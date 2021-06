Hostel Dots u strogom centru Zagreba, u Palmotićevoj ulici 30, posluje sada već šest godina, a sudeći prema objavama na web stranici hostela nakon krizne godine s udarom pandemije i potresom, poslovanje se vraća u normalu. Cijene soba i kreveta se kreću u širokom rasponu: od obiteljskih, 775 kuna za jednu noć, do najjeftinijih verzija, 155 kuna za krevet u šesterosobnoj sobi.

Hostel se proteže na 373,49 četvornih metara u zgradi u vlasništvu Grada Zagreba. Od 18. lipnja 2015. taj gradski prostor je u zakupu tvrtke Four Dots, u vlasništvu Domagoja Pralasa, na temelju zaključka koji je potpisao gradonačelnik Milan Bandić osobno, a zaključak je donesen nakon Javnog poziva za davanje u zakup garaža i poslovnih prostora na više lokacija: Za 373,49 četvornih metara na top lokaciji u Palmotićevoj javila su se dva interesenta, tvrtka Four Dots i gospodin Krešimir Vidović, ali u obrazloženju zaključka stoji da je natjecatelj Vidović iznenada odustao usred postupka ("dopisom od 12. svibnja je odustao od ponude"), te je na kraju ostala samo jedna ponuda.

Tvrtka Four Dots, osnovana 2014. godine, u vlasništvu mladog i nepoznatog Domagoja Pralasa, dobila je tako u lipnju 2015. povjerenje Grada Zagreba i zakup impresivne kvadrature za 9.150,00 kuna plus PDV. (Danas je taj iznos, zajedno s PDV-om, 11.437,50 kuna mjesečno.) I iz Grada Zagreba i iz tvrtke nam potvrđuju da ugovor sklopljen između tvrtke i Grada Zagreba nije promijenjen od 2015., odnosno, nije došlo ni do promjene cijene niti do uvjeta. Ugovor je sklopljen na "neodređeno vrijeme".

30 kuna po kvadratu za prostor u centru

Ako bismo išli ugrubo preračunavati, iznos bez PDV-a, radi se o 24 kune po kvadratu. Ako se doda PDV, onda je to oko 30 kuna po kvadratu. U to vrijeme, 2015., taman je započinjao turistički procvat Zagreba i bilo je evidentno da će se taj iznos lako pokrivati dobrom popunjenošću.

Je li taj zakup bio ispod tržišnog? Stručnjak za nekretnine kojeg pitamo nije htio analizirati konkretni slučaj jer ne zna u kakvom je stanju bio prostor u koji je ušao zakupac, ali kaže da se u to vrijeme, 2015., kvadrat poslovnog prostora u centru Zagreba plaćao od 8 do 10 eura. Dakle, značajno više od ovog iznosa.

Zakupac, Domagoj Pralas, u vrijeme kada se odlučio upustiti u privatni biznis i zakup nekoliko stotina četvornih metara u vlasništvu Grada bio je zaposlenik u tvrtki TPZ Linde viličari Hrvatska (tvrtka se bavi nabavom, najmom, prodajom viličara), ali i dečko kćeri utjecajnog suradnika gradonačelnika Bandića, Ivice Lovrića, Marije Lovrić. Otprilike mjesec dana kasnije oni su vezu okrunili i brakom. Na vjenčanju je, prema pisanju portala Dnevno, bio i Milan Bandić osobno.

Čuvar starog modela

Ivica Lovrić je u tom trenutku bio dugogodišnji pročelnik Ureda za obrazovanje i sport (od 2009. godine), bio je šef Bandićeve kampanje na predsjedničkim izborima, u jesen 2014. bio je i uhićen, zbog sumnje za pogodovanje i nezakonito zapošljavanje u tzv. aferi Cibona, a zajedno s Milanom Bandićem nalazi se na dvije USKOK-ove optužnice. Sve do zadnjeg dana Milana Bandića ubrajalo ga se u njegov najuži krug povjerljivih suradnika, a onda ga je i Jelena Pavičić Vukičević uzela za svog zamjenika kada je ušla u predizbornu utrku.

