REAKCIJA EU PARLAMENTARKE / Borzan: 'Mi nismo zastupnici s posebnim potrebama'. Ostavka Grbina? 'Joj, daj molim vas'

Biljana Borzan (SDP), prva na listi SDP-a i partnera za Europski parlament kazala je da kad se radi o Europskim izborima da se nikako u jednu rečenicu ne mogu staviti SDP-ovi i HDZ-ovi europarlamentarci jer većina građana uopće nema ni pojma tko su bili HDZ-ovi europarlamentarci. "SDP-ovi su bili vrlo glasni i istaknuti i uspješni u svojim nastojanjima. Čega god smo se hvatali to smo i izvršili", kazala je Borzan Na pitanje zašto je danas mala izlaznost kazala je da su Hrvati općenito zasićeni izborima i da pakleni plan HDZ-a da stavi europske izbore nakon parlamentarnih znajući da im se europska ekipa nikakva i samim tim da neće proći dobro ako se budu oslanjali na njih i u principu to se sad odrazilo i na izlaznost. To je bilo za očekivat, naglasila je. Na pitanje gdje je predsjednik SDP-a, nigdje ga nije bilo, dok je Andrej Plenković bio sveprisutan na EU izborima kazala je: 'Tu je, radi svoj posao. Nije bilo potrebe. Mi nismo zastupnici s posebnim potrebama, bili smo itekako vidljivi, odradili svoj posao i nije nam trebao nitko da nam diže vidljivost u javnosti'. kazala je Borzan. Cijeli razgovor pogledajte u videu