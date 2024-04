Nove snimke Nacionala procurile su u javnost, u kojima premijer Andrej Plenković na privatnom sastanku priča o strategiji HDZ-a.

Osim što članove HDZ-a poziva da ljudima kući nose glasačke listiće, u polusatnom govoru Plenković ističe da je ogroman zadatak na čelnicima temeljnih ogranaka i čelnicima područnih odbora HDZ-a u pogledu privlačenja ljudi da izađu, organizacije, biračkih odbora, kontakta prema tim ljudima.

"Organizirajte aute, kombije, bilo što za starije ljude ako treba. To rade svi ovi naši iz županijskih organizacija, koje su poslušne ko’ vojska. Gori su od Torcide i Bad Blue Boysa", rekao je premijer.

Nacional je prethodno objavio audio zapis u kojem Plenković vrijeđa predsjednika Domovinskog pokreta, Ivana Penavu, kao i snimku o Zoranu Milanoviću i pojedinim hrvatskim medijima, od kojih, navodno, predsjednik prepisuje, a jutros i snimku u kojoj je brutalno izvrijeđao Most i njihove zastupnike Nikolu Grmoju i Ninu Raspudića te snimku kako hrvatski premijer, s prizvukom rasizma, političku Hrvatsku dijeli na onu dinarsku, sklonu HDZ-u, te dobar dio ostale u kojoj HDZ na izborima "igra u gostima".

Plenković je pred okupljenima u svom polusatnom monologu iscrpno govorio o tomu što misli kako se HDZ treba ponašati u zadnjim danima kampanje. Iz toga što je izjavio proizlazi kako osobno nije siguran da će HDZ bez maksimalnog angažmana ostvariti izborni rezultat dostatan da ponovo sastavi vladu. Iznio je i svoj motivacijski plan.

"Govorim najotvorenije sad, ovo je zatvoreni sastanak. Morate to shvatiti što stvarno mislimo. Da ne bi mislili da smo mi dobri. Nego mi kažemo, dobri smo, sutra će dio naših birača otići njima. Razumijete… Dakle, ova zadnja dva, tri dana, to sam jučer bio u Dubrovniku s jednim liječnikom. Mi smo sad operativa, do nas je kakva će biti izlaznost, tko će glasati za nas, moramo se ponašati kao da po anketama gubimo s 20 razlike. Znači, naš pristup mora biti: gubimo i moramo izaći, da dođemo do najstarijega, najzadnjega, doći kod njega kući i donijeti mu izborne listiće. To mora biti optika. Ne optika – vidiš, mi vodimo s 11 razlike, pobijedit ćemo sto posto. Ako uđemo u taj mod, ta je anketa već ok, da će sve biti dobro – neće biti dobro. Znači, moramo se ponašati kao da gubimo", izjavio je Plenković.

"Oni igraju na veću izlaznost. Što je izlaznost veća, njihove šanse… tu je matematika jasna. Zato je jako bitno vidjeti, navodno, neke ove prilike, ako pada kiša… sve je to bitno. Srijeda? Neobičan je dan. Dio ljudi, šta ja znam… nema kave, nema nedjeljnog ručka. Znači, kulturološki u tom smislu, to je isto diverzija. Nije on izabrao slučajno srijedu, a ne utorak ili četvrtak. Znači, birao je dan koji je jednako daleko od oba vikenda. Da nema spajanja, nego da su ljudi tu, da ih se napuca s temom – moramo pobijediti, moramo pobijediti, ili ćemo propasti jer su ovi svi lupeži i izdajnici", rekao je.