Net.hr je pisao o činjenici da je njegov v.d. status pročelnika protuzakonito produživan rekordno mnogo puta, a zadnji put mu ga je produžila Jelena Pavičić Vukičević. Nakon što je za gradonačelnika izabran Tomislav Tomašević, Lovrić je podnio ostavku na mjesto v.d. pročelnika, no on i dalje ostaje zaposlen u gradskoj upravi – na mjestu posebnog savjetnika gradonačelnika. Iako je izabran na listi za zastupnika u Gradskoj skupštini iz redova Stranke rada i solidarnosti – Bandić Milan 365, objavio je da neće "konzumirati" svoje mjesto u Gradskoj skupštini. Unatoč tome, ostat će zabilježen kao jedan od najagilnijih i najglasnijih zagovornika i čuvara modela Bandićeva upravljanja gradom.

A prema tom modelu upravljanja bilo je posve normalno da njegov zet dobije kao svojevrsni vjenčani dar povoljni zakup prostora za hostel u centru grada od gradske uprave u kojoj je on pročelnik.

Na pitanje koje smo ovih dana uputili vlasniku tvrtke Four Dots, Domagoju Pralasu, je li činjenica da je zet jednog od najbližih suradnika gradonačelnika, Ivice Lovrića, utjecala na činjenicu da je dobio zakup takvog prostora i po toj cijeni, stigao je odgovor koji je potpisala direktorica, gospođa Josipa Guja (sestra Domagoja Pralasa). "Gospodin Pralas isključivo je bio zaposlen u realnom sektoru (nikada nije bio zaposlenik u Gradu Zagrebu). Ugovor o zakupu sklopljen je temeljem provedenog javnog natječaja, a gospodin Pralas u to vrijeme nije bio u braku", stoji u odgovoru na upit Net.hr-a.

Pretragom dokumentacije Grada Zagreba može se naći i materijal o pripremi obnove pročelja zgrade u vlasništvu grada u kojoj je hostel koja bi bila sufinancirana iz gradske blagajne, no iz tvrtke Four Dots nam odgovaraju da obnova pročelja nikada nije započeta, a to je evidentno i po vanjskom izgledu zgrade. Također, Grad Zagreb, prema informacijama iz tvrtke, nije krenuo u obnovu zgrade nakon potresa, no ona je očito u funkciji, odnosno, nije značajnije stradala. Prostor hostela je, kaže gospođa Guja, oštećen u potresu i tvrtka je sama snosila trošak.

Tvrtka Four Dots je 2020. sudeći prema financijskom izvješću, progurala sasvim solidno – kao i većina iz turističkog sektora. Godinu 2020. su završili s prihodom od 900 tisuća kuna, a prethodne, 2019., zabilježili su prihod veći od milijun i sto tisuća kuna. Godine 2020. su koristili državne dotacije za tvrtke u vrijeme lockdowna, a oslobođeni su i plaćanja najamnine na temelju Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo Grada Zagreba, no tu dolazi do značajne razlike u interpretaciji između tvrtke Four Dots i Grada Zagreba.

Ne plaćaju najam

Iz Gradskog ureda za upravljanje imovinom grada na upit Net.hr-a je li zakupac prostora u Palmotićevoj 30 oslobođen plaćanja zakupnine u vrijeme lockdowna i podmiruje li uredno svoje obaveze pojašnjeno nam je da je tvrtka bila oslobođenja plaćanja zakupnine od 1. travnja do 30. lipnja 2020., te im je produžen rok plaćanja za ožujak na 90 dana, a umanjen je i iznos komunalne naknade za 30 posto. Zatim je 2. srpnja 2020. donesen novi zaključak gradonačelnika o produljenju roka za primjenu mjera iz Odluke o mjerama do 30. rujna 2020. Ali prema dopisu koji je potpisao pročelnik Gradskog ureda za upravljanje imovinom Zlatko Makar – utvrđeno je da zakupac Four Dots duguje Gradu Zagrebu zakupninu – te je tvrtka zeta Ivice Lovrića dobila opomenu pred otkaz ugovora.

"Prema potvrdi Gradskog stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. od 27. svibnja 2021. za navedeni poslovni prostor zakupnik je dugovao zakupninu u iznosu od 22.875,00 kn, koji iznos se odnosi na dvije mjesečne zakupnine, za veljaču i listopad 2020. Ovaj ured je dopisom od 7. lipnja 2021. zakupniku uputio opomenu pred otkaz ugovora, pod prijetnjom otkaza ako u roku od 15 dana isto ne podmiri", navedeno je u odgovoru pročelnika Makara kojem je početkom godine pokojni gradonačelnik Milan Bandić "ukinuo" oznaku v.d., te je on izabran na pravi pročelnički mandat. A zanimljivo je da niti nije član Bandićeve stranke, nego – HDZ-a.

