ustavu, oni koji ne žele služiti vojni rok mogu se pozvati na priziv savjesti, a, inače, ova tema je ubačena u javni prostor kako bi se skrenulo s HDZ-ovih korupcijskih afera i njihove nesposobnosti. Stoga SDP nudi konkretne mjere za jačanje položaja hrvatskih vojnika i njihovog statusa, a time i jačanje profesionalne vojske."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Migracije

Koji je vaš stav prema pitanju migranata i granici RH?

HDZ: "U nesigurnim globalnim okolnostima i povećanog pritiska ilegalnih migracija izgrađujemo snažnu i suverenu državu koja djelotvorno čuva svoje granice. Hrvatska će i dalje sa 6700 policajaca imati jednu od najvećih graničnih policija u Europskoj uniji. Sa svakim trećim policajcem angažiranim u zaštiti granice znatno smo ojačali kapacitete granične policije radi što učinkovitijeg suzbijanja ilegalnih migracija. Problem ilegalnih migracija pitanje je koje moramo rješavati na vanjskoj granici Europske unije. Mi smo u proteklom razdoblju znatno povećali materijalna prava hrvatskih policajaca, uložili u opremanje policije i unaprjeđenje infrastrukture. U sljedećem mandatu nastavit ćemo s unaprjeđenjem zaštite državne granice, kao i tehničkim opremanjem granične policije, nabavom dodatne specijalizirane opreme, izgradnjom i unaprjeđenjem infrastrukture te jačanjem ljudskih kapaciteta i analize rizika i situacijske svijesti. Dodatno ćemo osnažiti suradnju s našim saveznicima i partnerima te s europskim agencijama (FRONTEX, Europol, EU-LISA, EUAA). Započet ćemo s primjenom nove digitalne infrastrukture za nadzor granica, s posebnim naglaskom na primjenu Sustava ulaska/izlaska u Hrvatsku (EES), kao i Europskog sustava za informacije o putovanjima (ETIAS), a njihovim umrežavanjem s postojećim sustavima uvelike ćemo osnažiti sposobnost zaštite hrvatskih i europskih granica."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP: "Za punu integraciju legalnih migranata u hrvatsko društvo potrebne su potpuno nove politike odobravanja radnih dozvola, uz puno uključivanje sindikata u proces dobivanja radnih dozvola i sprečavanja robovlasnika 21. stoljeća da samo oni i tržište kreiraju hrvatsku migrantsku politiku. SDP će poticati kreiranje tripartitnih dogovora i ugovora: poslodavac, sindikati i država, koji obligatorno osiguravaju učenje hrvatskog jezika uz sufinanciranje svih dionika ugovora - bilo kroz pučka otvorena učilišta, bilo kroz obrazovne institucije, kao i lokalnih i regionalnih običaja (kultura, povijest). SDP će osigurati sustav financijskih potpora lokalnim i regionalnim udrugama koje će uključivati migrante u lokalne sportske, društvene i kulturne amaterske asocijacije. Rapidan porast nelegalnih migracija U RH ukazuju da tzv. Dublinski sustav nije funkcionalan. Važeća pravila dovode do iznimnog pritiska na sustave za izdavanje azila država članica koje se nalaze na vanjskoj granici EU-a, posebice na Hrvatsku koja ima najdulju kopnenu granicu u EU, ali sekundarno i na sustave za izdavanje azila država članica koje su krajnji cilj migranata. Učinkovito upravljanje nelegalnim migracijama zahtijeva sveobuhvatan europski odgovor, koji mora uključivati punu humanitarnu i ekonomsku pomoć u zemljama izvorima migracija. SDP se zalaže za bolje upravljanje granicama duž ilegalnim migrantskih ruta što je ključno je za smanjenje neregularnih tokova, SDP se zalaže ja jačanje pritiska na EU da pojača i pritisne po principom financijske mrke i batine, Crnu Goru, Srbiju i Sjevernu Makedoniju, te da se omogući Frontexu da rasporedi stalni korpus europske granične i obalne straže u zajedničke operacije u regiji. SDP se zalaže za daljnje jačanje kadrovskih i materijalnih resursa MUP koji služe za bolju kontrolu državnih granica. SDP se zalaže za oštro sankcioniranje trgovaca ljudskih sudbina, a ne kao do sada da ih 80 posto dobije uvjetne kazne. SDP se zalaže za jačanje suradnje u readmisiji i povratku, po principu mrkve i batine sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Također, na razini EU treba hitno uskladiti viznu politiku (države Balkana moraju prihvatiti viznu politiku EU)."

NATO i Ukrajina

Treba li nam NATO? Koliko treba biti angažman Hrvatske u ratu u Ukrajini?

