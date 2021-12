U Klinici za Infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u srijedu navečer od koronavirusa je preminula rodilja u dobi od 37 godina. Ona je u 28. tjednu trudnoće zbog teške respiratorne insuficijencije prebačena u KB Sveti Duh. Zbog teškog stanja trudnice, prilikom kojeg je djetetu opasno pao dotok kisika, liječnici KB-a Sveti Duh porodili su je carskim rezom, a majka je bila u induciranoj komi.

Majka je potom, zbog pogoršanja respiratornog statusa, vraćena na Zaraznu gdje je, nažalost, nakon 20 dana borbe i preminula.

Imunolog Zlatko Trobonjača podsjetio je koliko je koronavirus opasan za trudnice.

'Trudnoća je jedan od značajnijih faktora za razvoj teških oblika covida'

"Trudnoća je, uz metaboličke i kardiovaskularne bolesti, jedan od značajnijih rizičnih faktora za razvoj teških oblika covida-19, što podrazumijeva hospitalizaciju na odjelima za intenzivnu medicinsku skrb, nerijetko respiracijsku potporu, a ponekad i smrt trudnice. Taj se rizik u odnosu na trudnice bez covida povećava i na više od 15 puta", kazao je Trobonjača za Jutarnji list.

"Rizikom su naročito zahvaćene trudnice starije od 25 godina s podliježećim medicinskim stanjima poput dijabetesa, hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine. SARS-CoV-2 može inficirati posteljicu, iako je prijenos na fetus rijedak, a ako se dogodi, može proći bez posljedica, no isto tako može voditi i do smrti djeteta. Trudnice s covidom imaju gotovo dva do tri puta veću vjerojatnost prijevremenog poroda te za smrt djeteta u trudnoći. Srećom, ovaj virus ne izaziva malformacije čeda poput virusa rubeole", poručio je imunolog.

Trudnice uglavnom zbunjene trebaju li se cijepiti ili ne

Mnoge trudnice, kao i žene koje planiraju trudnoću zbunjene su oko toga trebaju li se cijepiti ili ne. "Sve raspoložive studije pokazuju da cijepljenje mRNK cjepivima prije, tijekom ili poslije trudnoće ne uzrokuje nikakve medicinske posljedice ni za majku, ni za dijete", poručio je Trobonjača.

"Postoji preporuka ginekologa i embriologa da se cijepljenje ne provodi tijekom prva tri mjeseca trudnoće, dakle u razdoblju kada se formiraju dječja tkiva i organi, no u tom razdoblju se preporuča izbjegavanje i drugih lijekova i medicinskih pripravaka te drugih potencijalno toksičnih tvari koje unosimo u tijelo u sklopu životnih navika, poput pušenja duhana", kazao je imunolog, dodajući da je velik broj žena primio cjepivo protiv koronavirusa baš u početnom razdoblju trudnoće jer nisu ni znale da su trudne.

Cijepljenjem se stvaraju protuvirusna protutijela

"Nakon takve koincidencije intenzivno su praćene za potrebe znanstvenih istraživanja pa se sada na velikom broju od više od 100 tisuća trudnica može reći da se cijepljenjem, čak i u prvom tromjesečju trudnoće, ne povećava bilo kakav rizik za zdravlje majke i djeteta. Dakle, učestalost različitih poremećaja jednak je u cijepljenih i necijepljenih trudnica, s time da su posljedice teške covid-bolesti u cijepljenih trudnica drastično smanjene.

K tome, cijepljenjem u trudnoći stvaramo i protuvirusna protutijela razreda IgG koja prelaze kroz posteljicu u dijete i na taj način štite čedo tijekom trudnoće ako se majka inficira, ali i nakon poroda kada se novorođenče može izolirano inficirati. Majka dijete štiti i dojenjem jer znamo da se u majčinu mlijeku nalaze protuvirusna IgA i IgG protutijela koja mogu virus neutralizirati", naglasio je Trobonjača.