U časopisu British Medical Journal Global Health nedavno je objavljen rad koji je razmatrao 17 čimbenika koji utječu na to koliko je moguće iskorijeniti koronavirus, piše iflscience. U istraživanju su bile postavljene tehničke varijable poput dostupnosti sigurnih i učinkovitih cjepiva i duljine imuniteta, ali i društveni, politički i ekonomski čimbenici, poput učinkovitog vladinog upravljanja i prihvaćanja javnosti mjera kontrole infekcija.

Svaki od ovih čimbenika bodovao se po sustavu s tri boda. To je trebalo dati ideju o tome je li iskorjenjivanje SARS-CoV-2 izvedivo kako ga definiraju, "smanjenje na nulu svjetske učestalosti infekcija uzrokovanih određenim uzročnikom kao rezultat namjernih napora". Inače, to je postignuto samo kod malih boginja i za dvije od tri verzije poliovirusa.

Koronu je moguće iskorijeniti?

Znanstvenici su zapravo usporedili virus COVID-19 s boginjama i dječjom paralizom te su otkrili da bi zauvijek bilo lakše riješiti se COVID-a nego iskorijeniti male boginje, ali lakše nego riješiti se dječje paralize. Na njihovoj ljestvici, boginje dobivaju prosječnu vrijednost od 2,7, dok je COVID-19 na 1,6. Polio je na 1,5.

"Iako je naša analiza preliminarni napor s različitim subjektivnim komponentama, čini se da iskorjenjivost COVID-19 stavlja u okvire mogućeg, osobito u smislu tehničke izvedivosti", napisali su autori u radu.

No, iako je to moguće, uopće nije sigurno da bi se to moglo dogoditi bez političke volje, novčanih ulaganja i društvenog razumijevanja zašto je važno zaštititi druge ljude. To ne bi bio lak zadatak, ali bi spasio stotine tisuća života i spriječio milijune u razvoju dugog COVID-a.

Pozivaju na rad na izvedivosti

“Tehnički izazovi iskorjenjivosti COVID-19 (u odnosu na velike boginje i dječju paralizu) uključuju loše prihvaćanje cjepiva i pojavu više varijanti koje bi mogle biti više prenosive ili imati veću imuno evaziju, što potencijalno omogućuje bijeg cjepiva kako bi mogli nadmašiti globalne programe cijepljenja ”, nastavili su autori.

Autori pozivaju na daljnji rad na izvedivosti iskorjenjivanja Svjetske zdravstvene organizacije ili koalicije zdravstvenih organizacija zemalja.