Hrvati su danas četvrti put na izborima za Europski parlament birali svoje zastupnike koji će ih idućih pet godina predstavljati u Bruxellesu i kreirati europsku politiku.

Za 12 mjesta na ovim izborima borilo se ukupno 300 kandidata s 25 izbornih lista iz Hrvatske. HDZ je dobio 6 mandata, SDP 4 mandata, Domovinski pokret i Možemo po 1 mandat.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je nakon objave izlaznih anketa za europske izbore prema kojima je DP osvojio mandat, kako se pokazalo da je DP treća politička snaga u Hrvatskoj, te čestitao Stephenu Bartulici na vjerojatno osvojenom mandatu.

U stožeru Domovinskog pokreta Stephan Bartulica koji je dobio 35 239 glasova odnosno 53, 89 posto obratio se javnosti.

"Stojim večeras pred vama u duhu zahvalnosti, prije svega dragom Bogu kojem dugujem sve. Snaga koja je ostala u meni je tu zbog njega. On je izvor i nosio me cijelo ovo vrijeme koje nije bilo nimalo lagano. Htio bi se zahvaliti svojoj obitelji, ženi i djeci koji su cijelo vrijeme bili uz mene, primili ožiljke, ali su čvrsto na nogama kao i ja večeras" odmah na početku obraćanja je kazao Bartulica.

"Svim ljudima, volonterima, onoj maloj vjernoj ekipi ljudi koji su bili uz mene svaki trenutak. Narod je jasno progovorio što misli. Duboko sam zahvalan svima", kazao je Bartulica.

"Kako je izgledala ova kampanja. Ispalo je kao da je bio referendum o meni. Umjesto da se govorilo o bitnim temama za hrvatsku budućnost. Još jednom ću ponoviti svim - Sve što ja imam sam na zakonit i pošten i častan način stekao. Nemam se što ispričavati", kazao je.

"Ova prljava kampanja koja se vodi danima neviđenom žestinom je urodila plodom tako da su ljudi rekli da to ne prihvaćaju. Neka to bude pouka za budućnost svima. Samo za znatiželjne novinare, ja sam nadopunio imovinsku karticu. Neću više reći ni jednu riječ o tome. Bio sam unaprijed osuđen i unaprijed izabran metom. Ali ovo ću reći - nikad neću odustati od svojih stavova i uvjerenja dok sam u hrvatskoj politici", rekao je.

" Što nosi budućnost? Očito hrvatski narod želi da ih zastupam u EU parlamentu. Tako će i biti. Na to se spremam već duže vrijeme. Moje geslo će biti 'Croatia first'. Hrvatsko članstvo u EU - DA, ali hrvatski interes na prvom mjestu. Što to znači? Treba veliko državničko umijeće da mi prepoznajemo što nam je u interesu a što nije. Svaka inicijativa Europske komisije nije nužno u hrvatskom interesu, a ja ću biti glas običnih ljudi, vama služi, vama koji ste me izabrali, a ne izabranim činovnicima koji nikome ne odgovaraju i donose odluke u ime svih nas" kazao je Bartulica.

"I dalje ću govoriti protiv ideološke kolonizacije, ideje koje su štetne pogotovo za našu djecu a koje se i dalje agresicno nameću iz Vrisela. Neću šutjeti o tome. I dalje ću govoriti u ime hrvatske djece koja su ugrožena, u ime hrvatske obitelji koje su ugrožene. Neću se ispričavati za svoj stav da naravna obitelj - majka, otac i djeca moraju biti centar politike. Moramo njima služiti i tako će biti", istaknuo je Bartulica.

" Suvereno je pravo svake države pa i Hrvatske da odlučuje tko i pod kojim uvjetima će prijeći granicu i ući u našu zemlju. Mi se nalazimo u jednoj široj zajednici, međutim već duže vrijeme govorim da treba ozbiljno promijeniti i pravila o azilu koji se jako zloupotrebljavaju, svjesno od mnogih ljudi koji žele pošto poto ući u Europsku uniju. Dakle, neke stvari će doći na red. Svi vidimo večeras da u Europi konzervativne suverenističke snage dobivaju. Mi rastimo, a Domovinski pokret je na tom valu" kazao je u svom govoru Bartulica

" Na kraju samo ću reći još jednu stvar. Svi koji su me cijelo ovo vrijeme podržavali kad je bilo najteže, a dobivao sam stotine poruka od ljudi koje ne poznam koji su vidjeli što prolazim, ja ću to uvijek imati u srcu", zahvalio je Bartulica.