Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je u petak da predsjednik Republike Zoran Milanović ne može biti kandidat za mandatara za sastav vlade, ali ni premijer, čak niti ako sada podnese ostavku i zastupnici ga odaberu, istaknuvši da sud može poništiti njihovu odluku i da je Ustav iznad svih.

'Ustav je iznad svih'

"Svatko je dužan držati se Ustava i zakona. Ustav je iznad i građana, predsjednika Republike, Ustavnog suda, Sabora i Vlade. Dakle, Ustav je iznad svih. Predsjednik Republike je pravodobno upozoren da može sudjelovati u kampanji, ali da mora odmah podnijeti ostavku. On tu ostavku nije podnio. Prema tome, sada je gotovo", poručio je Šeparović odgovarajući na pitanja novinara u petak nakon sjednice Ustavnog suda.

Ponovio je da Milanović ne može biti mandatar za sastav vlade, a ako bi takav mandat i dobio Ustavni sud bi tu odluku mogao poništiti. "On se svojim postupanjem doveo sam u poziciju da ne može biti mandatar i političke stranke ili sudionici u izborima moraju o tome voditi računa", naveo je Šeparović.

Predsjednik Milanović poručio je u obraćanju s Pantovčaka da je upozorenje Ustavnog suda priprema za državni udar te ustvrdio da je optimalan za premijera, ali da to nije ultimatum.

No, na tiskovnoj konferenciji 18. ožujka, tijekom koje je Ustavni sud objavio prvo upozorenje Milanoviću prema kojem kao predsjednik Republike nije smio sudjelovati u kampanji, niti biti kandidat bilo koje opcije na listi za parlamentarne izbore, predsjednik ustavnog suda Šeparović govorio je drugačije.

'Nakon izbora može dati ostavku i biti kandidat političke opcije'

Novinari su ga pitali smije li Milanović onda biti mandatar nakon 17. travnja, dakle nakon izbora, na što je Šeparović odgovorio potvrdno, uz uvjet da Milanović podnese ostavku.

Pitanje novinarke je glasilo: "Milanović smije njima biti mandatar nakon 17.4.?".

Prenosimo Šeparovićev odgovor, kao i snimku s te konferencije za medije:

"Nakon izbora, nakon što se izbori završe u demokratskoj i fer atmosferi, koji će biti regularni u skladu s Ustavom i zakonom i uz žestoku političku borbu koja je nesporna. Nakon što se izbori završe, onda predsjednik može dati ostavku na dužnost predsjednika države, može biti kandidat od strane političke opcije, to nije sporno. To nitko nije doveo u pitanje, da on ne može dati ostavku i biti kandidat, to njemu nitko ne brani. Ali opet ponavljam po petstoti put: Ne može biti kandidat sad na izborima za Sabor, ne može biti u prvoj niti bilo kojoj drugoj izbornoj jedinici. I ne može nastupati u tom budućem svojstvu predsjednika Vlade, sudjelovati u predsjedničkoj kampanji, dolaziti na skupove Socijaldemokratske partije, nastupati kao i svaki drugi kandidat, recimo kao predsjednik Peđa Grbin. Ne može", rekao je Šeparović.

Na konferenciji je ponovio da "ne vidi zapreke" da Milanoviću netko ponudi da bude mandatar i on to prihvati.

"Ako se Milanović bude ponašao sukladno Zakonu ne vidim zapreke da politička opcija koja pobijedi mu ponudi da bude mandatar, on prihvati - dobije većinu, mandat od predsjednika. Ne sebe, sigurno. Sve ono što bude u skladu s Ustavom i Zakonom - predsjednik može", govorio je prije nepuna dva mjeseca predsjednik Ustavnog suda.

