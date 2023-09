Oni na saborskim sjednicama ne mogu proći neopaženo. Čim se pojave, svi znaju da će biti problema. Koja god bila tema i kako god tekla rasprava, oni se uvijek pobrinu usijati atmosferu, doliti ulje na vatru, iznervirati suprotnu političku opciju i prirediti scenu o kojoj će se pričati više nego o zakonu koji se mijenja. Oni remete mir, rade šou i ne ostaju dužni, bilo da sami provociraju ili uzvraćaju na provokacije. Predsjednici Sabora redovito im dijele crvene kartone, a imaju više isključenja od Sergia Ramosa. Oni su: Nikola Grmoja (Most), Željko Sačić (Hrvatski suverenisti), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Krešo Beljak (HSS), Hrvoje Zekanović (HDS) i Miro Bulj (Most). Što ih motivira da dižu prašinu kad god se pojave, je li to taktika ili vruća glava, otkrili su u razgovoru za Net.hr u serijalu 'Zločesti dečki Hrvatskog sabora'.

Naš današnji sugovornik je Hrvoje Zekanović, nekad žestok kritičar Plenkovićeve vlade, danas njegov glavni stup obrane. Zekanović je bio zastupnik konzervativnog Hrasta na popisu Domoljubne koalicije, a zatim osnivač i predsjednik Hrvatskih suverenista, koji su ga iz stranke isključili u siječnju 2022. Od tada do rujna iste godine, Zekanović je plovio nezavisnim političkim vodana, nakon čega se priključio Hrvatskim demokršćanima. Danas gotovo da nema anegdote sa sjednice Sabora ili žustrije rasprave u kojoj bi izostalo njegovo ime…

'Volim uzrujati one koji su skloni tome'

"Postoje dvije vrste političara, vidljivi i nevidljivi", reći će Zekanović i dodati da on spada u ovu prvu. Čovjek se, kaže, s vremenom navikne na gubitak anonimnosti, a koža otvrdne.

"Imam tisuće rasprava, raznih intervencija, izjava u medijima, a mediji uvijek primijete kad je nešto jačeg intenziteta. Kad je rasprava konstruktivna i suvisla to ne odgovara vama medijima jer nije klikano pa to i ne prenosite ili prenesete kao sporednu vijest", kaže Zekanović. Dodaje da se ne uzrujava lako, ali…

"Ali volim uzrujati one koji su skloni tome. Sjetite se zadnje izvanredne sjednice kad je "staložena" oporba napustila sjednicu jer sam ih dobro ismijao", prisjeća se.

U incidentima ipak ne sudjeluje. Nitko ga nije morao iznositi iz sabornice.. Ipak, priznaje da na domišljat način za privući pažnju medija. Komentirajući, pak, političke protivnike, kaže da kod oporbe vidi strah i izbjegavanje političkog sučeljavanja s njim.

"Najsmješniji su mi mostovci pogotovo Raspudići koji su mislili da je Sabor 'Peti dan' gdje su imali unaprijed dogovorena pitanja i literaturu za domaći rad, a kad su došli u Sabor potpuno su se pogubili. Da budem iskren ima nekoliko zastupnika i u oporbi koji imaju soli u glavi te veliko političko iskustvo kao npr. kolega Bauk iz SDP-a te još nekoliko njegovih stranačkih kolegica koje ne želim spomenuti jer ni na koji način ne želim ugroziti Grbinovo mjesto na čelu SDP-a", obzirno će Zekanović, uz poruku: "Dok on upravlja tom strankom mi ćemo upravljati državom."

Kolegice? Super su!

Na sjednicama Sabora se, kaže, ne uzrujava, već "gušta".

"Jedva čekam jesen da još koji put oporba napusti sabornicu kad ih suočim s njihovom nemoći", dodaje.

Na naše pitanje, koje ga teme kao zastupnika najviše zanimaju, pojašnjava da zastupnik male stranke mora biti spreman ulaziti u mnogo tema.

"Uvijek ti je drago kad si baš ti zaslužan zašto je neki zakon bolji, ajmo reći popravljen. Možda bih izdvojio zadnju takvu moju intervenciju kada sam utjecao na predlagača odnosno Vladu da se ispravi jedan značajan previd u Zakonu o pomorskom dobru. Tome uostalom služe zastupnici, zar ne?", kaže Zekanović.

Zanimalo nas je i zbog čega svjesno krši Poslovnik, iako dobro zna da će mu zbog toga biti oduzeta riječ.

"Nisam jedini, svi to radimo. Nije to nikakva drama. Međutim ono što javnost zasigurno ne zna je da ja ne radim kroz niti jedan klub nego sam nezavisni zastupnik, a samim tim su mi poslovničke mogućnosti značajno smanjene. Ne mogu raspravljati na početku svake točke, jer su to rasprave ispred Klubova, nemam pravo na stanku što svi svakodnevno koriste, na slobodan govor imam pravo svaka dva mjeseca dok klubovi imaju pravo svaki dan… Ovo je pitanje za one koji krše poslovnik više od mene, a imaju Klub", kaže Zekanović.

Komentirajući svoje kolegice u saborskim klupama, kaže: "Super su! Neke prednjače po oštrini. Ne bih niti jednu izdvojio po nečemu pozitivnom, jer bi to sigurno potaknulo komentare."

Plenković verbalno i intelektualno nokautira oporbu

Na sjednice Sabora u pravilu dolazi prvi ili među prvima, a odlazi među zadnjima, dodaje. Čitav dan posveti temama i zakonima koji su u raspravi.

"Jako puno mi znači kad me neka skupina, na koju se zakon odnosi, upozori na nešto. Ovim putem pozivam sve da mi se jave sa suvislim prijedlozima", poručuje. I dok njegovi kolege u oporbi nemaju dobro mišljenje o premijerovim "gostovanjima" u Saboru, Zekanović - očekivano - smatra drugačije.

"Ono što ne kažemo samo mi koji smo u vladajućoj većini nego u kuloarima onako iskreno kaže i oporba, predsjednik Vlade u pravilu verbalno i intelektualno nokautira oporbu. To "nešto" imaš ili nemaš, on ima, a Grbin, Petrov, Benčić ne, u usporedbi s njim su smiješni", kaže.

Zekanović napominje da rasprave u sabornici - koje su često žestoke - nastoji razdvojiti od onih na hodniku.

"Ne moraš biti prijatelj sa svim kolegama, ali osim ako nije došlo do težih uvreda, osobno nemam problem s većinom kolega. Mislim da je gore nekome nešto ružno reći ispred kamera nego kad su ugašene tako da nije neobično da netko nekome nešto zamjeri i van sabornice", pojašnjava Zekanović koji, pak, za sebe kaže da se "zna naljutiti", ali da "zna i oprostiti".

