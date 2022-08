Hrvatski zdravstveni sustav je u totalnom rasulu, a nakon tragične smrti novinara Vladimira Matijanića, veliki problemi u sustavu ponovo su isplivali na vidjelo. Medicinsko osoblje suočava s nedostatkom ljudi, malim plaćama i lošim uvjetima rada, vozila hitne pomoći sama od sebe se zapale na cestama, bolnice grcaju u dugovima te rade s gubicima, u istim tim bolnicama fali lijekova, pacijenti umiru u stanovima, a javnost već godinama sluša o toj famoznoj reformi zdravstva.

Tu je i niz drugih strašnih problema koje je prerana Matijanićeva smrt stavila u fokus - primjerice, zastrašujuće stanje zdravstvenog sustava drugog po veličini grada u Hrvatskoj, koji imunokompromitiranu osobu nisu željeli bolnički zbrinuti, poručivši mu da se "javi za pet dana ako mu ne bude bolje" te da ne odlazi na WC ako mu je teško da "piša u lonac pored kreveta". Slušati takve izjave medicinskih djelatnika zastrašujuće je te pokazuje da se sustav pod hitno mora promijeniti.

Obnova devet sanitarnih čvorova

Pomislio bi čovjek, u trenucima kada svjedočimo potpunom raspadanju jednog od najvažnijih resora u zemlji, da se u tom zdravstvu baš ništa ne radi. No, to nije točno. Možda ministarstvo ne radi na reformi, no rade na nekim drugim stvarima. Konkretno, na obnavljanju zahoda u Ministarstvu zdravstva, a ti veliki radovi državu, odnosno porezne obveznike, koštat će preko 2,3 milijuna kuna koliko je procijenjena nabava izvođenja radova na obnovi sanitarnih čvorova u zgradi ministarstva zdravstva. Dakle, da sumiramo još jednom - dok se hrvatsko zdravstvo raspada, Vili Beroš i ekipa obnavljaju zahode u osvojim odajama na adresi Ksaver 200a.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 3. kolovoza objavljena je obavijest o nadmetanju pod nazivom "Nabava izvođenja radova na obnovi sanitarnih čvorova", a gdje se traže izvođači za rekonstrukcija devet sanitarnih čvorova u prostorijama Ministarstva zdravstva.

U Projektu rekonstrukcije sanitarnih čvorova u prostorijama ministarstva zdravstva u Zagrebu, a koji datira iz ožujka 2017. godine, navodi se da zgrada ministarstva zdravstva ima 9 sanitarnih čvorova koji su u lošem stanju te je potrebna njihova rekonstrukcija u smislu novih pregradnih zidova, obloga zidova, novih sanitarnih elemenata i instalacija. Ukupna neto površina sanitarnih čvorova je 115,75 m2. Najmanji WC, onaj koji je u opširnoj dokumentaciji označen kao "WC 7" površine je 4,27 kvadratna metra, dok najveći sanitarni čvor "WC 5" ima površinu od 19,36 m2.

Rok za dostavu ponuda za izvođenje ovih radova, koji su detaljno pojašnjeni je 25. kolovoz 2022. godine.

Nisu to jedini radovi

Inače, ovo nisu jedini radovi koje ministarstvo planira provesti, a koji se odnose na održavanje njihove zgrade. Oni su 13. lipnja 2022. godine objavili natječaj za usluge popravka i održavanja električnih i mehaničkih instalacija u zgradama, a ta javna nabava procijenjena je na 1.300.000,00 kuna. Za potrebe ovih popravaka i prepravaka napravljen je elaborat, iz kojeg je vidljivo da će se popravci i održavanje raditi na dva objekta - objektu A1 na adresi Ksaver 200a čija je ukupna površina 6.763,8 m2 te na objektu F-5 na adresi Ksaver 200, ukupne površine 1.272,94 m2.

Što se tiče ovog natječaja, za njega se već zna i izvođač radova, a na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave 28. srpnja 2022. godine objavljena je odluka o odabiru ponude. Na natječaju je prošla tvrtka Sustenta razvoj i upravljanje d.o.o., koji će ove radove obaviti za 1.170.060,00 kuna, odnosno 1.462.575,00 kuna s uračunatim PDV-om. Sustenta razvoj i upravljanje d.o.o. osnovana je 2012. godine s ciljem pružanja usluga u području Facility Managementa, stoji na službenim stranicama tvrtke.

Dakle, dok se od ministarstva čeka reforma, ministarstvo se umjesto tom istom reformom bavi radovima u svojim prostorijama, a vrijednost samo ova dva spomenuta natječaja iznosi vrtoglavih 3.600.000,00 kuna. To je, kako stvari stoje, za njih izgleda puno važnije od tamo neke reforme najvažnijeg sustava u državi…