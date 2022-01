Iako smo tijekom istraživanja za tekst u kojem smo detaljno rasvijetlili model zapošljavanja mladih snaga HDZ-a u Uredu predsjednika Vlade RH, slali upite i u Vladu RH, i agencijama koje su pružile uslugu jednomjesečnog zapošljavanja odabranim mladim kandidatima, pa i Juditi Emić, nedavno zaposlenoj glavnoj tajnici Mladeži HDZ-a, odgovori su počeli stizati tek nakon objave teksta.

Dakako, ništa nije demantirano, svi podaci koje smo objavili u tekstu su točni, no dobili smo niz zanimljivih obrazloženja koja su svakako vrijedna pozornosti šire javnosti. Iz Vlade je naglašeno da nam ne trebaju odgovoriti konkretnije o pozicijama osoba za koje smo uputili pitanja, no oni su ipak odgovorili, "u interesu transparentnog obavještavanja javnosti".

Za Juditu Emić, tajnicu Mladeži HDZ-a, koja je u jesen prošle godine zaposlena u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a onda je nakon mjesec dana zaposlena u Uredu predsjednika Vlade, iz Vlade kažu da radi posao stručnog suradnika (najniži koeficijent, 1.164). "Gđa Emić premještena je u Ured predsjednika Vlade zbog povećanog opsega posla uslijed aktivnosti koje su povezane s provedbom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i za potrebe provedbe javnih politika gdje prati i koordinira aktivnosti iz područja poljoprivrede i regionalnoga razvoja te EU fondova. Odbacujemo bilo kakve aluzije o tome da je njezino radno mjesto ili premještaj uvjetovan članstvom u HDZ-u", kažu u pisanom odgovoru iz Vlade i naglašavaju da je ona magistra inženjerka agronomije.

Od same Judite Emić smo, pak, saznali ono što smo i pretpostavljali u prvom tekstu: ona se javila na natječaj Agencije i – pomela konkurenciju. Judita Emić nam u pisanom odgovoru objašnjava da je završila fakultet 2020. godine, a u kolovozu 2021. se prijavila "na javni natječaj za radno mjesto stručne suradnice u Centru za zaštitu bilja", te je imala "pismeno i usmeno testiranje kao i drugi kandidati". Nakon testiranja je, objašnjava, obaviještena da je izabrana za radno mjesto stručnog suradnika u Odsjeku – Laboratorij za virologiju, u Odjelu za dijagnostiku i analitiku. U odgovoru iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu kažu pak da je nakon mjesec dana Judita Emić "na temelju sporazuma o premještaju premještena u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske na mjesto stručne suradnice sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima." Nadodaju još i da se ona "može vratiti u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu sukladno uvjetima koje ispunjava u vidu obrazovanja i radnog iskustva".

Emić najavljuje nastavak karijere

"Moja stranačka aktivnost nije vezana uz moju karijeru i posao te se i u nastavku karijere namjeravam baviti i educirati u smjeru poljoprivrede te regionalnoga razvoja čemu će mi pridonijeti sva stečena iskustva", posebno je u svom odgovoru naglasila Judita Emić.

Iz Agencije nismo, međutim, dobili odgovor koliko se kandidata javilo za radno mjesto koje je dobila Judita Erić, odnosno, koliko je drugih magistara inženjera agronomije "izvisilo", koliko je mladih ljudi uzalud prolazilo pismena i usmena testiranja. I kako je moguće da se već nakon mjesec dana odreknu stručne suradnice u Centru za zaštitu bilja, jer su – valjda – trebali stručnu suradnicu za tu poziciju. Naravno, bilo bi zanimljivo dobiti i odgovor je li ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu znala da je jedna kandidatkinja tako istaknuta predstavnica Mladeži HDZ-a. Lijepo je čitati da je očekuju natrag. I dakako, treba li uopće spominjati da deseci magistara inženjera agronomije nisu u prilici dobiti prvi posao, a kamoli nakon samo mjesec dana rada, u vrijeme trajanja probnog roka, otići malo negdje drugdje i dobiti obećanje da se na to radno mjesto mogu vratiti kad požele, ili ne požele.

Iz Vlade su nam detaljnije predstavljeni i drugi mladi zaposlenici o kojima smo pisali.

Tomislav Leko, kojeg smo spazili kao međunarodnog tajnika Mladeži HDZ-a, u Uredu premijera je zaposlen 2020. godine, radi kao viši stručni savjetnik (koeficijent 1.523), i na svom radnom mjestu "prati planiranje, pripremu i provedbu javnih politika Vlade, a zaduženja obuhvaćaju izradu analiza i tematskih podloga sukladno potrebama Ureda".

Damir Galić, koji je bio zaposlenik u stranci, u HDZ-u, potom u SAFU-u (Središnjoj državnoj agenciji za financiranje i ugovaranje) potkraj 2019., te je ubrzo prebačen u Ured premijera, danas radi kao savjetnik u Službi za odnose s javnošću (koeficijent 1.940) te "obavlja više zaduženja, uključujući i pripremanje vijesti za objavljivanje na internetskom portalu Vlade, analize medijskih objava te fotografiranja prigodom raznih događanja i protokola".