Zanimljivi su i datumi. S obzirom na to da se radi o dugovima za veljaču i listopad prošle godine, zanimljivo je da je Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG) utvrdilo dug tek 27. svibnja ove godine, nakon prvog kruga izbora – odnosno kada je bilo jasno da kandidatkinja kontinuiteta Bandićevog modela, Jelena Pavičić Vukičević, i njezin zamjenik Ivica Lovrić, nisu prošli. Nakon drugog kruga izbora, nakon što je postalo jasno da u gradsku upravu dolaze standardi koje je najavljivao Tomislav Tomašević, i nakon ostavke pročelnika Lovrića – 7. lipnja piše se opomena tvrtki njegova zeta i upozorenje na ozbiljan dug.

Pitali smo, dakako, i zeta Ivice Lovrića, kakva su očekivanja, hoće li – s obzirom na to da je novi gradonačelnik najavljivao reviziju svih ugovora o zakupu – proći njihov ugovor na neodređeno pod ovakvih uvjetima. Iz tvrtke nam je odgovoreno da su oni postali zakupci na temelju javno provedenog natječaja, "kao najbolji ponuditelj".

Suradnja s jednim od najintimnijih Bandićevih suradnika

"Ugovor o zakupu sklopljen je sukladno tržišnim uvjetima, te ne očekujemo nikakvu promjenu u statusu zakupnika. Možemo se samo nadati smanjenju iznosa mjesečne zakupnine, a zbog svih otegotnih i negativnih okolnosti koje su proteklih godinu i pol dana utjecale na turizam i gospodarstvo", stoji u odgovoru koji je potpisala direktorica hostela, Josipa Guja.

Vlasnik Four Dots i zet Ivice Lovrića, Domagoj Pralas, sudeći po poslovnim kombinacijama koje pronalazimo u registru tvrtki uspio je postati malo ozbiljniji igrač u "timu Lovrić". Godine 2019. osniva nove tvrtke, Main Park d.o.o. i jednu posebno intrigantnog naziva, "Život iznad oblaka". No, svakako je najzanimljivije da iste godine ulazi u upravu Slastičarnice Zagreb, koju vodi direktorica Hava Redžepi, ali je u vlasništvu tvrtke MAS4 čiji je vlasnik jedan od najintimnijih suradnika Milana Bandića, Gzim Redžepi. Također intrigira činjenica da je Domagoj Pralas nakon Four Dots zaposlen u Hrvačkom klubu Sesvete i to baš nekako u vrijeme kada je Klub dobio preko Vladinog Ureda za udruge dva milijuna kuna bespovratnih sredstava u okviru projekta "Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice", u lipnju 2020.

Na svečanosti povodom dodjele sredstava nadahnuto je govorio tadašnji ministar, Marko Pavić, a šef Hrvačkog kluba Sesvete je ujedno i ravnatelj Osnovne škole Brestje iz Sesveta, Miše Kutleša, s kojim je pročelnik za školstvo, Ivica Lovrić, često surađivao. Začudnim spletom okolnosti, socijalno i staž Lovrićevom zetu, menadžeru, vlasniku hostela i članu uprave elitne slastičarnice u centru Zagreba – isplaćuje se od tada iz Hrvačkog kluba Sesvete.

Ivica Lovrić, veliki Bandićev prijatelj i kombinator za sve vrste poslova, jedan je od onih koji su se grčevito borili za preživljavanje Bandićeve stranke. U frakcijskim borbama stavio se na stranu Jelene Pavičić Vukičević i zajedno s njom je potonuo na izborima. No, unatoč tome, još je zaposlen u Gradskoj upravi i još uvijek ima široku mrežu koju je gradio u višedesetljetnom upravljanju školstvom i obrazovanjem, ali i raznim drugim poslovima. Sudeći po "opomeni pred otkaz", biznis zeta je nakratko uzdrman. Ali gusta mreža Ivice Lovrića još nije pokidana i bit će zanimljivo pratiti gdje će nastaviti karijeru s obzirom na to da je odbio voditi ostatke ostataka Bandićeve stranke u Gradskoj skupštini.