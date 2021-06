Inače glavni liječnik hrvatske nogometne reprezentacije, a sada i glavni medicinski časnik UEFA-e na Europskom prvenstvu, Zoran Bahtijarević, za N1 je komentirao situaciju s koronavirusom na prvenstvu, ali i nastup hrvatske reprezentacije na prvesntvu.

Govoreći o covidu, rekao je da je situacija puno bolja nego što se očekivalo “i što se tiče covida i što se tiče nekih drugih stvari”. Istaknuo je da je učinjeno i više od onog što je bilo moguće kako bi se zaštitili igrači i osiguralo održavanje prvenstva.

“Ove sve pripreme Eura nisu počele jučer, nego prije godinu dana. Prošle godine u sedmom mjesecu UEFA je počela, zajedno s organizatorima, procjenu rizika i stvarati novi alat koji prati specifičnosti europskog prvenstva, a to su ne samo stadioni, nego i putovanja navijača i timova i tzv. fan zone. Razvili smo alat koji smo dali lokalnim vlastima i svaka lokalna vlast dala je svoju procjenu. Odluke o tome koliko će stadioni biti puni ili ne donijele su lokalne vlasti”, rekao je Bahtijarević.

Posebnosti u cijepljenju sportaša

Komentirao je i cijepljenje sportaša. “UEFA je već davno dala izjavu da podržava cijepljenje u sportaša, tu nema nikakvih dilema. Ja osobno kao čovjek i liječnik apsolutno podržavam cijepljenje i bez obzira na pokrete koji se pojavljuju, mislim da je cijepljenje jedini način za izlazak iz krize”, rekao je liječnik nogometne reprezentacije.

Istaknuo je da cijepljenje kod sportaša mora biti pomno planirano. Bitan je izbor cijepiva, ali i kada će se ono primijeniti.

“Za sportaša je važan kontinuitet, cjepiva imaju različite nuspojave i zato treba tempirati trenutak cijepljenja kad sportaš može zajedno s timom tempirati onaj trenutak koji je najbolji za cijepiti sportaše. Drugo je bilo etičko pitanje. Moramo voditi računa da su sportaši mladi i zdravi ljudi i kao takvi najniži na ljestvici prioriteta u mnogim zemljama. U tom smislu, tek je nedavno otvorena mogućnost cijepljenja zdravih ljudi, mlađih od 30 godina. Sad kad to postaje moguće, sad apsolutno preporučam cijepljenje. Ne treba se zaboraviti, u vrlo, vrlo rijetkim slučajevima nuspojave mogu potrajati i to se može odraziti u sportskim rezultatima, ali kao liječnik i čovjek cijepljenju dajem prednost visoko ispred sportskog rezultata”, rekao je Bahtijarević.

Osvrnuo se i na Olimpijske igre 2000.u Sydneyju koje su ostale upamćeno po slabom rezultatu naše vaterpolske reprezentacije. Naime, vaterpolisti se nisu cijepili protiv gripe, pa ih je zaraza poharala, dok je za usporedbu, veslačka reprezentacija primila cjepivo, ali i brončanu medalju. To je, prema Bahtijareviću, jedan od pokazatelja važnosti cijepljenja.

“Nije cjepivo nastalo kad i covid. Negdje su cjepiva obvezna da bi se moglo putovati u određena mjesta. Ljudi su razvili određene dileme, danas internet pruža mogućnost raznim mesijama da šire svoju verziju istine, što je demokracija i što ja prihvaćam, ali jedino oružje koje mi liječnici imamo nije prisila, nego edukacija. Moramo edukacijom i faktima ljudima pokazati zašto je nešto dobro, a zašto nešto nije”, rekao je Bahtijarević.

Razlikovanje epidemioloških mjera

Poručio je da se moraju razlikovati UEFA-ine epidemiološke mjere, od onih koje su uvele države domaćini Europskog prvenstva. “UEFA daje samo preporuke, pa je tako rekla i da je nošenje maske preporučljivo. Mi ne možemo nekome staviti masku na lice, ali možemo preporučivati. To ne znači da su lokalne vlasti napravile nešto nerazumno.

Danci su, primjerice, još prije godinu dana imali plan otvaranja. U srpnju prošle godine, kad smo počeli pripremu organiziranja Europskog prvenstva, usred pandemije, mi smo pretpostavljali da pandemija nije gotova i da će se ovaj Euro igrati tako kako se igra. Danci su tu bili najnapredniji i sve odluke koje su donijeli baziraju se na činjenicama.

Nitko od nas nije Nostradamus koji može reći kako će biti sutra, ali nemamo nekakav povećani broj zaraženih u mjestima gdje se utakmice igraju. Podaci koje imamo pokazuju da su sve brojke unutar prosjeka koje određene države imaju. “Nije došlo ni do kakvog izbijanja epidemije ni u jednoj reprezentaciji, što pokazuje da je UEFA u svom protokolu kod timova mogla i inzistirati da djeluju. Ako je i bilo pojedinačnih slučajeva, nije bilo epidemijskog probijanja”, rekao je Bahtijarević.

Iznenadne smrti sportaša češće

Bahtijarević se osvrnuo i na srčani udar danskog nogometaša Christiana Eriksena. Najprije je pohvalio reakciju medicinske službe.

“Vrlo brza i uspješna reakcija medicinskog tima tamo je rezultat desetljeća rada UEFA-e na edukaciji medicinskih timova, liječnika čitave Europe, postoje minimalni medicinski uvjeti koji na svakoj utakmici koja se odvija pod kapom UEFA-e moraju biti prisutni na terenu kako bi se medicinskim stručnjacima omogućilo da imaju sve što im je potrebno”, rekao je Bahtijarević.

Potom se osvrnuo i na iznenadne smrti nogometaša. Poručio je da je, statistički gledano, pitanje vremena kad će neki igrač umrijeti na terenu za vrijeme velikog natjecanja.

“Iznenadne smrti nogometaša postoje. Mi smo se za to pripremili očekujući to, ako prođete internetom, sigurno ćete naći na desetke slučajeva. Sad ću morati ispraviti sam sebe u tvrdnji otprije petnaestak godina, kad sam rekao da iznenadna smrt nije ništa češća nego u općoj populaciji. Iznenadna smrt sportaša ipak jest nešto češća nego u općoj populaciji. Temeljiti zdravstveni pregledi se provode, međutim, njima ne možemo otkriti sve uzroke iznenadne smrti i to ne možemo predvidjeti. Nažalost, sada nemamo alat koji može predvidjeti kad će se dogoditi, ali možemo raditi na tome da budemo pripremljeni kad se to dogodi, da bi se dogodila reakcija kakvu smo vidjeli”, rekao je.

'Nismo otišli pognutih glava'

Prokomentirao je i utakmicu osmine finala u kojoj je hrvatska poražena od Španjolske rezultatom 5:3.

“Jest da mi je srce pucalo od tuge, ali sam prepun ponosa načinom na koji smo ispraćeni s Eura. Nismo otišli pognutih glava, nego uzdignuta čela, napravljena je fantastična utakmica. Jučer je bio i poseban dan jer je u istom danu zabijeno 14 golova na dvije utakmice, to je nešto neviđeno. Mislim da će se u jučerašnjem danu pričati godinama i desetljećima u statistikama, meni je drago da smo i mi bili dio toga”, zaključio je Bahtijarević.