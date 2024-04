U studiju RTL-a gostovali su i svoje reakcije na prve izlazne ankete parlamentarnih izbora 2024. podijelili Nina Obuljen Koržinek (HDZ), Mišel Jakšić (SDP), Marija Selak Raspudić (Most), Igor Peternel (Domovinski pokret) i Urša Raukar-Gamulin (Možemo).

Prema prvim izlaznim anketama HDZ ukupno dobiva 58, SDP 44 mandata, Domovinski pokret 13, Možemo 11 i Most 9.

"To su izlazne ankete, meni je zadovoljstvo da smo potvrdili da je najveći postotak građana dao podršku HDZ-u. Kao što sam rekla, obično se brojevi malo promijene, ono što smo očekivali to smo potvrdili. To je veliko priznanje nakon dva mandata ući s takvom podrškom", rekla je Obuljen Koržinek.

"Hvala svima što ste u velikom broju izašli na izbore, što znači da smo puno pogodili i da su građani rekli dosta i tražiti promjenu. Iz našeg kuta mi je drago da smo pokazali snagu", rekao je Jakšić.

"Dobro je da vidimo što građani misle o našem radu. Nismo nezadovoljni što se tiče rezultata, jedino HDZ ima razloga biti nezadovoljan. Dogodit će se da je proljeće i vrijeme za promjene", kaže Selak Raspudić.

"Vidjet ćemo konačne rezultate, zadovoljni smo sa 13 mandata, računali smo s 12-16 mandata. Cijenimo svaki glas", rekao je Petrnel.

"Mislim da je ovo veliki uspjeh možemo, mi smo poduplali naš klub.Pokazali smo se kao stranka važnaq na nacionalnoj razini. Bila je mantra da smo samo za Zagreb, sada se vidi da imamo snagu na državnoj razini i sigurni smo da to vodi jednoj proljetnoj promjeni", kaže Raukar-Gamulin.

Obuljen Koržinek kaže da su kao što su očekivali dobili najveći broj. "Treba vidjeti, ovo su izlazne ankete. Možemo biti zahvalni i zadovoljni s ovako visokim rezultatom."

Na pitanje jesu li spremni s nekim dogovarati vladu, kaže: "Ako mi nemamo dovoljno mandata, onda nitko drugi nema. Kada gledate HDZ i dvoje stranaka ljevice, mi imamo više nego oni zajedno. E sad, ako postoji dogovor o kojem smo razgovarali, lijevih i desnih i ekstremno desnih, da svi pokušaju nešto, to ćemo vidjeti. Važno je poslati poruku da su građani poslali poruku kome daju povjerenje... Ključno je da imamo ponovno stabilnu vladu".

Mišel Jakšić se osvrnuo na komentar Obuljen Koržinek. "Imali smo vladu, koaliciju HDZ-a, Zekanovića, Pupovca, libearala i svih onih koji su putem ispadali i pelazili njima. Toliko o tome koliko je bitna ideologija i koliko jamči stabilnost. Kad pričamo o SDP-ovoj 4. izbornoj jedinici, ja bih sad malo privatizirao i iskoristio priliku zahvaliti Koprivnici, Podravini i Slavoniji i Baranji, što zajedno s kolegama i Možemo smo pokazali da se u 4. jedinici ljevica može potpući s HDZ-om."

Upitana je li spremna podržati lijevu vladu, Selak Raspudić odgovara kako sumnja da će itko krenuti u pregovore već večeras. "Treba pričekati konačne rezultate. Nama je bitno skinuti HDZ s vlasti, ali to nikada nije značilo da ćemo se odreći svojih vrijednosti. Vidjet ćemo što će se događati u narednim danima. O postocima najviše ovisi koji su mandati rubni i koliko se nešto može promijeniti. Bitno je naglasiti da jedno 130.000 građana nema važeću osobnu iskaznicu, što je problem, a i oni koji su imali važeću nisu uneseni u sustav."

Peternel se složio sa Selak Raspudić da nismo vidjeli točne postotke. "Zadovoljni smo, predjednik će u toku večeri dati izjavu iz stožera, a na predsjedništvu sutra ćemo početi razmišljati što i kako dalje".

"Mislim da treba vratiti povjerenje građana u politiku, trebaju svi oni koji su kao cilj stvavili micanje HDZ-a s vlasti i onda to izvršiti. Pred svima nama je odgovornost da se držimo onoga što smo obećali", rekla je na kraju Raukar Gamulin.

