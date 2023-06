Policija je nešto prije ponoći započela očevid stravičnog naleta Mercedesa na ljude i automobile u kojem je ozlijeđeno najmanje pet osoba, a jedna se bori za život. U razgovoru sa svjedocima - ljudima koji su promatrali uništene automobile iza policijskih traka kojima je ograđen velik dio parkirališta - čulo se kako ljudi komentiraju da se na tom parkiralištu redovno održavaju takozvani "car meets" (susreti automobila).

Kako javlja Index, i sad i pol vremena nakon stravične nesreće, na parkiralištu Supernove i dalje se moglo vidjeti puno nabrijanih automobila, iako se većina sudionika događaja do tada već razišla.

'Boli ga ku*ac...'

I dok su neki uvjeravali da se većina mladih okuplja ovdje tek iz ljubavi prema automobilima te da je divljaju, priznali su da pojedinci - koje nazivaju tatinim sinovima - dolaze ovdje divljati. Kritizirali su i 23-godišnjaka koji je vozio Mercedes te komentirali kako to radi jer - može.

"Kaj, ak ima ovakav auto, ima dobre veze. Tata će ga izvuć za dvije godine i boli ga ku*ac", bio je jedan od komentara.

'To smo mogli biti mi'

Desetak minuta nakon strašne nesreće u Buzinu, na parkiralištu kod McDonald'sa skupina mladića u šoku.

"Je*ote, to smo mogli biti mi", komentiraju.

Parkiralište trgovačkog centra u Buzinu samo je jedno od mjesta gdje se mladi znaju okupljati pa bude bijesnih automobila, driftanja, utrka.

To je car-meet. Dogovore preko interneta gdje će biti i okupe se. Većinom su to mlađi ljudi, zaljubljenici u automobile. I ne divljaju. Druže se samo. No pojedinci se ipak utrkuju. U zadnje vrijeme toga ima sve više pa smo počeli izbjegavati biti ovdje petkom", kažu mladići za 24sata. Drugi kažu da je ovdje svaki petak utrka.

Razbježe se prije nego što policija dođe

"Ma utrkuju se, divljanju… Ovaj u Mercedesu je neko vrijeme kružio okolo i divljao", govore.

Okupljaju se i kod rotora kod McDonald'sa, a znalo ih je biti i kod Arene Zagreb. Prije godinu dana bilo je divljanja kod Arene pa su se sudarili.

"Skupi ih se kao na reliju. Policija dođe, ali ovi s autima se razbježe prije toga", dodaju mladići.

Automobil kojim se 23-godišnji mladić zabio u ljude je Mercedes AMG GT S od 503 konja koji do sto na sat dođe za manje od 4 sekunde.

'Moj sin je kupio tu Alfu, ni mjesec dana'

"Moj sin je kupio tu Alfu, ni mjesec dana nije prošlo otkad smo je registrirali i stavili nove gume. Sva sreća da sin nije bio blizu, još sam u šoku", kazala je novinarima Indexa jedna žena, pokazujući prstom na posljednji automobil u koji se Mercedes odbio nakon što je pokosio ljude na parkiralištu.

"Kaže sin da se motor pomaknuo, to se ovako ne vidi, a velika je šteta. Vidjet ćemo hoće li se moći popraviti. Ali sva sreća da on nije bio blizu. Ne znam jesu li on i prijatelji bili u McDonald'su tad, ali nije bio u blizini, sreća. Katastrofa je to što se dogodilo, još sam u šoku", dodala je žena koju je sin nazvao nakon nesreće.

'Trebao je njime ići na sezonu...'

"Zove me, kaže: 'Mama, nema više Alfe.' Prvo sam mislila da je to bilo na cesti, ali mi je rekao da je bilo na parkingu. Nije mi bilo jasno kako na parkingu. Sin mi ima 19 godina, to mu je prvi auto. Nije neki auto, stara Alfa. Ali je auto, trebao je njime ići na sezonu. Ja mu, nažalost, ne mogu dati svoj jer mi treba za posao", kazala je žena.

"Prestrašno… Kaj rade ti klinci? Sva sreća da nije njemu ništa, da je živ, fućkaš auto…", zaključila je.