Nakon Domovinskog pokreta i Mosta, još se jedna stranka suočila s osipanjem svojih saborskih redova.

Zastupnik Hrvatskih suverenista i predsjednik stranke Marijan Pavliček poručio je da ga ne bi čudilo da je kolegica iz stranke Vesna Vučemilović već postigla dogovor s HDZ-om o tome da će podržati šefa te stranke Andreja Plenkovića u njegovom nastojanju da treći put postane mandatar za sastav Vlade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona je bila suzdržana na glasanju u subotu. Nije nam dala nikakvo valjano objašnjenje za tu svoju odluku. Njeno ponašanje nije korektno ni prema Mostu s kojim smo bili u predizbornoj koaliciji čiji je glavni naglasak bila borba protiv korupcije.

'Njezino ponašanje nije korektno'

Statut stranke propisuje da se svi članovi, pa tako i kolegica Vučemilović moraju pridržavati odluka stranačkih tijela. Nitko iz naše stranke ne može ući u koaliciju s HDZ-om i DP-om. To je bilo naše obećanje biračima. Na izbore smo izašli na jasnoj antikorupcijskoj platformi", poručio je Pavliček za Novi list.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odluka Vučemilović mogla bi biti bitna u jednom scenariju koji se spominje oko sastavljanja HDZ-ove većine. Kada bi HDZ morao pristati na uvjet DP-a da SDSS ne smije biti u zajedničkoj vlasti, nagađa se da bi manjine u potpunosti "otpale" iz te priče, odnosno u znak solidarnosti sa SDSS-om drugih pet zastupnika bi ostalo u oporbi. Tada bi HDZ, koji je osvojio 61 mandat, išao u koaliciji s DP-om (13 mandata nakon izlaska Kolakušića). U tom bi slučaju do većine, odnosno 76 ruku nedostajala još dva zastupnika, a Vučemilović bi potencijalno bila 75. ruka koja bi Plenkovića podržala za mandatara.

Podsjetimo, zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović poručila je u nedjelju na Facebooku kako nikad neće dati svoj glas za bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo! te dodala da nije sklona ostanku stranke u opoziciji ako Domovinski pokret postane dio nove saborske većine. Njezina je objava uslijedila nakon što su iz stranke izvijestili da neće sudjelovati ni u vladajućoj većini niti u vladi koju predvodi HDZ s nacionalnim manjinama i eventualnom Domovinskim pokretom, naglasivši da bi to bila izdaja birača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pavliček već je ranije poručio stranačkoj kolegici da je odluke predsjedništva 'ne' HDZ-u odluka koje se moraju držati svi članovi i da će biti izbačena iz stranke u suprotnom.

"Na njoj je hoće li poštivati odluku Predsjedništva stranke, koja je obvezuje kao člana Predsjedništva, i držati se stranačkih principa ili će otići nekim drugim putem i na taj način sama sebe diskvalificirati. Bilo bi mi žao da postane žeton kao što je bio Hrvoje Zekanović, ali to je već na njoj, ne na nama. Bitno je sačuvat ovo (obraz, op.a.) - to nije na prodaju. Meni je žao ako je kolegica odlučila prodati to", kazao je za RTL Danas u nedjelju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Raskol među Suverenistima, je li HDZ na korak do vladajuće većine?