Čak 60 kilometara žilet žice i 135 kilometara panel ograde dijeli Hrvatsku i Sloveniju. Ograda prolazi ljudima kroz dvorišta, vrtove i voćnjake. Uz službene prijelaze, žica je toliko već srasla s prirodom da se i ne vidi, što je još i opasnije.

Koliko je žica razdvojila ljude, najbolje znaju susjede Anastazija i Katica. Dijeli ih samo uski put, ali i bodljikava žica, jer jedna živi u Bregani, a druga u Obrežju obzirom na to da je državna granica njezina kuća.

'Neopisivo je kako nam je grozno'

Obje su zato presretne zbog micanja žice koja im je promijenila život. No kod gospođe Katice sa srećom izmiješana i tuga. Prije šest godina RTL ih je snimao je zajedno sa suprugom dok se ograda postavljala. Njega više nema. "Neopisivo kako nam je grozno sada otkad je ta žica", kazala je za RTL Danas Katica Beribak. "Ja sam sretna, ali umro mi je sad suprug pa da ne bude to doživio to mi je jedino bolno. Jer on se toliko protivio jako smo bliski sa susjedima i preko žice smo se stalno pozdravljali. Tak smo bili kao u zoološkom vrtu", kroz suze je ispričala Katica.

A koliko je žica uopće ispunila svoju svhru, ostaje pitanje. Iako neke ni žica nije mogla spriječiti u prelasku, stanovnici kažu, migranata je ipak manje. "Prije su dosta prolazili jer na mjestima je Sutla jako plitka, možeš pregaziti. Dovozili ih ljudi, ostavili ih, onda su lutali tu okolo. Neki su se čak i utopili", kaže Srećko Vrabec iz Vukovog Sela.

Dronovi i kamere umjesto žice

Osim mještana, žice su se grozili i izletnici, a zbog nje su stradale i brojne životinje. "Ne znam kako će sad biti budući da ćemo mi biti granica s državama koje nisu u Europskoj uniji", rekao je Robert Glavak iz Zagreba. Sigurnost granice trebale bi čuvati kamere i dronovi jednom kada žica ode u povijest.