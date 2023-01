Ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen premijer Andrej Plenković proveo je u društvu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Veliki je to bio dan za naciju pa je ga je premijer odlučio obilježiti kako spada. Prvo je poljupcima dočekao šeficu Europske komisije na granici u Bregani, da bi se potom zaputili u Zagreb gdje se malo proćaskali u Banskim dvorima da bi potom prošetali centrom grada i popili kavu, koju je naš premijer kao platio.

I sve je taj dan izgledalo bajkovito, no ni manje od 24 sata poslije uslijedio je šok, za hrvatske građane. Naime, nakon burnih novogodišnjih proslava i prospavanog prvog dana nove godine došao je prvi radni ran u 2023. To je značio i odlazak u trgovine, kafiće, plac…

I od tada se ne prestaje govoriti o tome što su trgovci i ovi drugi napravili. U pravilu su iskoristili prelazak na euro kako bi povisili cijene i tako dodatno udarili po džepu svoje sugrađane. Puno je govora, među ostalim, bilo i o poskupljenju kave. Vlasnici kafića iskoristili su priliku i cijene zaokružili na više, ali malo previše. Tako je kava koja je 31. prosinca koštala 12 kuna, dan kasnije bila dva eura, što je malo iznad 15 kuna.

Zanimljivo je što je upravo po tom pitanju izjavio Plenković 2019., kada je krenula priča o uvođenju eura u iskazivanje bojazni od porasta cijena.

"Građani su u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja kao jedan od najvećih strahova naveli povećanje cijena. Međutim, učinak konverzije kune u euro na rast potrošačkih cijena bit će blag i jednokratan. Na to ukazuju iskustva drugih članica gdje su cijene povećane za svega 0,23 posto. Da budem sasvim plastičan u razumijevanju ovoga, to znači da bi vam se prosječna cijena jedne kave povećala za oko dvije lipe", govorio je premijer. No da se to nije dogodilo sada je upalilo crveni alarm i u njegovoj Vladi.

Tako je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović nakon sastanka s predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja rekao da dizanje cijena zbog prelaska na euro neće proći kao i to da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana.

"Ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, je da im to neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana", rekao je ministar, poručujući kako su na stolu sve mjere, od crnih lista do zamrzavanja cijena široke liste proizvoda.

"I sada u ovoj situaciji kada smo uveli euro podižu cijene i na takav način pokušavaju prevariti hrvatske građane. To je ono što im neće proći", poručio je ministar.