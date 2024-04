Pregovori za koje je premijer Andrej Plenković govorio da će brzo završiti, očito ne teku tako lagano. Domovinski pokret je neumoljiv oko svog uvjeta da sa SDSS-om ne žele ni u Vladu niti tu stranku vide kao dio saborske većine.

Podrška manjinskih zastupnika HDZ-ovu kandidatu (op.a. odluku su donijeli jučer) za predsjednika Sabora Gordanu Jandrokoviću, Domovinskom pokretu je neprihvatljiva, saznajemo od člana DP-a i jednog od pregovarača s HDZ-om. Danas pred kamere ne žele, ali neslužbeno poručuju: "Ako SDSS to podrži, mi nećemo i možemo se pozdraviti s HDZ-om", kaže nam član stranke.

Znači li podrška manjinskih zastupnika Jandrokoviću i podršku vladi, premijer nije htio reći, no jasno je da se Plenković ne želi odreći manjina, a to je poručio i jučer rekavši da ostaje uz manjine, a manjine uz njega. Član DP-a i sudionik pregovora, kaže da se na sastanku u srijedu u Banskim dvorima gotovo cijeli sastanak govorilo upravo oko manjinskih zastupnika. "Plenković nas je cijeli sastanak lomio", a njegovo inzistiranje na SDSS-u, DP-ov pregovarač opisuje ovako: "Pupovca voli više nego vlastitu suprugu, na naše argumente skakao je kao da mu oči čupate."

Iz DP-a kažu da ih je premijer na sastanku pitao bi li imali nešto protiv da jedan koalicijski sporazum HDZ potpise s DP-om, a drugi s manjinama – što u DPU vide kao pokušaj prijevare. Kažu: "Plenković nas želi preveslati. Nije šija nego vrat. Na to ne možemo pristati."

Andrej Plenković na pitanje je li različite koalicijske sporazume nudio kao rješenje, kaže da se ne sjeća. Kako će riješiti pitanje manjina, nije htio odgovoriti ponovivši da će za stol ponovno u ponedjeljak. Domovinski pokret na pitanja je li protivljenje srpskoj manjini u Vladi korak unazad ponavljaju da je problem u SDSS-u kao stranci, a ne srpskoj manjini. Na pitanje kako misle bilo kojem zastupniku zabraniti da da podršku kako želi, poručuju da ne mogu, ali odluku poput glasanja za predsjednika Sabora vide kao sudjelovanje SDSS-a u većini. Na sastanku se otvorila još jedna tema – financiranja Srpskog narodnog vijeća, koji izdaje novine Novosti. DP traži ukidanje tog financiranja, a Plenković se danas o tome nije htio izjašnjavati.

Inače, saborski zastupnici nacionalnih manjina, koji su jučer dali podršku Gordanu Jandrokoviću za predsjednika, a time i konstituiranju Sabora, poručuju da do idućeg tjedna ne žele javno istupati. Ono što nam neki od njih neslužbeno kažu je da podrška konstituiranju Sabora nije i podrška Vladi i da tek treba vidjeti kako će se stvari razvijati. Napominju i da je na jučerašnjem sastanku bio predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak i da su on i njegov kolega Klasić, kao i HNS-ov Predrag Štromar, uz njih. Objašnjavaju da to znači da Klub nacionalnih manjina i HNS-a i HSLS-a broji 11 ruku, što nije beznačajno u odnosu na 13 ruku Domovinskog pokreta. Uz naglasak, kažu naši sugovornici, da je pitanje hoće li kako tvrde svih 13 ostati složni do kraja pregovora o Vladi.

Na uporna pitanja novinara o pregovorima s DP-om, Plenković u petak nije htio odgovarati.

