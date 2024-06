SDP je prije pet godina osvojio pet mandata, Međutim tada su imali 18 posto, a sada čak 27 posto. Može li to poslužiti Peđi Grbinu da ostane na čelu SDP-a provjerila je RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić u razgovoru s Arsenom Baukom. Svi u stožeru zadovoljni su s brojem mandata. U najavi, Petra je rekla kako on sigurno nije kandidat za novog predsjednika stranke, na što je on rekao:

"Kako znate?", a zatim joj je zamjerio komentar da je SDP izgubio od HDZ-a s obzirom da su osvojili dva mandata manje od njih. Ne smatra da je to gubitak na nacionalnoj razini. Nije mu se ni svidjela usporedba s njima.

"Od 28 socijaldemokratskih stranaka u zemljama EU, mi smo treći ili četvrti. ispred nas su Malta, Španjolska i još ne znamo za Portugal zbog vremenske razlike", rekao je. Naglasio je da su dobili 9 posto glasove više nego na prošlim izborima.

Što se tiče pospremanja unutar stranke, Peđa Grbin će ostati predsjednik dok se ne izabere novi, rekao je Bauk.

"Izbori će biti, kako su Plenković i Jandroković znali reći u ustavnom roku, ja ću reći u statutarnom roku", dodao je.

Bauk kaže da ga nikada nije privlačila ta vrsta politike, misleći na EU parlament.

