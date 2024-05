Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Zaprešiću je na predstavljanju kandidata s HDZ-ove liste za europske izbore 2024. godine.

Plenković je komentirao SDP-ove rezultate na parlamentarnim izborima te Zorana Milanovića i Peđu Grbina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o Milanoviću, naveo je da je "kršitelj Ustava" nanio štetu instituciji predsjednika te da se ponio "kao politička kukavica". Optužio je predsjednika da nije imao hrabrosti ući "pošteno, fer, muški" u parlamentarne izbore i "nanio štetu jatacima iz SDP-a, licemjerna ljevica koja je osvojila jedan mandat više nego Bernardićev SDP".

"Milanovića kao strica i Grbina kao nećaka kojeg će 9. lipnja izbaciti s dužnosti predsjednika SDP-a smo teško porazili 17. travnja", istaknuo je Plenković i dodao da će ih poraziti na nadolazećim izborima za Europski parlament.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni koji su do jučer tražili iskru u oku Domovinskog pokreta, a sad kad je ta ista stranka složila Vladu s HDZ-om, sad glume branu najcrnjoj desnici", kazao je premijer.

'Milanović nas je osramotio'

"Licemjeri koji su svoju politiku detuđmanizacije demonstrirali jučer kad, osim rijetkih iznimaka, nisu poštovali Dan državnosti. Za razliku od njih HDZ je poštovao. Oni sad prepisuju Milanovićev model ponašanja. To će ih voditi do daljnjih poraza na hrvatskoj političkoj sceni", rekao je i kazao da je Milanović osramotio Hrvatsku i da se to vidjelo u njegovoj izoliranosti na međunarodnoj sceni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potpuno je nerelevantan. Za hrvatske građane je sreća što postoji Vlada koja Hrvatsku drži na pravoj strani morala, za razliku od njega koji bi nas svrstao u ruski kamp i nepovratno nas osramotio na međunarodnoj sceni", istaknuo je Plenković i rekao da je siguran da se "hrvatski narod neće dvaput zabuniti".

"Tu postoji samo kompleks, zavist i kršenje Ustava, to je biračima jasno", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković i Milanović bez pozdrava: 'Plenković upada sa svojom alibabinom družinom za vrijeme himne. Krkanluk'