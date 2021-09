U osnovnu školu u Krapinskim Toplicama tijekom petka upalo je tridesetak antimaskera. Učinili su to bez ikakve dozvole i najave. Njihov prosvjed protiv maski kulminirao je kada je spremačici pozlilo nakon što se netko odlučio naguravati s ravnateljem.

iz policije su za Index potvrdili da antimaskeri više nisu u školi. O ovom činu se za Zagorje.com oglasio i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, ne skrivajući svoju ogorčenost.

"To je bezobrazluk i neprihvatljivo ponašanje skupine ljudi koji smatraju da su jači od zakona i da mogu nasiljem nešto rješavati. Imamo 324 učenika u OŠ u Krapinskim Toplicama, s područnim školama, a 308 u školi. Imamo dva nezadovoljna roditelja, dva 'pametna' i 306 onih koji se pridržavaju mjera Stožera, Zavoda za javno Zdravstvo i Ministarstva.

Od 30-ak ljudi koji su prosvjedovali, dvoje roditelja je čiji učenici idu u školu, drugi su uvozni antivakseri. S obzirom na to da je jedan roditelj već jučer prosvjedovao, bio vulgaran i vrijeđao ravnatelja, mi smo o tome obavijestili policiju.

Preko društvenih mreža je bio poziv na mirno okupljanje, policijski službenici su bili na licu mjesta, prije prosvjeda su obavili razgovor s ravnateljem škole i nije mi jasno kako je do toga uspjelo doći. Trideset ljudi je nasilno ušlo u školu, četiri su nasilno ugurali učenika u razred i pritom je stradala čistačica, koja je zatražila liječničku pomoć", bijesan je Kolar.

I ravnatelj završio na Hitnoj

Otkrio je da je, osim spremačice, i ravnatelj Samson Stribohar zatražio liječničku pomoć. Cijeli se incident dogodio pred očima djece.

"Unosili su mu se u lice, a sve su to gledala djeca. To je neprihvatljivo. Zakon o javnom okupljanju kaže da se mirno okupljanje i javni prosvjed ne smiju održavati u blizini vrtića i osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca. Ti ljudi danas nisu smjeli tamo biti, a piše da je to nadležnost policije. Novčanom kaznom od 5000 do 20.000 kuna se kažnjava organizator prosvjeda, a to je nadležnost policije. Da to nije tako, ja bih pozvao zaštitare. Dao sam nalog, u ponedjeljak će biti zaštitari u školi i ti ljudi sigurno više neće ući u prostor školskog dvorišta i neće više ometati školsku nastavu i rad učenika.

'Takve ljude ovdje ne trebamo'

Pokrenuli smo postupak, zatražena je psihološka pomoć za ravnatelje i još neke djelatnike, a vidjet ćemo što je s djecom, ali garantiram da se to više neće ponoviti. A svima koji su došli u Krapinsko-zagorsku županiju na javni prosvjed, a pretvorio se u postupak rulje, poručujem - niste dobrodošli u Krapinsko-zagorsku županiju. Za vas 'Dobro mi došel prijatel' ne vrijedi, takve ljude ovdje ne trebamo.

To se više sigurno neće dogoditi ni u jednoj školi na području KZŽ-a. Imaju pravo s nečim se ne slagati i prosvjedovati, ali ne silom manjine dovoditi u pitanje sigurnost djece i djelatnika u školi. Neće proći", zaključio je župan Kolar.