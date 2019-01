ZIMA POKAZUJE PRAVO LICE: Većinu Europe će zahvatiti polarna hladnoća, ni Hrvatska neće biti pošteđena

Meteorološki servis Severe Weather koji do sredine siječnja prognozira veliko zahlađenje, čak i polarnu hladnoću s temperaturama nižim od prosjeka u većem dijelu Europe

Vremenske prilike idućih će dana pokazati svoje pravo, siječanjsko lice s ledenim vjetrovima i temperaturama u “minusu”. Duž obale Jadrana od srijedne navečer pušu ledeni vjetrovi, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danas je izdao crveni meteoalarm s upozorenjem na izuzetno opasne vremenske prilike na većini Jadrana, dok je za sutra isti objavljen za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

Ondje će sutra puhati jaka i olujna, a ponegdje i orkanska bura te sjeverni vjetar zbog čega bi moglo biti i prekida u cestovnom i trajektnom prometu. Na kopnu bi ponegdje moglo biti i snijega te poledice.

Zamalo uragan u zaleđu Zadra

O tome kakva je sinoć bila orkanska bura u Dalmaciji pisala je metoerologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar u objavi na Facebooku.

“U drugom dijelu noći bura je pod južnim Velebitom udarala preko 160 kilometara na sat. Žestoko. Dobro raspoloženi Splićani, a znamo da su za vladavine bure Dalmatinci u pravilu dobro raspoloženi, javljaju da im se od bure njišu kuglice na boru. Iza zatvorenih prozora, jasno. No, nije to sve. U ovoj situaciji zanimljivija je činjenica da je srednja brzina vjetra noćas dosegnula 32 m/s, odnosno 115 km/h. To je zaista iznimno rijetko, da ne kažem zanimljivo. Bura je po svojoj naravi mahovita i opasna je upravo zbog udara koji su u pravilu dva do dva i pol puta jači od konstante. Međutim, kad vjetar konstantno ima orkansku snagu, on razara. Za ilustraciju, to je samo za nijansu, za pišljivi metar po sekundi ili malo manje od 4 kilometra na sat, slabije od prve kategorije Saffir-Simpsonove uraganske skale. Malo je, dakle, nedostajalo, da imamo uragan u zadarskom zaleđu”, napisala je Mazzocco Drvar.

Malo snijega, malo “zubatog” sunca

Prema prognozi DHMZ-a, sutra će u unutrašnjosti Hrvatske biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz malo snijega, uglavnom u gorskim područjima i Slavoniji, a potkraj dana i drugdje. Na Jadranu će biti sunčanije, ali i dalje razmjerno vjetrovito. Malo snijega može pasti na obali te otocima sjevernog Jadrana. Na kopnu će vjetar biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, a u gorskim područjima uz jake udare. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -7 do -2, na Jadranu od -2 do 2, a najviša dnevna od -2 do 3. Na Jadranu će biti između 1 i 5 stupnjeva Celzijevih.

Prognoza do ponedjeljka kaže da će biti umjereno i pretežno oblačno uz povremene slabe oborine, češće na kopnu. U subotu i ponedjeljak će padati snijeg, koji će uz porast temperature sa subote na nedjelju prolazno prijeći u susnježicu i kišu. U subotu će na Jadranu tek ponegdje biti kiše, a moguće i snijega, dok će na kopnu prolazno zapuhati umjeren jugozapadnjak. U nedjelju će vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak, a zatim i sjeverac. Na Jadranu većinom umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, u nedjelju bura prolazno u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a u nedjelju malo toplije.

Polarna hladnoća u većem dijelu Europe

HRT u svojoj prognozi najavljuje da će sutra, u petak, na Jadranu biti vjetrovito u prvom dijelu dana, a da će zatim vjetar oslabjeti. U nedjelju će ponovno zapuhati umjerena, ponegdje i jaka bura. Pritom će biti djelomice sunčano, oblačnije na sjevernom dijelu, a povremeno može biti slabe kiše, pa i poneke pahulje snijega. Bit će hladno, najmanje u nedjelju. Početkom novoga tjedna većinom suho, ali ponovno hladnije.

Sve u svemu, i početak idućeg tjedna donijet će pravo zimsko vrijeme. Najavljuje to i međunarodni meteorološki servis Severe Weather koji do sredine siječnja prognozira veliko zahlađenje, čak i polarnu hladnoću s temepraturama nižim od prosjeka u većem dijelu Europe.