HDZ: "Nikada nije bilo riječi o slanju Hrvatske vojske u Ukrajinu. Hrvatska, EU i NATO te mnoge druge države pomažu Ukrajini u njezinoj borbi protiv brutalne ruske agresije. S našim iskustvom Domovinskom rata, a uzimajući u obzir da je Ukrajina bila i jedna od prvih država koje su priznale Hrvatsku, Hrvatska je uz prijateljsku Ukrajinu, koja brani svoj teritorijalni integritet i opstojnost protiv agresora. Hrvatska pomoć je diplomatskog, ekonomskog, financijskog, humanitarnog i vojnog karaktera i ona će se nastaviti kako bi se Ukrajina obranila. Zbog izričitog protivljenja predsjednika Milanovića, Hrvatska je jedna od rijetkih država članica EU koja ne sudjeluje u misiji obuke ukrajinskih vojnika EUMAM. Bez obzira na to, naša ukupna pomoć je značajna i iznosi 266,16 milijuna EUR. Prema istraživanju Instituta Kiel (veljača 2024.), RH zauzima 14. mjesto na svijetu po ukupnoj pomoći Ukrajini izraženoj u postotku BDP-a (0,439 posto). Ako se uzme u obzir samo vojna pomoć RH je 15. na svijetu (0,302 posto BDP-a), a po upućenoj humanitarnoj pomoći je na 3. mjestu na svijetu (0,137 posto BDP-a)."

SDP: "SDP je jasno i nedvosmisleno osudio agresiju Rusije i Putinovog režima na Ukrajinu. Zalažemo se za slanje vojne pomoći od strane NATO-a, u smislu naoružanja, kao i slanje humanitarne pomoći. Međutim, apsolutno je neprihvatljivo je šaljemo naše ljude da tamo ginu. Podsjećamo da su klubovi Zeleno-lijevog bloka i SDP-a u saborsku proceduru bili uputili prijedlog zaključka kojim bi se razriješila politička kriza vezana za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Smatrali smo da Republika Hrvatska, kao jedna od članica EU koje sudjeluju u misiji vojne pomoći Ukrajini, treba doprinijeti u onim područjima u kojima ima iskustva koja su specifična u odnosu na druge zemlje. Od početka agresije Rusije na Ukrajinu smatramo da se Hrvatska treba solidarizirati s Ukrajinom i Ukrajincima i pomoći im unutar svojih mogućnosti i kapaciteta."

Plaće i mirovine

Planirate li rast plaća i mirovina te na koji način?

HDZ: "U mirovinskom sustavu nastavit ćemo s provođenjem odgovorne mirovinske politike usmjerene na daljnji rast mirovina vodeći računa o uspostavljanju ravnoteže između pravedne preraspodjele sredstava i prethodnih uplata u sustav. Mirovine ćemo povećati za 30 posto, odnosno prosječna sveukupna mirovina iznosit će 750 eura. Za umirovljenike između 35 i 39 godina staža, mirovine će prosječno biti 935 eura, a za umirovljenike iznad 40 godina radnog staža prosječno 1.100 eura. Osigurat ćemo i promjenu formule usklađivanja mirovina u odnosu na rast plaća i troškova života u omjeru 85:15 u korist umirovljenika. Uvest ćemo u godišnji dodatak umirovljenicima, uzimajući u obzir i prethodne uplate u mirovinski sustav. Također, planiramo nastavak poticanja duljeg rada putem redefiniranog modela povećanja mirovina, odnosno tzv. bonifikacije te dodatno proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi uz istovremenu isplatu mirovine na obrtnike i samostalne obveznika uplate doprinosa. Isto tako, predviđeno je i povećanje dodanog staža sa sadašnjih šest mjeseci na 12 mjeseci za svako rođeno/posvojeno dijete. Što se tiče plaća, u proteklih osam godina prosječna plaća podignuta je za 65 posto – sa 749 na 1239 eura, minimalac je udvostručen na 840 eura bruto, a medijalna plaća povećana je za 61 posto u odnosu na 2016. godinu, sa 658 na 1059 eura. Nakon što smo kroz godine povećavali osnovicu ukupno 40 posto, proveli smo i rekordnu reformu plaća u državnom i javnom sektoru kako bismo povećali djelotvornost države, a rast plaća je u samo godinu dana prosječno 32 posto. Postigli smo visoku razinu socijalnog dijaloga sa sindikatima i poslodavcima gradeći kvalitetnija radna mjesta te poticajno poslovno okruženje. U narednom razdoblju prosječnu plaću podići ćemo za dodatnih 30 posto, na najmanje 1.600 eura, minimalnu bruto plaću podići ćemo na 1.250 eura, potaknut ćemo otvaranje 125 tisuća novih radnih mjesta te dostići zaposlenost od 75 posto. Cilj nam je da do kraja mandata imamo 1,7 milijuna zaposlenih. Istaknuli bismo također da ćemo povećati i minimalnu studentsku satnicu na 7,81 euro te da ćemo omogućiti studentima priznavanje njihova rada u staž mirovinskog osiguranja, na dobrobit njihove karijere, ali i mirovinskog sustava u cjelini. I dalje ćemo biti stabilna i pouzdana Vlada koja stvara poticajno poslovno okruženje, bez obzira na krize i okolnosti koje bi nas mogle snaći."

