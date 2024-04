A tek što su završili jedni izbori - čekaju nas drugi, i to za Europski parlament. SDP će sreću na skorašnjim izborima okušati s istim partnerima. I uglavnom poznatim licima.

Listu će predvoditi njihova najaktivnija zastupnica Biljana Borzan. Čelnik stranke u tome ne vidi svoju slabost već lopticu prebacuje u suparnički tabor. "Onaj koji je do jučer tvrdio da ga zanima samo Hrvatska i ništa osim Hrvatske, danas razmišlja o bijegu. E, ja o bijegu ne razmišljam", kazao je Peđa Grbin.

Na pitanje hoće li im predsjednik Milanović pomagati i u ovoj kampanji, Grbin kaže: "Što se tiče Predsjednika Republike, je li on kandidat, jesmo li ga predložili kao kandidata? Nismo!".

Na konstataciju novinara da nije bio ni prošli put, odgovorio je: "Prošli put je bio kandidat do trenutka dok Ustavni sud nije rekao da to ne može biti", dodao je. Na listi će, kaže Borzan, svatko moći pronaći nešto za sebe, no tko su joj kolege nije znala napamet."

Možemo! ide samostalno

HSS, Glas i Centar neće imati kandidate, a od partnera je na listi Dalija Orešković. Tonino Picula je posljednji. Možemo! ide samostalno. Kandidate ne otkrivaju, već se i oni radije bave Plenkovićem.

"Ono što je jedino pitanje je - je li to sigurna karta za Bruxelles ili je to rezervna karta, ovisno vjerojatno o ishodu pregovora s Domovinskim pokretom",kazala je Sandra Benčić.

Na pitanje hoće li nositi listu, šef HDZ-a Andrej Plenković bio je jasan: "Hoću".

Tko je najveće iznenađenje?

Najveće iznenađenje, barem po sastavu, mogla bi biti lista liberala na kojoj će biti tri bivša ministra i tri predsjednika stranaka. Prvi će biti IDS-ov Valter Flego.

"Uz liberalne stranke - IDS, PGS, HNS, HSLS, tu je i SDSS. Tu su i istaknuti pojedinci", kazao je Flego. I to bivši SDP-ovci Rajko Ostojić i Domagoj Hajduković. U posljednjem trenutku odustao je župan Marko Jelić. SDSS i HSLS će navodno kandidirati žene. Matija Posavec bit će drugi na listi, a Radimir Čačić 11.-ti.

Na pitanje kako to da Čačić i Štromar mogu s njim na listu, a za parlamentarne izbore bili su suparnici?, Posavec kaže: "Pa zato jer je europska politika i europski izbori nešto sasvim drugo". Na dodatno pitanje koliko ta koalicija može dobaciti, odgovara: "Pa ona je teška, prema rezultatima parlamentarnih izbora, oko 100 tisuća glasova.

Čačić kaže da je to rubno dva mandata.

Promjena i u Domovinskom pokretu. Listu ipak neće voditi Stjepo Bartulica već, po uzoru na HDZ, Ivan Penava.

"Ja ću biti kandidat. Kako će na kraju lista izgledat, to ćemo vidjeti", kazao je Bartulica koji kaže da će vjerojatno biti na vrhu liste.

Mislav Kolakušić neće s Domovinskim pokretom, a večeras će odlučiti hoće li i u kojem formatu uopće izići na izbore. Vremena za dogovore je sve manje. Jer liste se moraju predati sutra do ponoći.