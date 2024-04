Božo Petrov rekao je na početku obračanja medijima da su se pojavile netočne infomacije.

"Mi smo htjeli da svi s Mosta budu na listi", rekao je Petrov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže da mu je žao što par Raspudić odlazi iz Mosta i nada se da ovo nije kraj suradnje te da će i dalje surađivati u Saboru.

"Nismo imali uvjeta, ja sam izabrao Most, ja sam želio sve. Želio sam i Selak Raspudić kojoj je bilo ponuđeno prvo mjesto. Ne mislim da sam stao ni na jednu stranu, htio sam i Mariju Selak Raspudić i Nina Raspudić i Marina Miletića i Nikolu Grmoju – aspsolutno sve, ali neki to nisu mogli prihvatiti. Ponuđen je bio izbor da budu svi. Njoj je to bilo neprihvatljivo. Ja sam birao Most i birao sam sve".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam izabrao Most, a ne Miletića", naglasio je i dodao da je želio i Mariju Selak. Nije bilo svađe vezano za mjesto.

Nije stao ni na jednu stranu, naglasio je više puta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje tko je uvjetovao mjesta na listi, Petrov je više puta ponovio da je njemu bilo u interesu da svi budu na listi.

"Kako je kampanja intenzivna, dolazi do grešaka. Svi griješe. I ja griješim. Ono što je Miletić pogriješio je to što se ogradio od kolegice i za to se ispričao".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na žalost kao predsednik nisam ih uspio pomiriti. Kampanja je uvijek takva. Svi oni koji su sudjelovali znaju da se nekada dogode stvari koje nisu uvijek ugodne. U trenutku kada se netko ispriča možete to dokazati samo dijelima, a za to je potrebno samo vrijeme", rekao je Petrov.

Što se tiče političke trgovine, mi imamo svoje politike, ali ni u jednoj politici ne vidimo HDZ jer stranka koja je provodila kriminal i šutjela o tome.. Ne vidimo političku nikakvu stranku ni sa Možemo ni sa SDSS-om i to upravo zbog politike koju je provodio Pupovac sa HDZ-om. U trenutku kada se konstituira Sabor ako tu budu Suverenisti, DP i Most i prihvate se naše politike, onda se može ići u konstituiranje Sabora. Onda možemo razgovarati o sastavljanju nove vlade ili nove izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče suradnje s DP-om, i Most i Suverensiti smatraju da se treba okupiti oko inicijative da se smijeni ova vlast, ali ne pod svaku cijenu. Ako će se prikjljučiti SDP, prihvatiti naše vrijednosti, da se neće provoditi lijeve nacionalne politike, onda se može ići u konstituiranje Sabora.

SDP je odustao od Milanovića kao potencijalnog mandatara. "Mi govorimo o konstituiranju Sabora, ne govorimo o Vladi, a glede Sabora, smatram da predsjednik Sabora može biti neko iz DP-a, imaju veći broj mandata".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo, a ne vlada. To što je Plenković napravio Sabor kao vlastitu ispostavu, gdje oni donesu zakone pa onda dignu ruke. Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo. On donosi zakone, a vlada predlaže. Ako je tako, onda Hrvatski sabor može i predlagati i donositi zakone, a vlada se može očitovati.

Što se mene tiče neka postoji tehnička Vlada dok se ne konstituira Sabor. Bit će puno više u interesu hrvatskih građana. Najbolji primjer za to je dječji doplatak koji treba biti za sve dostupan. Po meni, Andrej Plenković, ako bude u tehničkoj vladi, može nam samo čestitati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problem s Možemo je što na sve načine pokušavaju ugurati rodnu ideologiju. To radi i HDZ, ali krišom.

Na pitanje je li prevara birača imati ista imena na parlamentarnim i EU izborima, Petrov kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Smatram da sudjelovanjem na listi vi dajete podršku toj listi i pokazujete ljudima za koga trebaju glasati. Jasno nam je da svih 12 kandidata neće biti u parlamentu, ali bitno je imati predstavnike koji su glas razuma".

Mi kažemo HDZ-u "ne", a ne samo Možemo i SDSS-u. Mi smo rekli i DP-u rekli naša stajališta. Ako DP ode s HDZ-om, to bi bila prevara birača. Postoji mogućnost i za 76 ruku i bez nas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi izbori su na DP-u, a ne na nama. Puno veća šteta je pustiti lopovima da budu na vlasti nego ići na nove izbore.

Most je u utorak u zadnji tren predao listu za EU parlament.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ove izbore izlazi s Hrvatskim suverenistima i HSP-om. Nakon obraćanja Marije Selak Raspudić, čeka se konferencija za medije Bože Petrova u 11.30 sati. Do sada Petrov nije htio komentirati nagađanja o raskolu unutar Mosta i odlasku bračnog para Raspudić.

Marija Selak Raspudić rekla je na konferenciji za medije kako je kontaktirala kolege iz Mosta i najavila im svoju pressicu. Do razilaženja nije došlo zbog liste za EU parlament nego zbog raznih nesuglasica tijekom predizborne kampanje, objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je bilo ponuđeno da budem nositeljica liste, a budući da je i Miletić želio biti na toj listi, a s obzirom na to da se Miletić od mene javno ogradio, mislila sam da nije primjereno da nosimo zajedničku listu", rekla je Marija Selak Raspudić i dodala da nema nikakvih problema što imamo različita mišljenja i što se tiče života.

"Jer ako imamo zajednički cilj, možemo poštivati jedni druge", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasila je da Nino Raspudić nije želio na EU listu jer nije htio zavaravati birače. Ne planira sjesti u Bruxelles.

Raspudić je dodala kako je ključno bilo kada je Miletić ne samo se ogradio od nje nego rekao: "Ona nije Most".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bračni par Raspudić sada su nezavisni kandidati.