SDP: "Trenutni mirovinski sustav u Hrvatskoj ugrožava ekonomsku sigurnost umirovljenika. Ovaj sustav oslanja se na proračun države, ali nedostatak adekvatnog rasta mirovina u usporedbi s rastom cijena i plaća te visoka stopa inflacije predstavljaju ključne probleme za umirovljenike. HDZ-ova politika nije uspjela osigurati potrebno povećanje mirovina, zbog čega hrvatski umirovljenici žive s niskim standardom i stalnom prijetnjom siromaštva. Dodatni problem je i postojeća formula za usklađivanje mirovina koja dovodi do toga da mirovine rastu sporije od prosječnih plaća, sugerirajući da je smanjenje omjera mirovina i plaća implicitni cilj trenutnog sustava. SDP će s partnerima povećati prosječne mirovine na više od 750 eura tijekom četverogodišnjeg mandata. Ovo ćemo postići promjenom formule usklađenja, uvođenjem trajnog dodatka i postupnim povećanjem mirovina. Mjere će osigurati rast svih mirovina, s većim rastom manjih mirovina, čime se brine o fiskalnoj održivosti i dugoročnoj stabilnosti mirovinskog sustava. Ovaj plan nastoji osigurati trajno povećanje mirovina bez ovisnosti o predizbornim obećanjima. Dodatno, štitit ćemo novčanik građana od inflacije – veće plaće i bolji životni standard. U SDP-u smo svjesni značajnog pada životnog standarda hrvatskih radnika i umirovljenika, što je rezultat rasta cijena energenata, hrane i ostalih proizvoda i usluga. SDP želi promijeniti gospodarski sustav kako bi radnici i umirovljenici dobili dio novostvorene vrijednosti nasuprot sadašnjoj redistribuciji novca prema privilegiranim skupinama."

Američki predsjednički izbori

Preferirate li Joea Bideana ili Donalda Trumpa te iz kojeg razloga?

HDZ: "Izbore u Americi odlučit će američki birači, a oni su važni jer se odražavaju na cijeli svijet. Ne špekuliramo o konačnom ishodu i neovisno o njemu naša namjera je jednaka – uspješno nastaviti snažiti strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Rezultati koje smo postigli u dosadašnjim mandatima govore sami za sebe o tome koliko smo produbili naše odnose – ulazak u Program izuzeća od viza te Global Entry program, potpisivanje Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, nabavka borbenih vozila Bradley te nabavke helikoptera Black Hawk uz značajnu vojnu pomoć SAD. Bez obzira na to tko će biti u Bijeloj kući, naša očekivanja su da NATO ostane temelj sigurnosti euroatlantskog područja."

SDP: "Biden, naravno. Brani vrijednosti liberalne demokracije, protiv populizma i za obranu kakve takve socijalne države koliko ona može biti u SAD-u."

Prvi potez nakon preuzimanja vlasti

Koji bi bio vaš prvi potez pri dolasku na vlast?

HDZ: "Nakon što dobijemo još jedno povjerenje naših građana prvo ćemo donijeti Program rada Vlade do 2028. godine koji će sadržavati prioritete iz našeg izbornog programa. Od prvog dana novog mandata provodit ćemo našu viziju Hrvatske: Jedna od ključnih tema narednih mjeseci bit će daljnje suzbijanje inflacije, koja uz sigurnosne i gospodarske poremećaje u svijetu uslijed sukoba postaje ključan izazov s kojim ćemo se baviti. Od ostalih prioriteta, u Programu smo posebno istaknuli da Hrvatsku vidimo kao uspješnu, vitalnu, pravednu, održivu i suverenu državu koja izražava zahvalnost hrvatskim braniteljima te posebno njeguje i jača jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske, a osobito se zalaže za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Četiri glavna razvojna smjera u ovom desetljeću na koja ćemo posebno biti orijentirani su demografska revitalizacija, digitalna transformacija, dekarbonizacija te obrazovanje, koje je okosnica uspješnije Hrvatske, zadovoljnih ljudi i kvalitetnog životnog standarda svih – osobito djece, mladih, obitelji i umirovljenika. Pritom ćemo uvijek u središte stavljati sigurnost, dobrobit i blagostanje naših građana te zaštitu nacionalnih interesa, u skladu s našom politikom modernog suverenizma koja najbolje odgovara ovom vremenu punom izazova."

SDP: "Ukinuti Lex AP, zakon opasnih namjera koji je udar na novinarstvo i služi za ušutkivanje novinara kako bi se prikrila HDZ-ova otimačina novca građana i korupcija na najvišim razinama; Smjena glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, lažova, muljatora i HDZ-ovog slugu koji je trebao sakriti HDZ-ov kriminal; 750 eura prosječna mirovina – sa SDP-om veće mirovine; SDP će početi s povećanjem mirovine promjenom formule usklađenja i uvođenjem trajnog dodatka."

POGLEDAJTE VIDEO: Jedni na glasovanje, drugi na posao. Provjerili smo tko sve radi na izbore