Ivo Antunović, koji je također u Ured premijera stigao nakon kratkotrajnog zapošljavanja u SAFU 2018. godine, danas "radi kao viši savjetnik u Uredu predsjednika Vlade (koeficijent 2.425), i vodi Vladinu online komunikaciju, s obzirom na to da ima međunarodno iskustvo u području odnosa s javnošću".

SAFU: Zaposlili smo ih na temelju natječaja

Iako smo već za prvi tekst pokušali dobiti pojašnjenje SAFU-a zašto tako zapošljavaju i onda isporučuju ljude u Ured premijera, i njihov odgovor je stigao tek nakon objave teksta. Tvrde da je sve po zakonu. Ivo Antunović zaposlen je, pišu, na temelju javnog natječaja objavljeno u svibnju 2018. godine na radno mjesto stručni suradnik. Tada je bio raspisan natječaj za ukupno pet radnih mjesta za osam izvršitelja u tri organizacijske jedinice.

A uvjetima (magistar društvenog ili humanističkog usmjerenja, VSS društvenog ili humanističkog usmjerenja, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU-a itd.), kandidat Ivo Antunović "u cijelosti je udovoljavao", a potom je odabran na temelju "rezultata pisanog i usmenog testiranja te procjene obrazovanja i profesionalne edukacije, dosadašnjeg radnog iskustva i specifičnih znanja, komunikacijskih vještina te ostalih vještina". Ne znamo, na žalost, od koliko je drugih kandidata Antunović bio bolji, no znamo da je 9. listopada 2018. SAFU s njim sklopio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. A onda ni mjesec dana kasnije, "na temelju članka 76. a stavak 2. i 3. i članka 80. stavak 1 Zakona o državnim službenicima", zbog "potrebe službe" premješten je u Ured predsjednika vlade na mjesto višeg savjetnika u Službi za odnose s javnošću.

Ne samo da je SAFU dramatično i detaljno provjeravao kompetencije kandidata, trošio resurse, a onda odmah proslijedio tog toliko željenog zaposlenika dalje, nego je mladi zaposlenik u tih ni mjesec dana značajno promijenio i opis posla: u SAFU-u je Antunović bio stručni suradnik, a u Uredu premijera je postao viši savjetnik.

I Damir Galić je u SAFU-u prošao natječaj raspisan u listopadu 2019. godine, i to za radno mjesto koordinator. I tu su bili navedeni brojni kriteriji koje je kandidat Damir Galić u cijelosti svladao, te je i on odabran za radno mjesto koordinatora "temeljem rezultata pisanog i usmenog testiranja te procjene obrazovanja i profesionalne edukacije, dosadašnjeg radnog iskustva i specifičnih znanja, komunikacijskih vještina te ostalih vještina". No, on je u SAFU-u ostao gotovo dva mjeseca. Zaposlen je na mjestu koordinator 27. studenoga 2019., a onda je 20. siječnja 2020. Ured premijera osjetio potrebu za kadrom njegovo profila i slijedi preseljenje.

Agencije kao servis za Ured premijera?

Naravno, možemo samo nagađati je li sve to skupa bila lijepo koordinirana akcija ili neobičan splet okolnosti. Da se kadrove koji su poslije potrebni Uredu premijera, prvo zapošljava u SAFU-u ili u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. A oni su usput i osvjedočeni HDZ-ovci. Misterij ostaje, dakako, i zašto Ured premijera ne raspisuje natječaje ako im treba stručnjaka? Nije li malo neobično da probiru po Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu ili SAFU-u? Ili je to sigurniji put do – odabranih? Ovako ispada da su državne agencije nešto kao kadrovski servis za regrutiranje poželjnih zaposlenika za Ured premijera.

Iz Vlade smo saznali i koliko ukupno ima zaposlenika u Uredu predsjednika Vlade. Kažu da je "sukladno Uredbi o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 145/13) u Uredu predsjednika sistematizirano 46 službeničkih radnih mjesta od čega 25 u Službi za javne politike i potporu predsjedniku Vlade, a 21 u Službi za odnose s javnošću. Od toga je sveukupno popunjeno 31 radno mjesto, što čini čak 1/3 radnih mjesta nepopunjenima."

"S obzirom na povećani opseg posla pojedina upražnjena radna mjesta u Uredu predsjednika Vlade popunjavana su, u različitim vremenskim razdobljima, sporazumnim premještajima unutar sustava državne i javne uprave, a sve u skladu sa Zakonom o državnim službenicima", stoji u odgovoru iz Vlade.

Na upit koliko je bilo zaposlenih u Vladi RH 2016. godine, kada je Vladu prvi put preuzeo Plenković i danas, dobivamo odgovor da je "broj zaposlenih koji je trenutno gotovo podjednak kao i 2016. te manji nego 2018. godine, a osobito 2015." Posebno je naglašeno da je u Službi za odnose s javnošću ukupna popunjenost "ispod 50 posto od sistematiziranih mjesta, odnosno 10 od 21 sistematiziranog radnog mjesta." Dobili smo i brojke: u prosincu 2015. godine u Uredu predsjednika Vlade radilo je 38 službenika, 2016. – 26, u prosincu 2018. godine – 33 službenika, a u prosincu prošle godine – 29.