U Hrvatskoj su danas održani izbori na kojima su građani birali 11. saziv Hrvatskog sabora. Birališta su otvorena danas u 7 sati, a zatvorena u 19 sati. Prve izborne rezultate koje će Državno izborno povjerenstvo objaviti u 21 sat, Hrvatska demokratska zajednica dočekuje u izbornom stožeru koji se nalazi u hotelu Westin u Zagrebu. Sva događanja u izbornom stožeru HDZ-a prate i reporterke RTL televizije, Dajana Šošić, Mirjana Posavec i Marina Brcković.

TIJEK DOGAĐANJA

HDZ sigurno ide prema trećem mandatu

21.12 - Davor Božinović kazao je za RTL u razgovoru s reporterkom Dajanom Šošić da su ovo rezultati koji se broje. "Ono su bile ankete, u kojima se ne vidi margina. ovo je nešto što ide u smjeru kako smo gledali na prošlim izborima. HDZ sigurno ide prema trećem mandatu i Vladi koju će voditi Andrej Plenković", kazao je.

"Ono što je meni posebno drago, uvijek se govorilo da HDZ-u ne odgovara velika izlaznost, a ovo je rekordna izlaznost", kaže. Na pitanje o koalicijskim partnerima, kaže da treba ostaviti to dok semafor ne pokaže zadnje rezultate.

"Čekamo dalje prebrojavanje rezultata ali već sada vidimo da im ništa nije uspjelo. Na kraju će se izbrojati očan broj mandata, ali već ovo je razlog za zadovoljstvo", kaže. Kaže da od Milanovića očekuje da će dati mandat izbornom pobjedniku, tko donese 76 mandata. Nije mu to bilo drago niti zadnji put učiniti, ali tolike opstrukcije ne očekujemo", kaže.

Oduševljenje u stožeru

21.10 - U HDZ-u se nakon objave rezultata razlio val oduševljenja. Svi su pljeskali i skandirali 'Pobjeda, pobjeda!'

HDZ-u 67 mandata

21.02 - Stigli prvi neslužbeni rezultati DIP-a. Prema njima, HDZ dobiva 67 mandata

U stožeru dobro raspoloženje

21.00 - U stožeru HDZ-a vlada dobro raspoloženje, a posebno raspoložen bio je Marin Piletić koji je našoj reporterki Mirjani Posavec pozirao s osmijehom od uha do uha.

Marko Milić vjeruje u pobjedu HDZ-a

20.55 - "Kada gledamo do sada ankete s dijasporom, HDZ bi mogao biti nadmoćniji od SDP-a za dvadesetak mandata, rekao je Marko Milić u razgovoru s reporterkom Mirjanom Posavec.

"Što se tiče velike izlaznosti, uvijek se govori da kada je velika izlaznost HDZ, ne može pobjediti. Sada vidimo da nije tako", rekao je. Dodao je da vjeruju da će imati preko 60 mandata.

Anušić spomenuo DP kao potencijalne partnere

20.07 - Reporterka Dajana Šošić razgovarala je u stožeru s Ivanom Anušićem. Kazala je da je atmosfera u stožeru živnula.

"Izlazne ankete su izlazne ankete. Kao i one što su bile prije, koje su nam davale nešto malo više nego ove ankete. Vjerujem da ćemo se penjati kako bude prolazilo vrijeme i kako budu stizali konkretni prebrojani listići. Vjerujem d aćemo ići na 61-62 mandata", rekao je Ivan Anušić.

Komentirao je da je to manje nego prije 4 godine. "Je, manje je, naravno da je manje, treba izanalizirati zašto i iz kojeg razloga je manje, vidjeti gdje nismo učinili dovoljno nego što je trebalo učiniti", kaže. "Partneri s kojima ćemo slagati novu vladu svakako moraju sada uključivati i nove partnere, očigledno je da nećemo imati dovoljno s onim partnerima s kojima smo do sada radili, da ćemo uključiti i pozvati u Vladu i nove partnere", kazao je.

Na pitanje hoće li to biti DP, kaže: "Prirodno nameće se da bi to trebao biti Domovinski pokret, svakako sa Možemo ne možemo slagati vladu.".

Na pitanje je li se on čuo s premijerom te jesu li krenuli prema DP-u, Anušić kaže da su "oni gore sada razgovarali". "Je li netko preuzeo zadaću, to će odlučiti premijer. Vidjet ćemo tko će s njima kontaktirati, tko će s njima razgovarati", rekao je.

Upitan je li HDZ-u bliža struja oko Maria Radića, s obzirom da se priča o raskolu u DP-u, rekao je da ne zna da li dolazi do raskola.

"Domovinski pokret sada po anketama ima 13 mandata i mislim da su oni kompaktni, ne bi trebalo biti nikakvih ovih i onih struja. Oni će u predsjedništvu donijeti odluke kako će ići dalje, ali to ne bi ja komentirao", kaže.

