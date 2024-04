Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa, bivša savjetnica predsjednika Frane Tuđmana i bivša predsjednica stranke Demokratski centar, u intervjuu za Nacional komentirala je rezultate parlamentarnih izbora i opcije za sastavljanje Vlade.

Smatra da su rezultati više-manje očekivani, ali sumnja da je HDZ njima zadovoljan. "Osim što su na prošlim izborima osvojili čak pet mandata više, otada su prekrojene izborne jedinice i rezultat im je mogao biti bolji", tvrdi Škare Ožbolt.

Ističe da je najbolja strana ovih izbora velika izlaznost. "Navikli smo se da vlast skroji manjina koja izađe na izbore pa je ovo svakako ugodno iznenađenje. Tome je prvenstveno pridonio predsjednik Milanović najavom da će biti mandatar za sastav Vlade", objašnjava Škare Ožbolt.

Ističe kako je Domovinski pokret ostvario dobar rezultat s 14 mandata. Slikovito opisuje situaciju u kojoj se trenutno nalaze. "Pred DP-om je sad 'Sofijin izbor'. Ako podrže Rijeke pravde, dio njihovih birača to će im zasigurno zamjeriti iz svjetonazorskih razloga, bez obzira na to što retorika Zorana Milanovića nije ljevičarska. Ako DP koalira s HDZ-om, samo će vratiti HDZ-u ono njegovo desno krilo koje je ranije odbacio i to je kraj DP-a. Do sljedećih izbora neće postojati. Kažem, Sofijin izbor", rekla je Škare Ožbolt.

Osvrnula se i na otkrivene poruke Josipe Rimac koja se sastala s predsjednikom Upravnog suda i uvjerila ga da poništi odluku koju je donijelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. "Josipa Rimac je fascinantna, to je talent za premijerku. Pretpostavljam da se ni tom sucu nije ništa dogodilo. A to je otkriveno usred kampanje. U toj situaciji bilo bi normalno da je DORH istog trena izašao s priopćenjem u kojem navodi da će sve to istražiti. Ali, nitko ništa. Pravosudne institucije šute, nema nijedne reakcije pravosudnih struktura. Nekad prije bi uhapsili suca, provukli ga kroz blato i pitali – što je ovo", izjavila je Škare Ožbolt.