Na pitanje je li problem što su oni komentirali da ne bi s SDSS-om, kaže da nije problem ako oni ne žele s SDSS-om, niti ako oni (HDZ) žele s DP-om, ili s manjincima. "Sada je sve stvar pregovora. pregovori koji će trajati; ključna je matematika, ništa više. 76 ruku je ključno i vdijet ćemo kako će se to posložiti", dodao je.

"Politika se ne može voditi nikakvim ultimatumima, niti ucjenama, pa to mislim i sada ovog puta", rekao je. Smatra da je Plenković dobar pregovarač te da je do sada pregovarao mnoge stvari za Hrvatsku i u vanjskoj i u unutarnjoj politici.

komentirao je i jedan mandat manje u svojoj izbornoj jedinici. Kaže da on ne traži nikakav alibi. "Ne žalim se, znao sam da će biti teža utakmica", rekao je. "To je za mene očekivano, to je bio naš cilj i naša vizija. Nakon analize rezultata, analize svake posebne općine i svakoga grada, će se analizirati gdje je bilo propusta i povlačit će se određeni potezi koji se inače povlače", rekao je. Na pitanje što je to, kratko je dodao da je to "uštimavanje stranačke infrastrukture".

Stigao i general Adanić

20.03 - Među uzvanicima koji su stigli u stožer HDZ-a je i general Stjepan Adanić, a stigao je i Zoran Đuroković iz uprave Hrvatskih voda.

Sve više ljudi pristiže u stožer

19.55 - U stožer HDZ-a stigao je i Ivan Anušić.

Habijan zadovoljan rezultatima

19.40 - Reporterka Mirjana Posavec javila se iz stožera HDZ-a, koji se sve više počeo popunjavati. "Razgovarala sam s iskusnijim HDZ-ovcima i oni procjenjuju da će se rezultat mijenjati i da će osvojiti sva tri mandata u dijaspori", kazala je.

Izjavu je iz stožera dao i Damir Habijan. "Matematika pokazuje da je HDZ treći puta zaredom pobjednik i naravno da smo s tim zadovoljni", rekao je.

Na konstataciju da je HDZ lošije prošao u 3. izbornoj jedinici te da je dosta glasova otišlo Posavcu, Habijan kaže da su to izlazne ankete. "Ali 2016. i 2020. godine ako gledamo te izlazne ankete, i ako onda pogledamo krajnji rezultat, HDZ je uvijek na to nadodao još mandata i siguran sam da će tako biti i večeras, s time da ove izlazne ankete pokazuju samo deset izbornih jedinicica u Hrvatskoj. Siguran sam da će glasovi Hrvata u BiH pokazati da će te mandate dobiti HDZ", rekao je.

Na pitanje jesu mogli bolje, rekao je da je on prošao cijelu svoju izbornu jedinicu te da su bili na terenu među ljudima. "Naravno da u današnje doba morate koristiti društvene mreže, ta sinergija jednog i drugog, mislim da je donijela taj rezultat", kaže.

U stožeru i Tomislav Madžar

19.26 - U stožeru HDZ-a je i Tomislav Madžar, kojeg je javnost upoznala za vrijeme kampanje bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Madžar je, podsjetimo, cijelo vrijeme bio uz Kolindu, te joj je nosio torbu sa stvarima.

Jandroković komentirao izlazne ankete

19.14 - Reporterka Dajana Šošić kazala je da je u stožeru još uvijek više medija nego članova. Kada su se pratile ankete, prelomio se pljesak, no svi su vrlo susdržani oko komentara. Prve izlazne ankete u stožeru HDZ-a komentirao je Gordan Jandroković. "HDZ je po treći puta uvjerljivi pobjednik izbora. Ovo je solidan rezultat", kazao je, dodavši da ima puno rubnih rezultata.

"Čekamo dijasporu, vjerujemo da ćemo i tu dobiti još tri mandata", kazao je. Nije se složio s time da su podbacili na izborima. "Očekujemo da ćemo ići još nekoliko mandata gore kada dođu službeni rezultati", kazao je. Opet je napomenuo da će rubni mandati biti važni. "Ovo je dobar smjer, vidimo da vodimo, da smo uvjerljivo prvi", kazao je.

Pogledajte prve reakcije iz stožera

19.07 - Naša reporterka Mirjana Posavec snimila je prve reakcije u HDZ-ovom stožeru po objavi prvih izlaznih anketa.

Rezultate su zajedno dočekali Marko Pavić, Vili Beroš i Hrvoje Zekanović.

Prve izlazne ankete

19.00 - Prema prvim izlaznim anketama, HDZ i partneri na parlamentarnim izborima 2024. godine dobivaju 58 mandata.

Sve je spremno za izbornu noć

18.46 - U stožerima je sve spremno za doček rezultata.

U HDZ-ovom stožeru nema alkohola

18.15 - U stožeru HDZ-a krenule su pripreme za doček rezultata parlamentarnih izbora 2024. godine. Kako nam javlja naša reporterka, u stožeru HDZ-a i ove godine nema alkohola te će se gositima služiti samo bezalkoholna pića.